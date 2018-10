Speeddating zur Landtagswahl - die Kandidaten im Wahlkreis 9 stellten sich vor

Werra-Meißner. Vor der Landtagswahl am 28. Oktober kamen die sieben Direktbewerber für den Wahlkreis 9 (Eschwege-Witzenhausen) zu einem Speeddating.

Das stand unter dem Titel „Kandidatencheck – Leser fragen Politiker“. Sie trafen dabei direkt auf sechs Leser der heimischen Zeitungen HNA/Witzenhäuser Allgemeine und Werra-Rundschau. Sie hatten sich beworben und waren ausgewählt worden. Ein siebter Leser erschien leider nicht.

Jedes Gespräch dauerte dabei fünf Minuten, dann ertönte ein Gong – und die Kandidaten zogen weiter zum nächsten Leser, der sie befragte. Danach, so hatten wir die Leser gebeten, sollten sie bewerten, wie überzeugend sie die einzelnen Bewerber an dem Abend fanden – ganz unabhängig davon, wen sie wählen würden. Für jeden Kandidaten sollten die Leser eine Schulnote vergeben – von 1 („sehr gut“) bis 6 („ungenügend“) – wobei es kein Ranking geben sollte, also auch die gleiche Note mehrfach vergeben werden durfte.

Aus diesen Noten, die die sechs Leser anonym vergaben, haben wir den jeweiligen Durchschnitt ermittelt. Das Ergebnis finden Sie jeweils am Ende der einzelnen Berichte über die Bewerber.

Für die Redaktionen war es ein Experiment, das Spaß machte und durchaus als geglückt betrachtet wird. Sowohl die Kandidaten als auch die Leser waren sehr angetan von dieser Form, auch wenn manche Frage ungestellt blieb, weil der Gong ertönte.

Auf die knappe Zeit mussten sich vor allem die sehr gut vorbereiteten Leser erst einstellen, aber auch die meisten Politiker hatten Schwierigkeiten, nicht noch länger zu antworten. Interessant waren die unterschiedlichen Herangehensweisen der Leser und das Auftreten der Kandidaten. Im Folgenden bilden wir dies ab.

SPD: Knut John

Die Themen: Einmal quer durch sämtliche Politikfelder, die im Werra-Meißner-Kreis relevant sind, bewegten sich die Fragen der Leser und folglich auch die Antworten Knut Johns. Zwei Schwerpunkte fanden ganz besondere Beachtung: Bildung und Landwirtschaft. John will die Lehrerausbildung verbessern, die Pädagogen entlasten und grundsätzlich in unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen anstellen.

+ Knut John © privat Bildung jeglicher Art soll kostenfrei angeboten werden: von der Kindertagesstätte bis zu Meisterbrief und Studium. „Nur so schaffen wir Chancengleichheit für alle“, argumentierte der Kandidat. Wie er sich die Unterstützung der Landwirtschaft vorstelle, die heute unter dem Preisdiktat der großen Lebensmittelketten leide, wollte ein Leser wissen.

John setzt auf die Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe in der Region und spricht sich gegen die Subventionierung von Großbetrieben aus. „Ich weis, wovon ich rede, ich bin selbst Nebenerwerbslandwirt“, sagte er. Und dann war da noch die wiederkehrende Frage nach der Zukunft des Kreises. „Mein Konzept heißt BMW“, sagte der Sozialdemokrat: Bildung, Mobilität, Wohnen.

Das Auftreten: John agierte souverän und punktete mit offenen Antworten. Nur ganz selten blitzte das Parteiprogramm mit formulierten Inhalten durch. Mit erfrischenden Statements und ohne Phrasen, sachlich und weitgehend erfreulich kurz gefasst setzte John sich mit den Themen der Leser auseinander.

Der Satz des Tages: „Industrielle Landwirtschaft braucht keine Förderung.“ Knut John zur Unterstützung und Konkurrenzfähigkeit heimischer Bauern im Wettstreit mit landwirtschaftlichen Großunternehmen.

Die Note der Leser: 2+

Linke: Dorothea Volland

Die Themen: Deutliche Worte der Kandidatin zum Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft: Dass sich nicht genügend Landwirtschafts-Studenten aus Witzenhausen als Erntehelfer gemeldet hätten, „finde ich eine Unverschämtheit“.

+ Dorothea Volland © Stefan Forb ert Ansonsten schlägt Volland ein Zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft und das Abschaffen der industriellen Landwirtschaft vor, ebenso das Streichen jeglicher EU-Subventionen, stattdessen „faire Preise“ für die Produkte. Weitere Themen waren Erleichterungen für Familien („Ich bin für völlige Gebührenbefreiung bei der Kinderbetreuung“), Schule („Die durch immer mehr Aufgaben überforderten Lehrer entlasten und ihnen wieder mehr Respekt verschaffen“) sowie Pflege und Gesundheit („Nicht Krankenhäuser schließen, sondern rekommunalisieren und mit genügend Personal ausstatten“).

Gegen den Ärztemangel würde Volland zusammen mit Ärzten nach Lösungen suchen. Für mehr Mobilität und Lebensqualität der Menschen auf dem Land fordert sie für alle Orte eine ÖPNV-Verbindung zu „jeder Stunde in die Stadt“ – und mehr Dorfläden ansiedeln und „auch Jugendräume einrichten – in jedem Ort einen.“

Das Auftreten: Volland war ehrlich interessiert an den Fragen der Leser, schaute ihnen auch ständig in die Augen und war etwas aufgeregt. Konkrete Lösungen nannte sie selten, ihre politischen Ziele sind allgemeinerer Art. Ihre Antworten waren aber ehrlich, klangen selten stereotyp. Manchmal hatte sie Schwierigkeiten, das Anliegen des Fragestellers richtig zu verstehen.

Der Satz des Tages: „Das ist im Ernst so?“, fragte Volland ungläubig nach der Schilderung von Leser Christoph Schwarz, wonach Feuerwehrleute mit ausgetretenen Stiefeln und Löcher in den Klamotten herumlaufen müssten.

Die Note der Leser: 3

Freie Wähler: Andreas Hölzel

Die Themen: Andreas Hölzel möchte den Landtag von der Basis aus aufmischen und seine Erfahrung aus 25 Jahren Kommunalpolitik einbringen. Eine Herzensangelegenheit, die er so schnell wie möglich umsetzen möchte, ist die ärztliche Versorgung auf dem Land. Das würde der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Um zu den Ärzten zu kommen, sollen auch mehr und preiswertere Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr angeboten werden.

+ Andreas Hölzel © Harald Sagawe Um die Pflegeberufe interessanter zu gestalten, fordert er geregeltere Arbeitszeiten, eine bessere Entlohnung und eine höhere Ausbildungsquote. Es müsse eine Bewerberoffensive für Fachkräfte – auch aus dem europäischen Ausland – gestartet werden. Gleiches gilt für die Bildung. Im Grundschulbereich sieht er eine Unterversorgung mit Grundschullehrern. Sie sollen vermehrt ausgebildet und dann auch besser bezahlt werden, um den Beruf attraktiver zu machen.

Klassenstärken sollten reduziert werden. Die Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder sieht Hölzel nur als Teilerfolg. „Bildung muss kostenfrei sein – ab dem ersten Lebensjahr“, sagt Hölzel.

Das Auftreten: Über sein Auftreten hat sich Hölzel wenig Gedanken gemacht, weil er direkt von der Arbeit zum Speeddating kam und folglich im Anzug kam. Dass fünf Minuten wenig Zeit sind, merkte er direkt nach der ersten Leserbefragung. Seine erst weit ausholenden Antworten wurden im Laufe des Abends pointierter.

Der Satz des Tages: „Politik findet zurzeit nicht auf Augenhöhe des Bürgers statt“. Dieser Satz von Hölzel fiel mehrfach an diesem Abend. Deshalb ist es eines seiner Anliegen diesen Missstand vom Landtag aus abzuändern.

Die Note der Leser: 3

FDP: Michael Göbel

Die Themen: Zu seinen Ideen für das Thema Bildung wurde Michael Göbel am häufigsten gefragt. Er forderte eine Sanierung der Schulgebäude und will das Föderalismus-Prinzip lockern, damit sich der Bund an den Kosten beteiligen kann. Zudem kritisierte Göbel die Inklusion von Kindern mit Handicaps in normalen Schulklassen. Viele Lehrer hätten keine sonderpädagogischen Kenntnisse, kleine Förderklassen seien sinnvoller – auch für Hochbegabte.

+ Michael Göbel © Nicole Demmer „Die Kita-Betreuung muss für alle Kinder unabhängig vom Eltern-Einkommen kostenfrei sein. Das Land muss es sich leisten, die Kommunen bei der Kostenübernahme zu unterstützen.“ Welches Thema liegt ihm am meisten am Herzen? „Der Ausbau der Breitbandversorgung und eines flächendeckenden Mobilfunknetzes.“ Göbel will sich auch für einen öffentlichen Nahverkehr mit kleinen Bussen und häufigerer Taktung sowie für die Einstellung von mehr Ärzten einsetzen.

Pflegekräfte, die ärztliche Aufgaben übernehmen, sollen besser bezahlt werden. Eine solche Stärkung des strukturschwachen Nordhessens sei eine Mammutaufgabe, fürchtet Göbel: „Südhessen hat im Landtag eine starke Lobby.“

Das Auftreten: Freundlich, offen und geduldig. Göbel schaffte es schnell, zu den Lesern einen Draht aufzubauen und Gemeinsamkeiten zu finden. Weil die Zeit für ausführliche Antworten fehlte, verteilte er Visitenkarten: „Rufen Sie mich gern nochmal an!“

Der Satz des Tages: „Ehrlich gesagt: Was soll der Blödsinn?“ antwortet Göbel auf Thomas Backhaus’ Frage zu seinem ersten Gedanken, als FDP-Chef Lindner nach der Bundestagswahl die Koalitionsverhandlungen abbrach. Seit er die Hintergründe kenne, verstehe er den Schritt, so Göbel.

Die Note der Leser: 2-

CDU: Dirk Landau

Die Themen: Feuerwehr, Kitas, Straßenbeiträge, Lehrermangel, Umweltschutz – die Fragen an Dirk Landau von der CDU durchquerten einmal die politische Themenlandschaft. Landau möchte die Biolandwirtschaft und die konventionelle gleich behandeln. Außerdem sollen beim Thema Straßenbeiträge nur die Kommunen Hilfe erhalten, die nicht finanzstark sind.

+ Dirk Landau © Stefan Forbert Beim Lehrermangel berief er sich auf die absoluten Zahlen: Hessen habe einen Bedarf von 36.000 Lehrern, es seien aber 54.000. Hartmut Möckel und Yannis Stegmann betonten beide, dass dennoch viel Unterricht ausfalle. Landau griff die Kritik auf und fügte hinzu, dass man in manchen Fächern einfach keine Lehrer finde. In den Kindergärten will Landau in erster Linie die Qualität sichern.

Auch für die Feuerwehr solle mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, allerdings „kann man ein Ehrenamt nie bezahlen.“ Bei der Frage nach dem Umweltschutz nannte Landau das Beispiel Kali und Salz: Man müsse die Arbeitsplätze erhalten, aber trotzdem die Flüsse schützen.

Das Auftreten: Landau gab sich seriös mit Sakko, weißem Hemd und Ipad in der Hand, aber auch bürgernah, indem er auf die Probleme im ländlichen Raum einging. Er hielt Augenkontakt mit den Lesern und zeigte Interesse an ihren persönlichen Anliegen. Waren seine Antworten anfangs noch sehr lang, fasste er sich zunehmend kürzer und konzentrierte sich auf das Wesentliche. Einzig bei Leserin Bettina Hosseini, die das Thema Mediziner auf dem Land aufgriff und sich bestens auskannte, wirkte Landau etwas schwach.

Der Satz des Tages: „Der ländliche Raum ist mein Steckenpferd.“

Die Note der Leser: 2

Grüne: Felix Martin

Die Themen: Von Fragen mit lokalem Bezug bis hin zu Themen, die auf Bundesebene entschieden werden: Der 23-Jährige musste sie alle beantworten. Wofür er sich als Erstes einsetzen würde, sollte er gewählt werden? „Dass das Wahlalter nach unten geschraubt wird, auf 16.“ Und was er bei der Bildungspolitik anstreben würde? „Dass Schüler nicht ständig als Versuchskaninchen missbraucht werden, Beispiel G8.“ Langfristiges Ziel sei zudem eine gebührenfreie Bildung, dessen Qualität verbessert werden müsse.

+ Felix Martin © privat „Theoretisch haben wir genügend Lehrer, mehr einzustellen bringt also nichts. Stattdessen müssen Stellen entfristet und die Arbeitsbedingungen verbessert werden, sodass die Lehrer nicht ständig krank werden“. Die EEG-Umlage hält er trotz ursprünglich guten Gedankens mittlerweile für schlecht, die E-Mobilität könne aufgrund der mangelnden Infrastruktur nicht unendlich ausgebaut werden. „In 30 Jahren baut keiner mehr E-Autos.“

Stattdessen müsse der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und Aspekte wie Bürgerbusse bedacht werden. Auf die derzeit viel diskutierten Straßenbeiträge angesprochen, kam die Antwort prompt: „Es sollte generell nur eine Gebühr geben, die sich individuell an das Gehalt eines jeden einzelnen anpasst.“

Das Auftreten: Entspannt kam Martin daher, fragte jeden Leser nach seinem Namen und hielt Blickkontakt. Zwischen seinen ernsthaften Antworten, die glaubwürdig herüberkamen, ließ er es sich nicht nehmen, auch mal einen Scherz zu machen. Einstudierte Antworten gab es keine.

Der Satz des Tages: „Gott sei Dank darf ich jetzt gehen!“ Spontaner Ausruf, als er zum Flughafen Frankfurt befragt werden sollte, die Zeit aber um war.

Die Note der Leser: 2+

AfD: Dr. Klaus-Dirk Schenk

Die Themen: Vor sachbezogenen Themen wollten die Leser wissen, warum Dr. Klaus-Dirk Schenk sich für die AfD entschieden hat, auch wie er sich zu Äußerungen des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in Bezug auf den Nationalsozialismus positioniere. Nachdem er viele Jahre keine Partei guten Gewissens habe wählen können, habe er als Eurokritiker in der AfD eine politische Heimat finden können.

+ Dr. Klaus-Dirk Schenk © Stefanie Salzmann Zu Höcke sagte er, dass dieser keine Scheu habe, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, er „vergreife sich allerdings manchmal im Ton“. Befragt wurde Schenk zu Fragen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, der Förderung von Familien, der inneren Sicherheit, dem Bildungssystem und dem Lehrermangel, dem ÖPNV im ländlichen Raum, Unterstützung der Landwirtschaft durch Immigranten und dem Kampf gegen multiresistente Keime in Krankenhäuser – letzteres ein Thema, wo Schenk als Pharmakologe Experte ist.

Schenk will sich für die Förderung von Familien einsetzen und dafür, dass Menschen von ihrer Arbeit leben und sich etwas leisten können. Zur Bildung und dem Lehrermangel fordert Schenk, dass ausreichend Lehrer neu eingestellt werden, und zwar unbefristet, um den Beruf attraktiv zu halten. Außerdem sollen sie zur Fortbildung verpflichtet werden, sagte er. Geld sei für alles ausreichend da, es flösse nur in die falschen Kanäle. „Das Geld, das erarbeitet wird, muss auch beim Bürger ankommen.“

Das Auftreten: Ruhig, respektvoll, offen und freundlich. Schenk beantwortete alle Fragen, obwohl er wenige konkrete Lösungen anbieten konnte.

Der Satz des Tages: „Der Nationalsozialismus hatte große Bedeutung für Deutschland und die Welt.“

Die Note der Leser: 4

So beurteilten die Leser das Dating

Für unsere Zeitung war die Vorberichterstattung zur Landtagswahl in Form eines Speeddatings eine Neuheit. Deshalb haben wir die Leser, die den Kandidaten auf den Zahn fühlten, um ein kurzes Feedback gebeten:

Landwirt Tobias Klenke (44) aus Bad Sooden-Allendorf wollte die Gelegenheit nutzen, um die Kandidaten zu den Themen zu befragen, die ihn betreffen. Ihm hat die Idee des Speeddatings gefallen, der ein oder andere Kandidat habe allerdings unsicher gewirkt und sei offenbar mit dem Wahlprogramm der eigenen Partei nicht ganz vertraut gewesen.

Yannis Stegmann (17) besucht die Oberstufe in Bad Sooden-Allendorf und ist Schulsprecher. Dem Unterrieder ging es vor allem um Themen, die junge Menschen betreffen. Das Format gefiel ihm gut, er konnte die für ihn wichtigsten Fragen klären und fand, dass sich die Kandidaten gut präsentierten.

Hartmut Möckel (59) ist Vater von vier Kindern im Alter von 19 bis 27 Jahren und arbeitet als Krankenpfleger am Uniklinikum in Göttingen. Dementsprechend war er besonders an den Pflegethemen interessiert, auf die er „mal gute und mal weniger gute Antworten“ bekommen habe. Teilweise beteten die Kandidaten ihre Parteiprogramme herunter, andere waren schlecht informiert. Fünf Minuten Redezeit fand er ausreichend.

Kraftfahrer Christoph Schwarz (30) aus Bad Sooden-Allendorf wollte aus erster Hand erfahren, was die Kandidaten mit den Menschen in Nordhessen vorhaben. Er fand das Speeddating klasse, da die Kandidaten keinen Fragen ausweichen konnten. Nur die Gesprächszeit hätte für ihn etwas länger sein können.

Bettina Hosseini (53) aus Eschwege hätte „den einen oder anderen Kandidaten gern länger in die Mangel genommen“ als fünf Minuten. Trotzdem fand sie die Fragerunde interessant. Das Parteiprogramm könne sie zu Hause lesen. „Ich wollte hören, was die Kandidaten denken“, sagte die Selbstständige.

Thomas Backhaus (61) hätte gern „mehr gebohrt“. Dafür seien die fünf Minuten allerdings zu kurz gewesen. „Die einen Kandidaten wirbeln mit vielen Infos rum, andere dafür haben punktgenau geantwortet.“ Das Format habe für ihn viele überraschende und verblüffende Momente gehabt, sagte der Sportlehrer, der auch sein Wahlverhalten nach der Veranstaltung noch mal überdenken will.