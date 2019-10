Landtagswahl in Thüringen: CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring liebäugelt mit bestimmter Viererkoalition

News-Ticker

+ © AFP / CHRISTOF STACHE Vor der Landtagswahl in Thüringen: CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kann sich eine Viererkoalition vorstellen. © AFP / CHRISTOF STACHE

Am Sonntag finden in Thüringen die Landtagswahlen statt. Wer wird neuer Ministerpräsident und welche Regierung findet eine Mehrheit? Am Sonntagabend wird das Ergebnis feststehen.