Landtagswahl in Hessen kann die Große Koalition vorzeitig beenden

Das Ergebnis der morgigen Hessen-Wahl könnte über das Schicksal der Großen Koalition aus Union und SPD sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel entscheiden. Ein Ausblick.

Wenn der Wähler den Parteien bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst eine Botschaft gegeben hat, dann war es diese: Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik hatten CDU, CSU und SPD einen derartigen Vertrauensentzug hinnehmen müssen. Ein Weiter-so schien unmöglich.

Dass es dann mit der nächsten Großen Koalition doch so kam, hatte viele Gründe. Richtungweisend war das bald nach der Wahl gefallene Wort der Kanzlerin: „Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.“

So war es kein Wunder, dass die Bayernwahl vor zwei Wochen, obwohl nur eine Landtagswahl, im Kern die Wiederholung war. Diesmal hatte der Wähler beide Fäuste auf dem Tisch. Noch einmal Negativrekorde, ein historischer Wachwechsel von der SPD zu den Grünen und eine Demütigung der CSU zugunsten triumphierender Freier Wähler und der AfD.

Der Souverän kann hartnäckig und böse werden, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht verstanden wird. Allen Umfragen zufolge wird der Wähler genau dies bei der Hessenwahl am Sonntag zeigen. Noch vor kurzem hätte man sich das nicht vorstellen können: Union und SPD haben nicht einmal mehr zusammen das Vertrauen einer Mehrheit.

Hessen-Themen wie Autofahrverbote in Frankfurt, Windradbau im Reinhardswald oder die Lehrer- und Polizistenversorgung treten gegenüber dieser massiven Unzufriedenheit im Wahlvolk in den Hintergrund. Gefragt ist offenbar ein grundlegender Politikwechsel mit neuem Spitzenpersonal.

Zwar stemmt sich die CDU des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (66) gegen den auch in Hessen drohenden Absturz. Aber es müsste für die Hessen-CDU schon sehr schlimm kommen, wenn sie am Sonntag nicht als stärkste Partei noch Machtoptionen hätte. Wenn es zu einer Neuauflage mit den Grünen nicht reicht, dürfte die FDP als Reserve bereitstehen. Ein solches Jamaika-Bündnis wäre zudem das Signal eines möglichen Neuanfangs auch in Berlin – aber nur ohne Angela Merkel, wie FDP-Chef Christian Lindner schon wissen ließ.

Das Schlimmste droht der SPD, unter ihr verläuft der tektonische Feuergraben der deutschen Politik. Am Sonntag wird sie Umfragen zufolge wieder schwere Verluste erleiden, möglicherweise keine Machtoption mehr haben. Wie schon in Bayern laufen den Sozialdemokraten Wähler in alle Richtungen weg. Linksliberale, so prinzipienfest wie wirtschaftlich sorgenfrei, zieht es zu den Grünen. Alte Stammwähler der SPD, Arbeiter, kleine Leute, die um Wohnung und Job bangen, wandern zur AfD.

Die Landtagswahl in Hessen könnte eine Dynamik entfalten, welche die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles das Amt kostet und die Große Koalition erschüttert. Die Kanzlerin würde in diesem Fall alles aufbieten, um die SPD bei Laune und in der Koalition zu halten – und sich selbst im Amt.

Doch auch Merkels Spielraum ist enger geworden. Die CDU-Bundestagsfraktion, gegen die Chefin frisch erstarkt, dürfte allzu großzügige Zugeständnisse an die SPD nicht mitmachen. Zu groß ist das Bedürfnis, dem Wähler zu zeigen, dass man jedenfalls als CDU verstanden hat.

Und wenn es in Hessen für Grün-Rot-Rot reichen sollte? Andrea Ypsilanti, die den Landtag jetzt verlässt, lässt grüßen. Wahrscheinlichkeit: gering, mehr Demütigung für die SPD ginge kaum. Oder Rot-grün-rot? Kaum, denn für die Grünen dürfte eine schwarz-grün-gelbe Koalition in Hessen wie eventuell später auch im Bund attraktiver sein. Und der Blick Volker Bouffiers auf die Groko in Berlin dürfte seine Lust auf so eine Veranstaltung in Hessen arg begrenzen.

Und die AfD? Sie wird ab Sonntag wohl stark in allen Landtagen vertreten sein. Ob sie mehr ist als nur ein Symptom der Versäumnisse von Merkel-Union und SPD, wird sich zeigen. Der Kampf der alten Parteien gegen den neuen, starken Mitbewerber kann jedenfalls kein Kampf gegen die AfD-Wähler sein, sondern nur einer um sie. Die Europawahl und Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im nächsten Jahr werden weitere Hinweise geben.