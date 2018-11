Bleibt Schwarz-Grün? Hessische CDU nennt Zeitpunkt für Entscheidung über Koalitionensverhandlungen 

Am Wochenende soll feststehen, welche Parteien in Hessen ernsthaft eine Regierungskoalition anstreben. Bis dahin werden die Gesprächsrunden in wechselnder Besetzung fortgesetzt.

Trotz konstruktiver Treffen über eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Hessen wollen CDU und Grünen weiter mit anderen Parteien sprechen. Zwischen Christdemokraten und SPD wird es bei der zweiten Runde nach der Landtagswahl an diesem Mittwoch, 7. November, in Wiesbaden jedoch nicht um mögliche Koalitionsverhandlungen, sondern über einen grundsätzlichen Austausch über die drängendsten Probleme in Hessen gehen.

Bei der ersten Zusammenkunft vor wenigen Tagen hatten die Hauptkontrahenten im Landtagswahlkampf die politische Auseinandersetzung vor allem atmosphärisch aufgearbeitet. Die CDU als stärkste Kraft nach dem Urnengang luden am Dienstag zu dem Treffen ein. Die Christdemokraten wollen dann am Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie in Koalitionsverhandlungen eintreten werden. Ein konkreter Termin für die Bekanntgabe steht noch nicht fest.

CDU und Grüne bilden seit 2013 ein Regierungsbündnis und könnten mit knapper Mehrheit von einem Sitz im Hessischen Landtag ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir haben sich bereits zwei Mal in kleinen Gruppen zu Sondierungsgesprächen getroffen. Beide Spitzenpolitiker sprachen auch am Montagabend von einer vertrauensvollen Atmosphäre zwischen den politischen Partnern.

Nach dem Treffen zwischen CDU und SPD stehen noch Gespräche zwischen Grünen und Sozialdemokraten sowie zwischen Christdemokraten und FDP in dieser Woche an. Die Liberalen haben bereits erklärt, dass sie weder für eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen zur Verfügung stehen, weil sie dafür rechnerisch nicht gebraucht werden und daher zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten sehen. Ein Ampel-Bündnis unter grüner Führung lehnt die FDP ebenfalls ab.

Die CDU war bei der Landtagswahl trotz massiver Verluste mit 27 Prozent stärkste Kraft geblieben. Dahinter landeten nach dem vorläufigen Endergebnis die Grünen mit starken Zuwächsen knapp vor der SPD. Beide Parteien erhielten 19,8 Prozent, die Grünen liegen jedoch nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 94 Stimmen vorn. Die AfD erhielt 13,1 Prozent, die FDP 7,5 Prozent und die Linke kam auf 6,3 Prozent.

In Kassel konnten jedoch die Grünen die meisten Stimmen holen, wie die Ergebnisse aus den 23 Kasseler Stadtteilen zeigen. Überhaupt zeigen sich zwischen dem Norden und dem Rest Hessens erstaunliche Unterschiede bei den Wahlergebnissen. Diesen und sechs weitere kuriose Fakten zur Landtagswahl finden Sie hier.

Von dpa