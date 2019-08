Sachsen-Wahl: Kretschmer schießt gegen zwei Parteien - Bürger fühlt „sich schon verarscht“

Kurz vor der Wahl in Sachsen positioniert sich Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachen AfD deutlich und kritisiert auch eine andere Partei. Ein Bürger klagt sein Leid.

Update vom 28. August 2019, 19.15 Uhr: Bei einem Wahltermin in der Oberlausitz hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer deutlich von der AfD distanziert.

Laut Focus Online sagte der CDU-Politiker bei einer Podiumsdiskussion im Saal eines Berggasthofs über den ärgsten politischen Konkurrenten im Bundesland in Richtung Björn Höcke und Alexander Gauland: „Diese Politiker reden, als wären sie in der NPD. Und mit Typen wie Höcke verbündet sich Sachsens AfD-Chef Jörg Urban, während die Linke plötzlich wieder von Sozialismus spricht. Ich glaube, es hackt.“ Für ihn komme eine Kooperation mit der Partei nicht in Frage, so lange sich die AfD nicht von derartigen Personen trenne.

Kretschmer musste sich aber auch Kritik gefallen lassen. So wird in dem Bericht ein Heizungsbauer namens Rainer W. so zitiert: „Das ‚C‘ im Namen der Partei wird aus meiner Sicht nicht mehr so gelebt, wie das einmal war. Ich würde mich freuen, wenn die CDU sich daher wieder verstärkt für klassische Familien als Grundpfeiler unserer Gesellschaft einsetzt - und weniger für Patchworkfamilien.“

Er könne verstehen, dass Wähler ihr Kreuz bei der AfD machen würden. Zwar gehe es ihm und seiner Familie wirtschaftlich gut: „Aber man fühlt sich schon verarscht, wenn 30 Jahre nach der Wende die Lohnunterschiede zwischen West und Ost noch immer so groß sind.“

Sachsen-Wahl: Stiftung Frauenkirche Dresden schaltet Anzeige als Reaktion auf AfD-Aktion

Update vom 28. August 2019, 15.31 Uhr: Mit einer fast halbseitigen Anzeige in zwei großen Dresdner Tageszeitungen wirbt die Stiftung Frauenkirche Dresden wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen für ein respektvolles Miteinander. Ihre Botschaft der Versöhnung rufe dazu auf, für Frieden in der Gesellschaft zu wirken, sagte Geschäftsführer und Pfarrer Sebastian Feydt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Wir alle sind gefordert, Respekt zu üben, Demokratie zu leben und einander im Vertrauen zu begegnen.“ Die Stimmabgabe am Sonntag sei auch ein Bekenntnis zu der vor 30 Jahren errungenen Demokratie.

Das 1945 zerstörte und nach 1990 auf Initiative von Bürgern und mit Spenden aus aller Welt wiederaufgebaute Gotteshaus dominiert die Anzeige, die auch mit den Worten aus der Bergpredigt „Selig sind, die Frieden stiften“ (Matthäus 5,9) versehen ist. Sie stehen auch auf dem überdimensionalen Banner, das von einem der Frauenkirchen-Türme hängt. Zudem sind darauf die Forderungen „Respekt üben, Demokratie leben, Vertrauen schaffen“ rot angekreuzt.

Die Anzeige ist die Antwort der Stiftung Frauenkirche auf die Vereinnahmung des berühmten Bauwerkes durch die AfD. In der Wahlwerbung für Landeschef Jörg Urban ist sie hinter seinem Porträt deutlich zu erkennen. „Dieser Umdeutung widersprechen wir mit der wahrhaftigen Erinnerung an seine Geschichte und seine Friedensbotschaft“, sagte Pfarrer Feydt.

Update vom 27. August 2019, 20.35 Uhr: Bereits Anfang August hatte Sachsens AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban mit einem besonders drastischen Motiv auf Twitter und Facebook-Wahlwerbung gemacht - und mit heftigen Behauptungen in Sachen Ausländerkriminalität. Nun, kurz vor der Wahl, hat ein Medium Urbans Darstellungen wiederlegt. Der Werbespruch könnte für den sächsischen AfD-Fraktionsvorsitzenden zum Bumerang werden.

Die Worte „jede zweite Messerattacke in Sachsen wird von Ausländern verübt - CDU lässt Messereinwanderung zu“ waren nebst Urbans Konterfei und einem offensichtlich Blut symbolisierenden roten Farbklecks auf dem Motiv zu lesen. „Die ausufernde Kriminalität werden wir mit allen Mitteln stoppen“, versprach der AfD-Politiker dazu im Text des Posts. In beiden Aussagen hat Focus Online nun gravierende Fehler entdeckt.

Mit der #AfD in Regierungsverantwortung wird es diese Zustände in #Sachsen nicht mehr geben!

Die ausufernde Kriminalität werden wir mit allen Mitteln stoppen – an der Grenze, vor Gericht und bei der Abschiebung.#LtwSachsen #LtwSn

➡️ https://t.co/HAM7NFDDAg pic.twitter.com/bsXiZdtniG — Jörg Urban (@Joerg_UrbanAfD) 8. August 2019

Falsch ist den Recherchen der Webseite zufolge schon die Rede von einer ausufernden Kriminalität: Laut der aktuellsten umfassenden Polizeilichen Kriminalstatistik für das Bundesland sei 2018 sowohl die Gewaltkriminalität als auch die Zahl von Zuwanderern verübten Straftaten zurückgegangen.

Etwas komplexer ist dem Bericht zufolge die Lage bei der Frage nach „Messerkriminalität“: In Sachsen wird nach Angaben der Behörden keine gesonderte Statistiken zu mit Messern verübten Attacken geführt. In einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der AfD nennt die sächsische Staatsregierung jedoch Zahlen für die allgemein registrierten „Straftaten mit Waffen“. Hier seien von Januar 2017 bis Ende Juni 2018 3063 deutsche und 1292 „nichtdeutsche“ Tatverdächtige ermittelt worden. Dass das Verhältnis im Fall von Messerattacken also bei 50/50 steht, erscheint äußerst unwahrscheinlich.

Nach Angaben von Focus Online wollte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion die Frage nach den Quellen für Urbans Behauptungen nicht beantworten. Das Posting auf Facebook wurde mittlerweile gelöscht - auf Twitter war der Post am Dienstagabend allerdings weiter abrufbar.

Für die AfD ist es nicht der erste Flop in Sachen Messerattacken. Die Landtagsfraktion im Saarland hatte vor einiger Zeit eine ungewöhnliche Anfrage gestellt - und erhielt eine für sie wohl ernüchternde Antwort.

Sachsen-Wahl: Habeck geht auf CDU zu - und schließt Koalition nicht aus

15.10 Uhr: Zwischen den Grünen und der CDU in Sachsen gibt es nach Ansicht von Parteichef Robert Habeck "kaum Gemeinsamkeiten". Mit Blick auf die Regierungssuche nach der Landtagswahl sagte er am Dienstag: "Wir wissen aber trotzdem, dass wir uns der Verantwortung stellen müssen." Habeck warnte vor einer durch die AfD tolerierten CDU-Landesregierung. Dies sei "kein Schreckgespenst", betonte er mit Blick auf kommunalpolitische Kooperationen der beiden Parteien in Sachsen.

Die sächsische CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer habe zwar eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. "Aber die Tolerierung eines Ministerpräsidenten ohne Vereinbarung ist davon nicht erfasst", sagte Habeck nach einer Klausurtagung des Grünen-Bundesvorstands in Dresden.

Neben einer Minderheitsregierung gebe es die Variante schwieriger Koalitionsverhandlungen in Sachsen. "Die CDU war für unsere Partei immer Gegner", sagte Habeck. "Im Grunde gibt es kaum Gemeinsamkeiten." Von der Sicherheitspolitik bis zum Thema Ökologie seien beide Parteien auf gegensätzlichen Positionen. Es gehe aber darum, "das andere Szenario nicht eintreten zu lassen", betonte er mit Blick auf eine AfD-Tolerierung.

Update vom 27. August 2019, 8.00 Uhr: Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen haben sich die Spitzenkandidaten der größeren Parteien am Montag einen letzten verbalen Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Bei der Wahlarena des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ging es zunächst um den Klimaschutz. Dabei spielte der Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen eine Rolle.

Wirtschaftsminister und SPD-Chef Martin Dulig sprach sich gegen Sonderwirtschaftszonen aus, so wie sie von der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer oder Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ins Spiel gebracht wurden. Dulig befürchtet, dass es in solchen Zonen Dumping-Löhne geben könnte und das Engagement von Investoren nicht nachhaltig sein würde.

An der „MDR-Wahlarena - SpitzenkandidatInnen im Bürgercheck“ nahmen neben Kretschmer und Dulig auch Rico Gebhardt von den Linken, Jörg Urban (AfD), Katjan Meier (Grüne) und Holger Zastrow von der FDP teil. Bei der Veranstaltung konnten Bürger ihre Fragen stellen - und somit entscheiden, über welche Themen an diesem Abend diskutiert werden soll.

Sachsen-Wahl 2019: Spitzenkandidaten liefern sich Schlagabtausch - AfD fordert Grenzkontrollen

Update vom 21. August 2019: Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen haben sich die Spitzenkandidaten von sechs Parteien einen Schlagabtausch über die Themen innere Sicherheit und Bildung geliefert. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Mittwochabend bei der Gesprächsrunde in Dresden, wichtig sei, dass die Polizei an Kriminalitätsschwerpunkten wie in den Großstädten und Grenzregionen Präsenz zeige.

"Wir wollen das sicherste Bundesland werden", sagte Kretschmer. Falls die tausend zusätzlichen geplanten Polizeistellen nicht ausreichten, werde es mehr geben. Auch SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig verwies darauf, dass die derzeitige schwarz-rote Koalition den Stellenabbau bei der Polizei gestoppt habe.

Der AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban forderte die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Die offenen Grenzen seien Ursache für die Kriminalität. Zudem forderte er die Abschiebung krimineller Ausländer. Wer kein Aufenthaltsrecht habe, müsse das Land verlassen. Die Grünen-Politikerin Katja Meier sagte hingegen, das größte Problem "in diesem Land ist Rechtsextremismus und nicht Ausländerkriminalität".

Im Bereich Bildung zeigten sich SPD, Grüne und Linke einig in der Forderung nach einem längeren gemeinsamen Lernen in der Schule. Das sei "ein zentrales Thema für die SPD auch für einen Koalitionsvertrag", machte SPD-Chef Dulig deutlich. Auch die Grüne Meier betonte, es gehe nicht darum, das bisherige Schulsystem aus Gymnasium und Oberschule über den Haufen zu werfen, sondern Gemeinschaftsschulen zu ermöglichen.

+ Michael Kretschmer: Sachsens Ministerpräsident will ncht in Minderheit regieren. © dpa / Robert Michael

Ministerpräsident Kretschmer widersprach und verwies darauf, dass das Schulsystem in Sachsen "sehr erfolgreich" sei. Priorität habe die Einstellung von Lehrern.

An der von drei großen regionalen Tageszeitungen organisierten Wahldebatte nahmen auch Rico Gebhardt von der Linkspartei und FDP-Spitzenkandidat Holger Zastrow teil. In Sachsen wird ebenso wie in Brandenburg am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Seit Monaten liefern sich AfD und CDU in Sachsen in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Umfragen hat Schwarz-Rot keine Mehrheit mehr.

Um die Kontroverse des in Sachsen populären Hans-Georg Maaßen ging es am Mittwochabend bei Maischberger. Besonders deutlich bezog Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dabei gegen die AfD Stellung. Kraftklub-Sänger will übrigens Chemnitz verlassen, wenn die AfD mitregieren darf.

Sachsen-Wahl 2019: Kretschmer will keine Minderheitsregierung - aber hat er Alternativen?

Erstmeldung vom 20. August 2019:

Sachsen - Die Lage der Regierungsbildung nach der Wahl in Sachsen scheint mehr als verzwickt zu werden. Die CDU muss mit großen Verlusten rechnen, während auch die möglichen Koalitionspartner schwächeln.

Die aktuellen Umfragen aus Sachsen halten die politische Debatte in Atem. Der CDU sowie dem aktuellen Koalitionspartner SPD droht jeweils ein drastischer Absturz von etwa zehn Prozent. Eine große Koalition scheint nicht mehr groß genug für eine Mehrheit und auch bei einem Wiedereinzug der FDP dürfte es nicht für Schwarz-Gelb reichen.

CDU-Wahlkampfberater Werner Pazelt sinnierte über die Regierungsbildung. Der Politologe präferiere zwar eine Partnerschaft mit den Grünen, schloss aber auch eine Minderheitsregierung nicht aus.

Landtagswahl in Sachsen: Ministerpräsident Kretschmer will nicht mit AfD und Linken koalieren

Sachsens Ministerpräsident hatte bereits klar formuliert, weder mit AfD noch mit den Linken zusammenarbeiten zu wollen. Eine Einbindung der Grünen war bereits nach der vergangenen Landtagswahl 2014 gescheitert und gilt auch heute als unwahrscheinlich.

So wurde Michael Kretschmer gar von Parteikollege Hans-Georg Maaßen gedrängt, einen konservativeren Kurs zu verfolgen als die Bundes-CDU. Auch ohne diesen möglichen Ruck nach rechts, dürfte zwischen Bündnis 90 und Union schon bei Klima- und Migrationsfragen ausreichend Diskussionsbedarf bestehen. Seine Aussagen hatten derweil auch zu einem handfesten Streit innerhalb der Union geführt.

Starke Koalitionspartner für die CDU sind also Fehlanzeige. Eine normale Regierungsbildung nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen scheint beinahe unvorstellbar. Die Notlösung durch eine Minderheitsregierung steht berechtigterweise im Raum, wird nun aber von Ministerpräsident Kretschmer in einem am Mittwoch im Tagesspiegel erscheinenden Interview kategorisch ausgeschlossen.

Ankündigung vor Sachsen-Wahl 2019: „Ich mache keine Minderheitsregierung“

„Ich mache keine Minderheitsregierung“, wird der Regierungschef von der Deutschen-Presse Agentur, die vorab Einblick in das Gespräch bekommen hatte, zitiert, „Minderheitsregierung heißt, auf Zufälligkeiten zu setzen - die Dinge werden unkalkulierbar.“

Er fürchte ein „freies Spiel der Kräfte“ und empfiehlt dringend Besonnenheit in den Sondierungsgesprächen: „Es muss möglich sein, dass erwachsene Menschen sich zusammensetzen und so lange miteinander reden, bis sie einen Plan haben für fünf Jahre.“

Kommt es zu Schwarz-Rot-Grün nach der Landtagswahl 2019 in Sachen?

Mit Blick auf die Positionierung der Parteien bleibt so einzig eine Lösung aus Schwarz-Rot-Grün. Was den Grünen zu einer hervorragenden Verhandlungspostition verhilft. Eine mehrheitsfähige Koalition in Sachsen hängt im Endeffekt an ihrer Beteiligung.

FDP-Spitzenkandidat Holger Zastrow hingegen sieht kein Problem in einer Minderheitslösung. Öffentlich bekannte er sich sogar gegenüber dem WDR dazu, dafür zu werben. Eine Regierungsbeteiligung schließt er ebenfalls nicht aus.

Die Fragezeichen werden knapp zwei Wochen vor dem Wahltag immer größer. Eine endgültige Entscheidung wird sehr schwierig zu treffen.

