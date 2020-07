Bei Lanz im ZDF: Luisa Neubauer sagt zwei fiese Worte zu Merz - dem gefriert das Lächeln

Im Disput mit Luisa Neubauer (Vordergrund): Friedrich Merz (CDU) am 30. Juni 2020 bei "Markus Lanz" (ZDF)

Schob er deshalb einen Tweet hinterher? Bei „Markus Lanz“ im ZDF warb Friedrich Merz für sich als ziemlich grünen Kanzler - was Klimaaktivistin Luisa Neubauer kalt ließ.

CDU-Vorsitz-Kandidat Friedrich Merz* sowie Klimaaktivistin Luisa Neubauer waren bei „Lanz“ .

sowie Klimaaktivistin waren bei . In der Runde disste die Greta-Thunberg* -Mitstreiterin den Politiker - beim Thema Klimapolitik .

-Mitstreiterin den Politiker - beim Thema . Der revanchierte sich nach dem ZDF-Talk auf Twitter.

Hamburg - In einem vielbeachteten Interview warb CDU-Politiker Friedrich Merz neulich für eine Koalition mit den Grünen - und für sich selbst als Bundeskanzler. Nach der Bundestagswahl 2021 wäre das, oder ein Dreierbündnis mit der FDP, wohl „die einzige stabile Option“, sagte Merz dem Spiegel und posierte fürs Cover in einem dunkelgrünen Jackett mit Krawatte in Hellgrün.

Für die Umweltpolitik wünsche er sich eine „intelligente Verbindung von Ordnungsrecht und Marktwirtschaft“. Das stark ergrünte Merz-Mindset brachte die ZDF-Macher dazu, den „Markus Lanz“-Talk am 30. Juni mit „Von Blackrock zu Baerbock“ zu überschreiben.

Markus Lanz/ZDF: „Was für ein Mann“-Merz zwischen „zwei starken Frauen“

Ein Bewusstseinssprung, dem Luisa Neubauer offenbar nicht traut. Die Klimaaktivistin war zu Gast mit Merz und der Unternehmerin Sarna Röser (ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen wurde zugeschaltet) bei Moderator Lanz, der dies als „sehr interessante Konstellation“ beschrieb (Zitat: „Zwei starke Frauen, dazwischen ein Mann. Aber was für einer.“). Wie zu erahnen, knallte es dann auch im Laufe der Sendung.

Denn Merz meint - wie ein alter Klima-Hase - zunächst, man dürfe die Ökologie nicht den Grünen überlassen, plädiert beim Kohleausstieg dafür, auch die internationalen Zusammenhänge zu beachten sowie über alternative Technologien nachzudenken. Verzicht allein (Credo von Neubauer, die mit Thunberg schon in Davos* demonstrierte) bringt es für Merz nicht.

+ Klimaaktivistin Luisa Neubauer © dpa / Kay Nietfeld

Lanz/ZDF: Merz bemüht sich bei Neubauer-Attacke um Contenance

Doch nach Ansicht Neubauers hat die CDU da bislang noch nicht genug abgeliefert. Sie wolle Merz seine Haltung nicht „anlasten“, finde sie sogar „wunderbar“, sagt sie – zerreißt die Spiegel-Titelstory dann aber so: „Ein Jahr vor der Bundestagswahl, in der so viele große Sachfragen, Inhaltsfragen im Raum stehen und Sie, bei allem Respekt, mandatspolitisch gesprochen, überhaupt nichts sind, finde ich diese Farbspielerei politisch fast unachtsam."

Merz gefriert bei diesem Angriff das Lächeln im Gesicht. Nimmt er es ihr übel oder nicht? Das bleibt zunächst unklar. Lanz jedenfalls hakt mit einem kleinen Lachen bei Neubauer nach, ob sie „mandatspolitisch nichts“ gerade wirklich gesagt habe. Die Antwort: „Das ist de facto ja, wo wir gerade sind.“ Lanz staunt. Und der Mandats-Kommentar führt dazu, dass die Sendung noch am nächsten Tag auf Twitter trendet. Dieser Clip zeigt besagte Szene:

„Der, der Sie mandats-mäßig gar nichts sind.“

Wurde Luisa #Neubauer in ihre Position bei #FFF gewählt?

Wenn nicht, ist sie dann nicht genauso wie #Merz "Mandats-mäßig gar nichts"? ‍♂️#Lanzpic.twitter.com/ZMbEgERZ9T — Jonas Pohl (@JNSPHL) June 30, 2020

Lanz/ZDF: Beleidigt wegen Neubauer-Diss? Merz loggt sich stracks bei Twitter ein

„Eine Sache, die wir nicht brauchen, sind noch mehr Politiker, die sagen, sie fänden die Sache mit dem Klima gut, und denken das dann aber nicht zu Ende“, fährt die Fridays-for-Future-Aktivistin fort. „Mir geht es persönlich wirklich auch um diese Themen“, versichert Merz. Deutschland hätte die Klimaziele bislang erreicht - „taktische Spiele“ mache er nicht. Er warne nur, dass Klimapolitik nur im Verbund mit Marktwirtschaft (siehe oben) klappe - und nicht, indem man das „ganze System in Frage“ stelle.

Der Diss zum Thema Mandat beschäftigte den CDU-Mann Merz augenscheinlich noch nach der Sendung - denn er loggte sich zügig auf Twitter ein und „empfahl“ der Klimaaktivistin Folgendes: „Ein konkreter Vorschlag, liebe @Luisamneubauer: Kandidieren Sie bei der Bundestagswahl 2021 und kämpfen Sie um Mehrheiten für Ihre Positionen. So funktioniert #Demokratie!“ (tm) #Lanz“

„Ein konkreter Vorschlag, liebe @Luisamneubauer: Kandidieren Sie bei der Bundestagswahl 2021 und kämpfen Sie um Mehrheiten für Ihre Positionen. So funktioniert #Demokratie!“ (tm) #Lanz — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) June 30, 2020

Mehr zu Luisa Neubauer in Davos im Video:

Zu Klimawandel-Modellen gibt es jetzt eine neue, beunruhigende Erkenntnis - Wolken könnten eine andere Rolle spielen als bisher gedacht, es könnte heißer werden.

frs

*Merkur.de ist Teil des bundeseweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.