Wahlkampf mit Currywurst: Volker Bouffier zu Gast in Baunatal

Essen bringt Menschen zusammen. Und eine zünftige Currywurst erst recht. Das ist wohl das Kalkül der Wahlkampfaktion "Auf eine Currywurst mit Volker Bouffier", mit der der CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident in Hessen unterwegs ist.

So auch beim Grillhof Baunatal: Wo sonst meist Arbeiter vom Bau und vom VW-Werk Hamburger, Schnitzel und Co. essen, war gestern die politische Prominenz zu Gast. Anfangs schüttelt Bouffier Hände, schaut den Menschen tief in die Augen. „Wie geht es Ihnen?“, fragt er und scherzt bei jedem Handschlag mit breitem Lächeln „Wenn man einmal angefangen hat...“ Für die Normalbürger soll es die einzige Begegnung mit dem CDU-Mann an diesem Tag bleiben.

„Wenn die Sonne lacht, hat das die CDU gemacht“, sagt er nach der Begrüßung, nachdem ihm CDU-Landtagskandidat Frank Williges und CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Stüssel die Bühne unter einem schattigen Baum überlassen haben. Lachen unter den rund 60 Gästen. Bouffier kommt schnell zum Punkt: „Ich muss etwas für die CDU werben. Wir sind hier in Nordhessen in einer guten Situation.“ Das sei nicht immer so gewesen. Früher, damit meint er die Zeit vor der CDU als stärkste Partei in Hessen, sei der Norden des Bundeslandes ein Sorgenkind gewesen. „Aber jetzt ist es eine Boom-Region.“ Deswegen glaube er, dass die CDU und er als Spitzenkandidat für die Landtagswahl Vertrauen verdienten – ebenso wie Frank Williges (Wahlkreis Kassel-Land II) und Alexander Lorch (Kassel-Land I) als Anwärter für den Landtag und Sebastian Stüssel.

+ Der kulinarische Star des Tages: Die Currywurst mit Brötchen, die beim Grillhof Baunatal angeboten wird. © Moritz Gorny

Während er die letzten Worte spricht, werden schon Currywürste und Brötchen verteilt. Bouffier begibt sich an einen Stehtisch. Kurz darauf ist er von lokalen CDU-Größen umringt. Politiker-Plausch. Er isst Currywurst, raucht Zigarillo, trinkt Wasser mit Zitrone. AfD, Wahlkampf in Baunatal, Große Koalition. Drumherum sitzen die Menschen an Tischen, essen kostenlose Currywurst. Blicken immer wieder zum Politikertisch. Nach etwa einer Stunde verabschiedet sich Bouffier kurz und geht.

Viele scheinen es ihm nicht übel zu nehmen, dass es keinen Plausch gab. „Wir hätten gern mit ihm gesprochen“, sind sich Eva-Maria und Günther Pöpperl einig, betonen aber, dass sie Bouffier unterstützen. „Er hat uns anfangs nett begrüßt, kam extra aus der Männerriege zu uns “, sagt eine Frau. Auch Andreas von Keitz aus Fulda, dem Bouffier beim Aufbruch Tschüss sagte, ist vom ihm überzeugt. Er reist Bouffier jetzt hinterher bis nach Lauterbach. „Das ist bei mir in der Nähe“, sagt er und geht. Ein paar Gäste bleiben – und Sebastian Stüssel, der sich mit ihnen unterhält.