Wahl in Thüringen: AfD mit Rekord-Ergebnis - Parteien reagieren schockiert, droht Koalitions-Desaster?

Mike Mohring (CDU), Bodo Ramelow (Linke) und Björn Höcke (AfD) in einer TV-Debatte am Sonntagabend.

Heute wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Wir halten Sie im Live-Ticker über die aktuellen Entwicklungen im Freistaat auf dem Laufenden.

Thüringen hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt.

Die Linke wird Hochrechnungen zufolge erstmals stärkste Kraft in einem Landesparlament.

Das Ergebnis der AfD sorgt bei den Kontrahenten für Bestürzung - die Partei kann ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln.

Die Koalitionsbildung wird schwierig. Offenbar würde es nur für Bündnisse von Linke und CDU oder von Linke, SPD, Grünen und FDP reichen.

20.40 Uhr: Ein kleiner Blick in die Stimmkreise: Ausgerechnet in Björn Höckes Wohnort Bornhagen hat die AfD leichte Verluste verzeichnet, wie der MDR online berichtet - allerdings wurde die Partei dort nichtsdestotrotz mit 36 Prozent stärkste Kraft - deutlich vor der CDU mit 27 Prozent.

Sehr bitter verläuft der Abend für Frauke Petrys „Blaue Partei“, wie aus von der Thüringer Allgemeinen veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht: In den meisten der bislang fertig ausgezählten Wahlkreise landet die Liste unter dem Titel „Blaue #TeamPetry Thüringen“ bei 0,0 bis 0,1 Prozent der Stimmen - und teils deutlich hinter Exoten wie den Grauen Panthern, der MLPD und der Partei für Gesundheitsforschung. Ähnlich schwache Ergebnisse erzielte nur die KPD.

20.25 Uhr: Zu den eher heiteren Randnotizen des Abends gehört die immer häufiger virulente Frage nach der Benennung neuer Koalitions-Konstellationen: Das Kürze „r2g2“ für ein Bündnis aus Linke, SPD, Grünen und FDP sorgte in den Debatten über das Thüringer Wahlergebniss jedenfalls für einige Fragezeichen - etwa, wenn es darum geht, für was eigentlich das zweite „g“ steht.

Thüringen-Wahl: FDP muss weiter um Einzug bangen - und jetzt auch die Grünen

20.07 Uhr: Es gibt eine neue Hochrechnung von der ARD. Brisant dabei: Die Grünen sind dieser zufolge nun ebenfalls vom Scheitern an der Fünfprozent-Hürde bedroht - die Ökopartei wird aktuell ebenso wie die FDP auf fünf Prozent taxiert. Nach Ansicht der Demoskopen des ZDF rangieren beide Parteien immerhin noch bei 5,1 Prozent. Die Linke hat in der neuen ARD-Hochrechnung zudem deutlich die Marke von 30 Prozent geknackt.

Linke AfD CDU Grüne SPD FDP Sonstige Hochrechnung 20.44 Uhr (ARD): 30,7 % 23,6 % 22,0 % 5,0 % 8,2 % 5,0 % 5,0 % Hochrechnung 20.10 Uhr (ZDF): 30,4 % 23,5 % 22,1 % 5,1 % 8,1 % 5,1 % 5,7 %

Landtagswahl in Thüringen: Ändert die FDP schnell die Meinung?

19.58 Uhr: Bröckelt nun bei der FDP der Widerstand gegen ein Viererbündnis in Thüringen? Bei der Berliner Runde zur Thüringen-Wahl im ZDF wird FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg gefragt, wie sie zu einer Koalition mit Linke, Grünen und steht. Interessant dabei: Teuteberg schließt diese Option nicht mehr explizit aus.

Man müsse erstmal den Wahlabend abwarten, „ob es dann am Ende reicht“, erklärt sie. Teuteberg: „Wir haben die ganz klare Haltung, dass wir Rot-Rot-Grün beenden wollen und werden dann, wenn wir das Endergebnis haben, verantwortlich damit umgehen.“ Auf die wiederholte Frage, was das für eine Vierer-Koalition hieße, sagt die Generalsekretärin: „Das werden wir sicherlich dann mit unserem Landesverband bespreche. Aber wir streben es auf keinen Fall an und werden das Endergebnis abwarten müssen.“ Von Ausschließen sagt sie explizit nichts.

19.24 Uhr: Ein interessanter Randaspekt: Für den Wahl-Erfolg der Linken scheint nicht zuletzt Ministerpräsident Bodo Ramelow verantwortlich zu sein. Björn Höcke scheint als Person für die Wahlentscheidung der AfD-Anhänger jedoch kaum eine Rolle gespielt zu haben.

Nach einer Erhebung von infratest dimap beeinflusste Ramelow 37 Prozent der Linke-Wähler positiv bei der Stimmabgabe. Höcke als Grund für die Wahlentscheidung nannten hingegen nur 14 Prozent der AfD-Wähler.

Ähnlich ist die Stimmung nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen auch in der Gesamtbevölkerung Thüringens. Im Duell Linke- gegen AfD-Kandidat seien 72 Prozent für Ramelow und lediglich 14 Prozent für den AfD-Mann Björn Höcke, der selbst die eigenen Reihen nur bedingt überzeuge, hieß es.

Thüringen-Wahl 2019: Optionen ohne AfD ausgeschlossen - droht ein Koalitions-Debakel?

19.07 Uhr: Auch die zweite Koalitionsoption abseits der AfD scheint schon jetzt ausgeschlossen: FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich hat ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen. Er favorisiere weiterhin eine Minderheitsregierung, sagte er am Sonntag in Erfurt. Kemmerich sagte auf die Frage nach einem Bündnis mit der Linken: „Das schließe ich auch am heutigen Abend aus.“

Ähnlich äußerte sich Parteichef Christian Lindner. „Jetzt alle Überzeugungen über Bord zu schmeißen, damit ein Linker Ministerpräsident wird - ich glaube, das würde die Politikverdrossenheit befördern“, sagte Lindner im Ersten. Ein Bündnis aus Linke und CDU oder eine „r2g2“-Koalition (aus Linke, SPD, Grüne und FDP) sind Stand jetzt die einzigen Konstellationen, in denen sich ohne Beteiligung der AfD eine Regierungsmehrheit herstellen lässt.

Ein Bündnis mit der Linken hatte bereits früh am Abend die Parlamentspräsidentin Birgit Diezel (CDU) ausgeschlossen. Ablehnend äußerte sich auch CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring. Er schloss Bündnisse mit der AfD oder der Linkspartei aus. Die "demokratische Mitte" habe verloren, sagte er. Thüringen sei nun in der besonderen Situation, dass eine "Regierungsbildung in der Mitte nicht möglich" sei. Er könne "heute Abend nicht Antworten geben" auf die Frage, wie der Freistaat in Zukunft regiert werden solle, sagte Mohring.

Landtagswahl in Thüringen: Rutscht die Bundes-AfD noch weiter nach rechts?

18.53 Uhr: Aus der AfD gibt es weiter Indizien für eine mögliche Neuaufstellung der Parteispitze - in Richtung einer noch rechteren, in den Augen einiger Beobachter gar rechtsextremen Politik. Auch Partei-Co-Chef Alexander Gauland will sich einer Kandidatur Höckes für den AfD-Parteivorstand demonstrativ nicht entgegenstellen: „Das entscheidet bei uns der Parteitag“, betont er im Ersten. Die ostdeutschen Landesverbände würden nun eine stärkere Repräsentanz in der Parteispitze verlangen, sagt Gauland - „und damit haben sie auch Recht“.

„Der Flügel ist nicht rechtsextrem und Björn Höcke ist nicht rechtsextrem“, erklärt Gauland weiter. Er sprach zugleich von einer möglichen „bürgerlichen“ Koalition in Thüringen mit der CDU. Dazu müssten die Christdemokraten allerdings ihre „linken Funktionäre“ in die Schranken weisen. Ein solches Bündnis will allerdings offenbar nicht mal die rechte „Werte-Union“ in der CDU. Die Thüringer CDU müsse sich „in der Opposition klar gegen Rot-Rot-Grün positionieren“, teilte ein Sprecher des Bündnisses am Sonntagabend mit.

18.45 Uhr: Es gibt eine neue Hochrechnung von Infratest dimap und der ARD. Die Ergebnisse scheinen sich zu stabilisieren - ein spannender Wahlabend könnte allerdings weiter den Liberalen bevorstehen. Die Zahlen zumindest des Ersten sehen die FDP weiterhin haarscharf an der Grenze zum Verpassen des Einzugs in den Landtag.

Thüringen-Hochrechnung: Wohl nur zwei Koalitionen ohne AfD möglich - CDU-Politiker bremst schon jetzt

18.40 Uhr: Eine der wenigen Koalitionsoptionen in Thüringen wäre ein Bündnis aus Linke und CDU - Thüringen Parlamentspräsidentin Birgit Diezel scheint allerdings schon früh am Abend entsprechende Gedankenspiele dämpfen zu wollen. Bodo Ramelow pflege zwar einen pragmatischen Politikstil, räumt sie ein - „aber Parteien koalieren miteinander und nicht einzelne Menschen oder Politiker“, betont Diezel im Ersten. „Wir haben von Anfang an ausgeschlossen, mit der Linken zu koalieren.“

Thüringen: SPD und Grüne enttäuscht - Dreyer „schockiert“ über Wahlerfolg der AfD.

18.36 Uhr: Unter den großen Verlierern des Wahlabends finden sich Grüne und SPD. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, äußerte sich nach. Den Grünen sei es nicht gelungen, ihre gute Regierungsarbeit in der rot-rot-grünen Koalition in Wählerstimmen umzuwandeln, sagte sie am Sonntag in der ARD. Insbesondere sei es nicht gelungen, das Thema Klimaschutz im ländlichen Raum „nach vorne zu positionieren“, wie es eigentlich notwendig sei.

Auch Thüringens SPD-Fraktionschef Matthias Hey hat sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Thüringen gezeigt. „Das ist ein sehr, sehr bitteres Ergebnis für die Sozialdemokraten. Das fühlt sich nicht gut an“, sagte er am Sonntag in Erfurt.

Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer erklärte in Berlin, das Ergebnis der AfD schockiere sie sehr. Die Partei werde in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet und habe ihren Erfolg mit dem Rechtsextremisten Höcke an der Spitze errungen.

Thüringen-Landtagswahl: Meuthen äußert sich zu nach Hochrechnung Höcke - und befeuert Befürchtungen

18.26 Uhr: Kritisch beäugt wird das Thüringer Wahlergebnis auch mit Blick auf seine möglichen Auswirkung auf die AfD - wird die Partei nach dem Erfolg des Rechtsaußen Björn Höcke noch weiter in Richtung Rechtsextremismus rücken? AfD-Chef Jörg Meuthen hat sich im ZDF zunächst ausweichend zu einer möglichen Wahl Höckes in den Parteivorstand geäußert.

„Das müssen Sie Björn Höcke fragen und nicht mich“, erklärte er nach einer etwaigen Wahlempfehlung für Höcke befragt, „wir sind eine basisdemokratische Partei.“ Wenn Höcke antreten wolle, solle er antreten.

Landtagswahl Thüringen 2019: Erste Prognose da - Schräge Koalition nun quasi Pflicht?

18.21 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz warnt in einer ersten Reaktion bereits vor einer Regierungsbeteiligung der AfD. Nehmen die Thüringer Parteien diese Mahnung ernst, es bleiben ihnen nach aktuellem Stand nur wenige Koalitionsoptionen. Offenbar muss sich die Linke entweder mit der CDU oder - zusätzlich zu Grünen und SPD - mit der FDP zusammenraufen, um eine Mehrheit jenseits der AfD auf die Beine zu stellen.

Unterdessen liegt die erste Hochrechnung der ARD vor. Sie bringt nur geringe Verschiebungen gegenüber den zuvor veröffentlichten Prognosen.

18.15 Uhr: Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärt am Mikrofon der ARD mit Blick auf die Wahlbeteiligung, er sei vor allem „unglaublich stolz auf das Land Thüringen“. Die AfD und Björn Höcke seien weit entfernt von jeglichem Regierungsauftrag, betont er zudem.

18.08 Uhr: Die großen Gewinner der Wahl sind eindeutig die Linke und die AfD. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow ist zum ersten Mal stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. Die AfD wird ihr Wahlergebnis wohl mehr als verdoppeln.

Ein Ergebnis mit Sprengkraft also - dass die ARD zu einem eher unerwarteten Schritt veranlasst: Das Erste nimmt doch noch die „Lindenstraße“ aus dem Programm und berichtet nun bis mindestens 20.00 Uhr weiter durchgehend über die Wahl in Thüringen.

18.02 Uhr: Damit scheint schon jetzt klar: Rot-Rot-Grün wird wohl keine Mehrheit mehr erhalten - das dürfte wohl sogar gelten, wenn die FDP den Einzug in den Erfurter Landtag verfehlt. Zugleich könnte selbst einer Vierer-Koalition aus CDU, SPD, FDP und Grünen eine Regierungsoption fehlen. Klar ist auch: Entweder Linke oder AfD werden an der Regierung beteiligt sein müssen.

Landtagswahl Thüringen 2019: Ramelows Linke und Höckes AfD überaus stark - erste Prognose liegt vor

18.00 Uhr: Die ersten Prognosen aus Thüringen liegen vor: Linke AfD CDU Grüne SPD FDP Sonstige Prognose 18 Uhr (ARD): 29,5 % 24,0 % 22,5 % 5,5 % 8,5% 5,0 % 5,0 % Prognose 18 Uhr (ZDF): 30,0 % 23,0 % 22,0 % 5,5 % 8,0 % 5,5 % 6 % Die ersten Prognosen aus Thüringen liegen vor:

17.46 Uhr: Die Thüringer jedenfalls scheinen motiviert, von ihrem demokratischen Mitbestimmungsrecht Gebrauch zu machen: Bereits um 16 Uhr hatten mehr Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben, als 2014 bis zum Schluss der Wahllokale. Die Wahlbeteiligung lag vor knapp zwei Stunden bereits bei 54,1 Prozent (siehe 17.00 Uhr) - 2014 waren insgesamt 52,7 Prozent der Wahlberechtigten zur Tat geschritten. Die Briefwähler sind in den aktuellen Zahlen vom Nachmittag noch nicht enthalten.

Thüringen-Wahl 2019: Wähler zufrieden mit Ramelows Regierung - trotzdem droht die Abwahl - Ergebnisse, Hochrechnungen

17.35 Uhr: Noch 25 Minuten bis zur Veröffentlichung der ersten Prognosen aus Thüringen. Eine bemerkenswerte erste Erkenntnis liefern die Demoskopen schon vorab: Laut einer Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD zeigten sich zuletzt 58 Prozent der Thüringer zufrieden mit der Regierungsarbeit - und nur 39 Prozent unzufrieden. Zugleich erklärten 70 Prozent der Befragten, Bodo Ramelow sei ein guter Ministerpräsident.

Dennoch könnte der rot-rot-grünen Koalitionen von Bodo Ramelow die Abwahl drohen. Die drei Parteien müssen Umfragen zufolge auf sehr spezielle Umstände hoffen, um ihr Bündnis mit Regierungsmehrheit fortsetzen zu können. Darunter etwa ein Ausscheiden der FDP aus dem Landtag.

Landtagswahl in Thüringen: Hohe Wahlbeteiligung - Ergebnisse von Linke, CDU und AfD mit Spannung erwartet

17.00 Uhr: Bei der Landtagswahl haben bis 16 Uhr rund 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben. Bei der Landtagswahl 2014 betrug die Wahlbeteiligung zur selben Zeit 40,8 Prozent. Bei der Europawahl im Mai 2019 betrug die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt 48,5 Prozent.

16.48 Uhr: Noch eine gute Stunde ist es bis zu den ersten Prognosen. Sie werden mit groér Spannung erwartet. Die große Frage wird dann auch sein: Reicht es für Rot-Rot-Grün? Es dürfte ansonsten jedenfalls zu einer extrem schwierigen Koalitionsbildung kommen.

16.19 Uhr: Der Wahlkampf in Thüringen wurde teils mit harten Bandagen geführt. Inhaltlich gab es weniger ein großes Thema, als eine Vielzahl, die diskutiert wurden. Wichtig war den Wählern und Parteien das Thema digitale Infrastruktur, da in vielen ländlichen Bereichen nur langsames Internet zur Verfügung stehe. Auch die Verkehrsanbindung im ländlichen Raum war ein Thema, ebenso, wie die Umweltpolitik. Vor allem Schäden im Thüringer Wald wurden kritisiert. Gemeinsam mit Lehrermangel, innerer Sicherheit, Migration und einem Mangel an Pflegepersonal entstand so ein relativ buntes Potpourri.

Höcke in der Zwickmühle - darum ist das AfD-Ergebnis so wichtig für ihn - Ergebnisse, Hochrechnungen, Prognose

15.55 Uhr: Die AfD wird bei der Landtagswahl in Thüringen sehr wahrscheinlich einer der großen Gewinner sein. Die Partei könnte ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln und auf mehr als 20% der Stimmen kommen. Für Björn Höcke ist die Wahl aber auch innerparteilich extrem wichtig.

Höcke war in der jüngsten Vergangenheit als Aushängeschild des Rechtsaußen-Flügels innerhalb der AfD in die Kritik geraten. Höcke befindet sich aktuell in einer Zwickmühle: Der bürgerlichere Part der Partei sieht in ihm das Gesicht eines extremen Flügels mit Tendenzen, die man gerne von sich weisen würde. Tatsächlich laufen Höcke rechte Hardliner, allen voran Andreas Kalbitz innerhalb des rechten Flügels den Rang ab.

Deshalb ist das Ergebnis in Thüringen für Höckes Stellung innerhalb der AfD sehr wichtig. Will er in seiner Partei eine bedeutende Rolle spielen, muss Höcke die guten Ergebnisse aus Brandenburg (23,5%) und Sachsen (27,5%) zumindest annähernd erreichen.

Wahlbeteiligung bei Landtagswahl in Thüringen deutlich höher als 2014

15.37 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Thüringen wird aller Wahrscheinlichkeit deutlich höher ausfallen als noch 2014. Bis 14 Uhr haben bereits 42,5% der Wahlbeteiligten ihre Stimme abgegeben. Das teilte der Landeswahlleiter mit.

Bei der Landtagswahl 2014 hatten zum selben Zeitpunkt nur 30% den Weg zur Urne gefunden. Nicht mit eingerechnet sind bei diesen Zahlen die Briefwähler. Circa 14% der Wahlberechtigten hatten zuvor eine Briefwahl beantragt.

Landtagswahl in Thüringen: Die ersten Prognosen gibt es ab 18 Uhr

15.20 Uhr: Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Thüringen geöffnet. Und schon zu dieser Uhrzeit soll es eine erste Ergebnisprognose zur Landtagswahl geben. Diese lässt die ARD vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap erstellen. Dazu liegen in repräsentativ ausgewählten Wahllokalen Fragebögen aus, die die Wähler freiwillig und anonym ausfüllen können. Wähler können nach der echten Stimmabgabe die Fragebögen ausfüllen und in eine gesonderte Prognose-Urne werfen.

Thüringen-Wahl: Ergebnisse von AfD und FDP werden entscheidend für Koalitionsbildung

15.05 Uhr: In Thüringen steht uns ein extrem enges Rennen bevor. Mitentscheidend dürfte dabei das Wahlergebnis der FDP werden. Die Liberalen rangierten in den Umfragen bei um die fünf Prozent und bangen deshalb um den Wiedereinzug in den Landtag. Schaffen sie diesen Schritt, wird es höchstwahrscheinlich sehr eng für Bodo Ramelows rot-rot-grüne Koalition eine Mehrheit zu bilden.

Kommt die FDP nicht in den Landtag, könnte Ramelow möglicherweise trotz nur 46% der Stimmen eine sitzemäßige Mehrheit im Landtag erreichen.

Noch wichtiger ist aber sicher das abschneiden der AfD. In den Umfragen kamen die Rechtspopulisten teils auf knapp 24%, wie die CDU. Eine Koalition mit der AfD haben zuvor sowohl die Linke, als auch die CDU ausgeschlossen.

14.44 Uhr: Die Spitzenkandidaten der Parteien in Thüringen haben ihre Stimmen bereits abgegeben. Bereits bevor es die ersten Ergebnisse gegen 18.30 geben wird, treffen sich die Parteien zu ihren jeweiligen Wahlpartys in Erfurt.

Thüringen-Wahl 2019: AfD, Linke, CDU - Enges Rennen bahnt sich in Prognose an - was sagen erste Hochrechnungen?

14.25 Uhr: Bei der Landtagswahl in Thüringen bahnt sich ein extrem enges Rennen der Parteien an. Besonders, dass im Vorfeld verschiedene Konstellationen von vornherein ausgeschlossen wurden und die erwarteten Prozentverteilungen an sich machen eine Mehrheitsfindung höchstwahrscheinlich sehr kompliziert. Doch für den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow könnte es am Ende doch reichen - auch ohne Mehrheit. Dafür verantwortlich ist eine Besonderheit in der Verfassung Thüringens.

Denn in der Verfassung aus dem Jahr 1993 wird zwar in Artikel 70 festgelegt, dass der Ministerpräsident vom Landtag mittels Mehrheitswahl bestimmt wird. Allerdings steht dort keine Zeitangabe wann der neue Landeschef bestimmt werden muss. Eine Besonderheit, denn: In Bayern muss der neue Ministerpräsident etwa in der ersten Woche nach dem Zusammentritt des neuen Landtages gewählt sein.

Landtagswahl in Thüringen: Kuriose Rechtslage könnte Ramelow im Amt halten - auch ohne Mehrheit

Doch warum ist diese Regelung gut für Ramelow? Ganz einfach: Sollte sich im neu gewählten Landtag keine neue Mehrheit finden lassen, würde der amtierende Ministerpräsident vorerst geschäftsführend im Amt bleiben. Auch dies ist in der Verfassung geklärt: Bis zum Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten führt der alte die Geschäfte.

Die Kombination beider Punkte erlaubt zumindest prinzipiell eine sehr kuriose Situation in Thüringen: Ramelows rot-rot-grüne Koalition könnte die Mehrheit verlieren - der Linken-Chef würde aber auch ohne Mehrheit im Amt bleiben und das auf unbestimmte Dauer, da es keinen Zeitpunkt gibt, zu dem das neue Parlament einen neuen Chef bestimmt haben muss.

Und dann gibt es da noch eine Besonderheit in Thüringen, die eine Rolle spielen könnte: Für die Auflösung des Landtags, die es etwa für Neuwahlen bräuchte, benötigt man in dem Bundesland eine Zweidrittelmehrheit. In Bayern reicht etwa eine einfache Mehrheit. Nun könnte eine solche Zweidrittelmehrheit durchaus schwer zu erreichen sein.

Dass die Linke und Ramelow sich auf dieses Szenario bereits vorbereitet haben, zeigt der Fakt, dass man bereits im Sommer 2019 den Haushalt für 2020 beschlossen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte man ja noch die Mehrheit im Landtag. Über eine Haushaltsblockade hätten die anderen Parteien Ramelow zu Fall bringen können. Diese Situation hat der Ministerpräsident aber eben schon im Vorhinein beseitigt.

Wahl in Thüringen: Kommt es zur Minderheitsregierung?

Dennoch würde Ramelow in diesem Fall eine Minderheitenregierung führen. Eine Regierungssituation, die permanent einen sehr hohen Druck für den Ministerpräsidenten bedeuten würde. Vor allem wäre Ramelow in diesem Fall höchstwahrscheinlich von der CDU abhängig, um eine Mehrheit zu erreichen. Blockiert Ramelow aber Neuwahlen scheint eine Zustimmung der Christdemokraten zu seinen Projekten eher unwahrscheinlich.

Thüringen-Wahl 2019: Hohe Wahlbeteiligung deutet sich an - Überraschungen möglich

14.07 Uhr: Es wird so langsam spannend in Thüringen! Die Landtagswahl läuft auf Hochtouren. Mit ersten Ergebnissen vom Landeswahlleiter ist ab 18.30 Uhr zu rechnen.

Besonders spannend wird es auch, da sich schon jetzt eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 andeutet. Die ehemaligen Nicht-Wähler könnten den Ausschlag geben. Exklusive Briefwählern lag die Wahlbeteiligung nach ANgaben des Landeswahlleiters um 12 Uhr bereits bei 31,2%. Zum Vergleich: 2014 waren zu diesem Zeitpunkt nur 19,9% der Wähler zu den Urnen gegangen.

Thüringen-Wahl 2019 im Live-Ticker: Ergebnisse, Hochrechnungen, Prognosen - Höckes AfD oder Ramelows Linke?

Erfurt - Nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg steht nun die Landtagswahl in Thüringen an. Am 27. Oktober 2019 sind die Bürger im Freistaat aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.

Bislang zeichnet sich in den Umfragen ab, dass die Linke als stärkste Partei aus dem Rennen hervorgehen wird. CDU und AfD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz.

Landtagswahl in Thüringen 2019: Linke wohl stärkste Partei

Bei der vergangenen Landtagswahl 2014 gelang es der Linken nicht, stärkste Kraft zu werden. Dennoch musste die CDU in die Opposition, nachdem Linke, SPD und Grüne ein Dreierbündnis bildeten und die Regierungsgeschäfte übernahmen. Bei der nun anstehenden Wahl zeichnet sich aber ab, dass die Linke stärkste Partei wird.

CDU und AfD sind bislang etwa gleichauf, nur wenige Prozentpunkte hinter der Linken. Grüne und SPD versuchen, doch noch ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen, die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen.

Thüringen-Wahl 2019: Ergebnisse, Hochrechnungen, Prognosen - Höckes AfD oder Ramelows Linke?

Der Ministerpräsident von Thüringen könnte auch in der nächsten Legislaturperiode Bodo Ramelow heißen. Doch nur, wenn SPD und Grüne entsprechend viele Prozentpunkte einbringen, wird das aktuelle Regierungsbündnis Bestand haben.

Eine wirkliche Alternative zum Amtsinhaber gibt es ohnehin nicht. Die CDU wird alleine nicht regierungsfähig sein. Und bei einer (sehr unwahrscheinlichen) Koalition mit der Linken, würde der Ministerpräsident nicht Mike Mohring - er machte Anfang des Jahres seine Krebserkrankung und zuletzt eine Morddrohung mit schockierendem Inhalt öffentlich -, sondern wohl doch wieder Ramelow werden.

Auch einen Ministerpräsidenten Björn Höcke (AfD) wird es nicht geben. Die AfD wird zwar zweit- oder drittstärkste Kraft im thüringischen Landtag, eine Koalition mit der AfD haben aber alle anderen Parteien ausgeschlossen.

Von den Spitzenkandidaten der anderen Parteien - Wolfgang Tiefensee (SPD), Anja Siegesmund und Dirk Adams (Die Grünen), Thomas L. Kemmerich (FDP) - hat aufgrund der prognostizierten Wahlergebnisse keiner eine Chance auf den Posten als Ministerpräsident.

Landtagswahl in Thüringen 2019: Höckes AfD zweit- oder drittstärkste Kraft

Auch wenn man aus den Umfragen schon herauslesen kann, wo die einzelnen Parteien ungefähr stehen: Die Landtagswahl 2019 in Thüringen wird spannend. Falls die Regierungskoalition aus der Linken, SPD und Grünen zerbrechen sollte, könnte es zur Bildung einer Minderheitsregierung kommen. Außerdem muss der künftige Landtag mit einer sehr starken AfD-Fraktion rechnen, die aller Wahrscheinlichkeit nach am Wahlabend als zweit- oder drittstärkste Kraft in den thüringischen Landtag einziehen wird.

Doch egal, wie die Prognosen aussehen: Letztlich entscheidet sich erst am Wahlsonntag, welche Partie die stärkste Kraft im künftigen thüringischen Landtag wird, wie stark die AfD aus der Wahl hervorgeht, und wer nach der Landtagswahl 2019 der Ministerpräsident von Thüringen sein wird.