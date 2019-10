Landtagswahl in Thüringen: Wahlkampfendspurt - knappes Ergebnis erwartet

Am Sonntag finden in Thüringen die Landtagswahlen statt. Wer wird neuer Ministerpräsident und welche Regierung findet eine Mehrheit? Am Sonntagabend wird das Ergebnis feststehen.

Am 27. Oktober finden in Thüringen die Landtagswahlen 2019 statt.

Laut den Umfragen liegen die Linke, die CDU und die AfD vorn.

Die letzten Zahlen lassen auch auf eine äußerst schwierige Koalitionsbildung schließen.

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring zeigt sich offen für Zusammenarbeit mit Grünen, SPD und FDP

Update 26. Oktober, 15.00 Uhr

: Mit Politprominenz haben Thüringer Parteien im Schlussspurt vor der Landtagswahl noch einmal um Wählerstimmen geworben. Die Grünen holten am Samstag ihre Bundesvorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock nach Erfurt und Jena, bei den Sozialdemokraten suchten neben Kandidaten für den SPD-Vorsitz auch die kommissarischen SPD-Parteichefin Malu Dreyer in der Thüringer Landeshauptstadt den Dialog mit den Wählern.

Dreyer hob die Arbeit der Thüringer SPD in der rot-rot-grünen Koalition hervor. Die Regierungsbilanz der Sozialdemokraten sei eine sehr, sehr gute, betonte Dreyer. „Man kann nur sagen, Thüringen steht wirklich sehr gut da und mit unseren Ressorts haben wir auch echte Akzente gesetzt.“

Thüringen-Wahl: Grünen warnen vor AfD

Habeck rief Grünen-Anhänger dazu auf, zum Endspurt noch einmal auf die Straße zu gehen. Oft würden sich die Menschen erst 24 Stunden vor der Wahl entscheiden. Thüringens Grünen-Spitzenkandidat Dirk Adams griff erneut die AfD mit ihrem Landeschef Björn Höcke scharf an. Höckes Rhetorik sei „faschistisch, rassistisch und antisemitisch“. Die AfD sei niemals bürgerlich gewesen, sondern immer radikal.

Die AfD wollte ihren Wahlkampf am Nachmittag auf dem Erfurter Domplatz abschließen. Dazu wird auch der Bundesvorsitzende Alexander Gauland erwartet. Die Thüringer CDU plante am Abend ihre Abschlussveranstaltung in der Thüringer Landeshauptstadt unter anderen mit der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban. Linke, SPD und FDP hatten bereits am Freitag ihren Abschlusskundgebungen.

Thüringen-Wahl: Ergebnis wird spannend

Rund 1,7 Millionen Thüringer sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Erwartet wird eine spannende Wahl. Nach der jüngsten Wahlumfrage des ZDF-Politbarometers könnte die rot-rot-grüne Koalition von Deutschlands einzigem Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, ihre knappe Mehrheit verlieren. Die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen sieht Rot-Rot-Grün bei 44 Prozent.

Die Linke kommt dabei als stärkste Partei auf 28 Prozent, ihre Koalitionspartner SPD und Grüne auf 9 beziehungsweise 7 Prozent. Auch eine CDU-Regierung mit SPD, Grünen und der um 5 Prozent schwankenden FDP hätte danach keine Mehrheit. Die CDU, die mehr als zwei Jahrzehnte in Thüringen regiert hat, kommt nach der ZDF-Umfrage auf 26 Prozent und würde ihre Rolle als stärkste Partei verlieren. Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Höcke, geprägt wird, bekäme laut Forschungsgruppe Wahlen 21 Prozent.

Sollte es für Rot-Rot-Grün nach der Wahl nicht reichen, könnte eine Regierungsbildung in Thüringen schwierig werden. Die CDU hat im Vorfeld Bündnisse mit der Linken und der AfD ausgeschlossen. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hatte sich für eine Viererkoalition seiner Partei mit Grünen, SPD und FDP ausgesprochen.

Ex-Ministerpräsident Vogel warnt seine CDU - „Würde Teil unserer Wähler vertreiben“

Update 26. Oktober, 8.55 Uhr: Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bernhard Vogel hat vor einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei nach der Wahl gewarnt. "Eine Koalition der CDU mit den Linken ist für mich nicht vorstellbar", sagte Vogel am Freitag dem Sender n-tv. "Eine solche Koalition würde mit Recht einen erheblichen Teil unserer Wähler vertreiben."

Die guten Umfragewerte für Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei bezeichnete Vogel als "beeindruckend". Allerdings erkläre er sich die Werte damit, dass der Ministerpräsident "eine beachtliche Fähigkeit entwickelt" habe, sich als Landesvater darzustellen und alle Schwierigkeiten seiner Regierung zu überwinden, indem er sich so schnell wie möglich von ihnen distanziere.

Update, 25. Oktober, 22.05 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen gibt sich Thomas Kemmerich, Spitzenkandidat der FDP, optimistisch. Beim Wahlkampfabschluss seiner Partei am Freitagabend in Erfurt sprach er davon, dass alle Institute die FDP bei fünf Prozent sehen würden. Im Jahr 2014 war die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. FDP-Chef Christian Lindner betonte mehrfach, dass er Kemmerich als potenziellen Wirtschaftsminister in Thüringen sehe.

Landtagswahl in Thüringen 2019: CDU-Politiker warnt vor Bodo Ramelow (Die Linke)

Update, 25. Oktober, 20.55 Uhr: Der frühere Ministerpräsident Bernhard Vogel warnt die CDU dagegen, mit der Linkspartei eine Koalition einzugehen. Die Zusammenarbeit mit der Partei sei für ihn „nicht vorstellbar“ und würde „mit Recht einen erheblichen Teil unserer Wähler vertreiben“.

Dass Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei vor der Landtagswahl in Thüringen gute Umfragewerte erzielte, bezeichnete er als „beeindruckend“. Vogel führt dies allerdings darauf zurück, dass Ramelow „eine beachtliche Fähigkeit entwickelt" habe, sich als Landesvater darzustellen. Er würde Schwierigkeiten seiner Regierung überwinden, indem er sich schnellstmöglich von ihnen distanzieren würde.

Landstagswahl in Thüringen 2019: Mike Mohring (CDU) liebäugelt mit Viererkoalition

Update, 25. Oktober, 18.25 Uhr: Für eine Viererkoalition mit Grünen, SPD und FDP hat sich CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen ausgesprochen. Mohring erwartet einen engen Wahlausgang. Wie er im ARD-Mittagsmagazin betonte, glaube er nicht, dass eine Koalition aus vier Parteien ins Chaos führe.

„Meine Idee ist, das Land wieder zusammenzuführen und Brücken zu bauen und wahrscheinlich kann man das sogar mit drei Partnern in einer Viererkonstellation gut machen“, sagte er.

Landtagswahl in Thüringen 2019: Parteien stehen vor gewaltigen Schwierigkeiten

Erfurt - Am 27. Oktober werden die Bürger Thüringens zur Urne gebeten. Die Wahl wird entscheiden, welcher Ministerpräsident mit welcher Regierung den Landtag führen wird.

Laut den aktuellen Umfragen haben der aktuell amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Mike Mohring von der CDU und Björn Höcke (AfD) die besten Chancen, die Wahl für sich zu gewinnen. Linke, CDU und AfD erreichten in den letzten Umfragen ungefähr 20 Prozent oder mehr.

Die SPD schickt den ehemaligen Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee als Spitzenkandidaten ins Rennen. Anja Siegesmund und Dirk Adams treten für die Grünen an. Doch wie die Stimmenverhältnisse am Ende auch sein werden - die Verhandlungsführer der Parteien werden in den Koalitionsverhandlungen vor großen Schwierigkeiten stehen.

Landtagswahl Thüringen 2019: Bodo Ramelow (Die Linke) liegt in den Umfragen vorn

Seit Ende Juli liegt Die Linke in Umfragen verschiedenster Meinungsinstitute vorne. Ramelow gilt in seiner Partei als Pragmatiker und hat es geschafft, die knappe Mehrheit seiner rot-rot-grünen Regierung durch die Legislaturperiode zu führen. Die noch bis Sonntag regierende Koalition aus Linke, SPD und Grüne besitzt nur ein Mandat mehr als die Opposition.

Im TV-Duell des MDR debattierte Bodo Ramelow mit Mike Mohring von der CDU. Auch seine Chancen stehen laut den Umfragen nicht schlecht. Die CDU liegt in den Umfragen seit März zwischen 22 und 28 Prozent. Mohring möchte den derzeitigen Ministerpräsidenten ablösen. Knapp eine Woche vor der Landtagswahl hat der 47-Jährige eine Morddrohung von Rechtsextremisten erhalten. In einer E-Mail forderten Unbekannte den Politiker auf, den Wahlkampf abzubrechen. Mohring ließ sich jedoch nicht einschüchtern und veröffentlichte den Drohbrief und ein Statement dazu auf Twitter.

Landtagswahl Thüringen 2019: Linke hofft auf Unentschlossene - CDU wäre zu „Simbabwe“ bereit

Ramelow (Linke) will unterdessen bis zum Sonntag die noch unentschlossenen Wähler mobilisieren. Bei diesen mehr als einem Drittel Unentschiedenen "werbe ich um eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün", sagte Ramelow am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Sein CDU-Herausforderer Mike Mohring bekräftigte unterdessen sein Nein zu einem Bündnis mit den Linken und der AfD. Eine sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP sieht er allenfalls als Notlösung.

Das von Mohring angestrebte "bürgerliche Bündnis der Mitte" ist den Umfragen zufolge aber auch nicht in Sicht. Angesprochen auf die Möglichkeit eines Simbabwe-Bündnisses, benannt nach den Farben der Landesflagge, sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin": "Wenn das zu viert sein müsste, ist das eine Option." Eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP wäre deutschlandweit ein Novum, aber womöglich schwer regierbar.

dpa