Chaostage der CDU: AKK überrascht mit Geständnis - Unionsfraktionschef mit Warnung an Vorsitz-Kandidaten

Wer künftig an der Spitze der CDU sein wird, soll sich bei einem Sonderparteitag am 25. April entscheiden. Merz lehnte ein Angebot von AKK bereits vorher ab.

Die Regierungskrise der CDU ist auch Wochen nach dem Polit-Beben in Thüringen allgegenwärtig.

ist auch Wochen nach dem Polit-Beben in Thüringen allgegenwärtig. Ein Sonderparteitag soll klären, wer Annegret Kramp-Karrenbauers Nachfolger wird.

soll klären, wer Nachfolger wird. Für Friedrich Merz hatte AKK einen anderen Posten im Sinn - doch diesen lehnte der Ex-Unionsfraktionschef ab.

Update vom 26. Februar 2020 um 8.33 Uhr: Nachdem sich die Ereignisse im Rennen um den CDU-Vorsitz am Dienstag regelrecht überschlagen haben, hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus die Bewerber um den Vorsitz dazu aufgerufen, sich nach einer möglichen Niederlage bei der Wahl loyal zu verhalten. Wer bei der Kür des neuen Vorsitzenden während des für den 25. April geplanten Parteitag unterliege, solle dies akzeptieren, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Weiter forderte er, die Verlierer müssten sich bereit erklären, „den neuen Vorsitzenden loyal zu unterstützen“ und dies dann auch tun.

Zudem warnte Brinkhaus den künftigen Parteichef, zu stark auf Polarisierung zu setzen. „Das Profil der CDU ist das Einende“, betonte er. Das große Kunststück einer Volkspartei sei es, „alle einzubinden“.

21.56 Uhr:Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war nach eigenen Angaben nicht vorab über das Bündnis von Armin Laschet mit Jens Spahn im Rennen um die Parteispitze informiert. Sie habe erst aus der Presse davon erfahren, räumte sie am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ (Aufzeichnung/Ausstrahlung um 22.50 Uhr) in Hamburg ein. Allerdings habe es sie auch nicht überrascht, dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn ein Team bilden.

In den vertraulichen Gesprächen, die sie in den vergangenen Tagen mit allen möglichen Kandidaten geführt habe, sei deutlich geworden, dass es auf Teamlösungen hinauslaufe. Wichtig sei, dass die verschiedenen Strömungen in der Partei zusammengeführt würden, sagte die scheidende Bundesvorsitzende.

Armin Laschet: „Ich habe eine Idee, wie eine Kanzlerschaft aussehen könnte“

19.05 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat seine grundsätzliche Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur erklärt - vorausgesetzt, er werde zum CDU-Chef gewählt und die CSU stimme zu. Die Frage werde mit der CSU besprochen, betonte der CDU-Vorsitzendenkandidat am Dienstag in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Laschet“. Er ergänzte: „Aber ich bin prinzipiell dazu bereit, das zu machen. Ich habe eine Idee, wie eine Kanzlerschaft aussehen könnte.“ Letztlich würden die Wähler entscheiden.

Laschet hob hervor, er regiere mit NRW ein Industrieland mit 18 Millionen Einwohnern, wo viele der gesellschaftlichen Konflikte ganz Deutschlands vertreten seien. Dabei habe er mit einer Menge von Themen zu tun, die auch einen künftigen Kanzler beschäftigen würden. Als Beispiele nannte Laschet die Ökologie, den Kohleausstieg oder die energieintensiven Industrien sowie die großen Wirtschaftszweige, die Deutschland brauche, wenn es Industrieland bleiben wolle.

CDU-Chaos: Markus Söder betont Rolle der CSU bei Frage nach Kanzlerkandidat

18.35 Uhr: Markus Söder hat die Rolle der CSU bei der Frage eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union unterstrichen. In die Kampfabstimmung um den CDU-Vorsitz werde sich die CSU zwar nicht einmischen. „Das muss die CDU selbst entscheiden“, sagte Söder der Passauer Neuen Presse und dem Ingolstädter Donaukurier. Hinsichtlich der Frage des Kanzlerkandidaten und des Wahlprogramms der Union müsse jedoch klar sein: „Ohne die CSU kann keiner Kanzlerkandidat werden.“

Zu den Kandidaten um den CDU-Vorsitz - Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen - sagte er: „Ich kenne alle sehr gut und kann mit allen zusammenarbeiten.“ CDU und CSU seien Schwesterparteien. „Und die Parteienfamilie muss zusammenhalten.“

Söder warnte die Union davor, ihren Führungsanspruch nach der Bundestagswahl zu verlieren. „Im kommenden Jahr geht es um nichts weniger als die Frage, wer in Zukunft die Nummer eins in Deutschland ist. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte entscheidet sich das nicht zwischen Union und SPD, sondern zwischen Union und den Grünen“, sagte der CSU-Chef.

Kritik an der Bundesregierung hat unterdessen Söders Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in einem Interview mit dem Münchner Merkur* geübt.

Chaostage bei der CDU: AKK will nicht Merkels „Date-Doctor“ sein

18.30 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn könnten auch morgen neue Schlagzeilen liefern - alle vier CDU-Politiker sind beim politischen Aschermittwoch im Einsatz.

16.05 Uhr: Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen zurückgewiesen, die Neuaufstellung in der Partei könne das Aus Angela Merkels als Kanzlerin bedeuten. „Was diese Legislaturperiode angeht, ist die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft Fakt“, sagte Kramp-Karrenbauer dem Spiegel. „Im Präsidium und im Bundesvorstand hat es am Montag auch keine Stimme gegeben, die das anders gesehen hätte. Im Gegenteil: Dort gab es ausnahmslos die Erwartungshaltung, dass wir in der jetzigen Konstellation verantwortlich bis zum Ende der Legislaturperiode regieren. Also mit Angela Merkel als Kanzlerin.“

Kramp-Karrenbauer verteidigt Merkel - aber klingt genervt: „Bin nicht der Date-Doctor“

Sie selbst sei mit Merkel „im Reinen“, betonte Kramp-Karrenbauer demnach. Ob die Bewerber für den CDU-Vorsitz und Merkel miteinander sprechen sollten, müssten die Beteiligten entscheiden. „Ich bin nicht der Date-Doctor zwischen Union und Kanzleramt. Wir sind alle erwachsen.“

Die scheidende CDU-Vorsitzende warb für eine Einbindung von Friedrich Merz. Auf die Frage, ob der 64-Jährige ins Bundeskabinett rücken sollte, sagte sie: „Ich habe immer sehr deutlich gemacht, dass Friedrich Merz für mich einen Teil dieser Partei verkörpert, der wichtig ist und zur Breite der CDU dazugehört. Deswegen hat es von mir immer das Angebot zur Mitarbeit gegeben. Und ich halte eine Einbindung nach wie vor für sinnvoll.“ Über Kabinettsfragen entscheide jedoch „die Kanzlerin in Absprache mit der Partei“.

Deutlich wehrte sich Kramp-Karrenbauer gegen die Einmischung der CSU in die Personalangelegenheiten der CDU. „Vor wenigen Wochen hieß es noch, wir brauchen jetzt schnell eine Kabinettsumbildung, und dann sollte auch die Frage der Kanzlerkandidatur rasch geklärt werden. Jetzt heißt es plötzlich, die Kandidatenfrage kann erst am Ende diesen Jahres oder sogar erst im nächsten Jahr geklärt werden. Da kann sich schon mal ein gewisses Unverständnis breit machen.“ CSU-Generalsekretär Markus Blume hatte am Montag auf Anfrage des Münchner Merkur* Kritik am Vorgehen der Schwesterpartei geübt.

CDU-Chaos: Spahn gibt Merz einen mit - SMS durchgesickert

15.55 Uhr: Gerade erst hat Gesundheitsminister Jens Spahn mit seiner Ankündigung überrascht, nicht für den Partei-Vorsitz zu kandidieren und stattdessen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu unterstützen. Im Falle eines Erfolges würde er den Posten des Stellvertreters übernehmen.

Noch bevor er mit den Neuigkeiten an die Presse ging, soll er dies bereits in einer geheimen SMS angekündigt haben, wie die Bild (hinter Bezahlschranke) berichtet. Und die soll es laut der Zeitung in an manchen Stellen in sich haben.

„Guten Morgen, ich werde heute um 9:30 Uhr mit Armin vor die Bundespressekonferenz treten, um uns als Duo zu präsentieren. Er Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat, ich stellvertretender Parteivorsitzender und ‚zweiter starker Mann‘“, soll seine Nachricht dem Bericht zufolge begonnen haben.

CDU: Jens Spahn soll geheime SMS geschickt haben - deswegen unterstützt er nicht Friedrich Merz

Die Entscheidung sei ihm zwar schwergefallen, aber „jetzt geht es erstmal um die Einheit unserer Partei. Es geht darum, ob wir überhaupt noch Kanzler stellen in diesem Land“, habe Spahn geschrieben. Der CDU-Politiker soll daraufhin die Frage beantwortet haben, warum er kein Team mit Merz bilden wolle: „Weil das kein Team wäre, das sich ergänzt, um die Einheit, die Mitte und die Breite der Partei abzubilden.“ Die beiden hätten sich seiner Meinung nach zwar als Team gut ergänzt, aber „als Nummer Eins sind aus meiner Sicht mit FM die Risikien deutlich größer als jeder kurzfristige Gewinn bei seinen Fans“.

Sollte die Nachricht tatsächlich stimmen, könnte das als indirekter Vorwurf gegen Merz gesehen werden. Was genau Spahn aber mit der Nachricht gemeint hat, könnte er den Informationen der Zeitung zufolge demnächst noch einmal detaillierter erklären.

12.40 Uhr: CDU-Politiker Friedrich Merz hat offenbar einen Posten im Bundeskabinett am Montag ausgeschlagen. Das berichtet Bild.de unter Berufung auf CDU-Parteikreise. Demzufolge hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Merz den Ministerposten am Montag vor der Präsidiumssitzung angeboten, der Ex-Unionsfraktionschef lehnte diesen aber in einem Telefongespräch ab.

Die spannende Frage ist, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel von diesem Angebot gewusst hat. Denn hätte Merz zugestimmt, hätte Merkel das Ganze auch absegnen müssen. Wie Bild.de berichtet, hatten sich die stellvertretenden Bundesvorsitzenden in einer Sitzung am Montag vor dem Präsidium allerdings darauf geeinigt, Merz als Minister gegenüber Merkel durchzusetzen, falls er ins Kabinett gehen will.

Hintergrund: So wäre der Weg für das Duo Laschet/Spahn am Ende frei geworden. Nun geht es voraussichtlich in eine Kampfkandidatur der beiden gegen Merz und Röttgen. Die Wahl wird Ende April stattfinden.

CDU: Rennen um Vorsitz nimmt Fahrt auf - Röttgen will weibliche Unterstützung

10.42 Uhr: Während sich Armin Laschet und Jens Spahn als neues Führungsduo an der CDU-Spitze zur Wahl stellen wollen, macht auch Norbert Röttgen eine Ankündung, wer ihn im Falle seiner Wahl zum CDU-Chef unterstützen wird. Röttgen will mit einer Frau in seinem Team für den Parteivorsitz kandidieren. Das teilte er am Dienstag während der Pressekonferenz seines Mitbewerbers Armin Laschet auf Twitter mit.

Wer genau die Frau sein wird, ließ Röttgen aber zunächst offen. "Frauen gehören an vorderster Stelle mit zur CDU", sagte Röttgen im Fernsehsender Phoenix. "Wenn die CDU eine Partei der Mitte sein will, reicht es nicht, das nur zu behaupten", ergänzte er.

Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein. #CDU — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 25, 2020

CDU: Knaller-Meldung von Laschet und Spahn - sie wollen das neue Führungsduo werden

Update vom 25. Februar 2020 um 8.17 Uhr: Nächster Knaller in der CDU! Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den Posten, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag aus Parteikreisen erfuhr. Laschet hat für 9.30 Uhr kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen, zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Spahn kandidiert dagegen nicht für den CDU-Vorsitz. Laschet will ihn nach dpa-Informationen aus der nordrhein-westfälischen CDU im Falle seiner Wahl als Parteichef als Stellvertreter vorschlagen.

Zuvor hatte bereits vergangene Woche CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur bekanntgegeben. Am Vormittag wollte auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz erklären, dass er antritt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr.

CDU: Merz hat sich am Montagabend noch nicht zu seiner möglichen Kandidatur geäußert

20.44 Uhr: Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich bei einem Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu einer Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz geäußert. Er wolle„einen Beitrag leisten“, die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern, bekräftigte er am Montagabend vor rund 170 Gästen beim Heringsessen der CDU in Ueckermünde lediglich.

Merz bezeichnete das Hamburger Wahlergebnis als „Desaster“ für die CDU. Jetzt sei die richtige Analyse wichtig. Diese heiße, dass die Grünen wahrscheinlich der Hauptgegner der CDU bei den nächsten Bundestagswahlen seien. „Und da freu ich mich schon drauf“, sagte der 64-Jährige.

Merz sprach sich zugleich für „frühe Neuwahlen“ in Thüringen aus. Die CDU habe dort einen Riesenfehler gemacht, sagte er mit Blick auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten. „Aber wir stehen zusammen.“

CDU: Erste Reaktionen auf Kandidatur von Friedrich Merz

20.15 Uhr: Friedrich Merz wird wohl der nächste offizielle Bewerber um den Posten als CDU-Chef, das scheint seit Montagabend klar. Keine zwei Stunden nach dem Durchsickern der Information hat sich Merz mit einem programmatischen Posting auf Twitter zu Wort gemeldet - und stieß damit schnell auf heftige Kritik.

„Die CDU muss die Partei von Recht und Ordnung und des Rechtstaats sein. Rechtsfreie Räume und Clanstrukturen darf es nirgendwo geben“, ließ Merz von einem Mitarbeiter über den Kurznachrichtendienst verbreiten. Wo es derartige Strukturen gebe, müssten sie „konsequent aufgebrochen werden, ganz gleich wie viel Protest das auslöst“, hieß es in dem Posting weiter. Ein klares Statement für „law and order“. Ein konkreter Kontext wurde aber nicht ersichtlich.

Video: Markus Söder in Umfragen Merz auf den Fersen

Genau das nahm Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert zum Anlass für Kritik an Merz - und an dessen Mitbewerber Norbert Röttgen. Kurz nach der Skandal-Wahl von Thüringen und wenige Tage nach dem Anschlag von Hanau wähle die CDU „Clanstrukturen“ und das „Venezuela-Verhältnis der Linken als dringend zu besprechende Themen“, beschwert er sich. „Das kann ja ein heiterer Wettbewerb werden.“

Drei Wochen nach #Thüringen und wenige Tage nach #Hanau wählt die #CDU "Clanstrukturen" (#Merz) und das Venezuela-Verhältnis der Linken (#Röttgen) als dringend zu besprechende Themen. Das kann ja ein heiterer Wettbewerb werden. https://t.co/SJZNd3qHbm — Kevin Kühnert (@KuehniKev) February 24, 2020

18.34 Uhr: Der CDU-Politiker Friedrich Merz will sich am Dienstag zu seinen Plänen für eine Kandidatur für den CDU-Vorsitz äußern. In der Bundespressekonferenz in Berlin will er um 11.00 Uhr über die "Kandidatur für den CDU-Vorsitz" sprechen, wie es am Montagabend in der Ankündigung hieß. Es wird damit gerechnet, dass sich der frühere Unionsfraktionschef erneut um den Parteivorsitz bewirbt.

CSU will Plan der CDU für frühe Klärung der K-Frage nicht mittragen

18.26 Uhr: Die CSU will den Plan der CDU für eine frühe Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten nicht mittragen. CSU-Generalsekretär Markus Blume plädierte im "Münchner Merkur*" (Dienstagsausgabe) dafür, den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien erst im kommenden Jahr zu benennen. Zum Vorhaben der Schwesterpartei sagte er, es sei "gut, dass die CDU einen klaren Fahrplan hat, wie sie zu einem neuen Parteivorsitzenden kommen will. Andere Fragen - gerade nach der Kanzlerkandidatur - verbinden sich damit nicht."

Damit reagierte der CSU-Generalsekretär auf Äußerungen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese hatte am Montag angekündigt, dass der neue Parteichef auf einem Parteitag am 25. April gewählt werden soll - und dass die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden dann ein "ganz klares Präjudiz für die Kanzlerkandidatur" sei.

Anders als in der Frage des CDU-Vorsitzes wird die Benennung des Kanzlerkandidaten der Union von CDU und CSU gemeinsam entschieden - die bayerische Schwesterpartei hat hier ein Mitspracherecht. Deren Generalsekretär Blume ermahnte nun die CDU: "Es kommt hier auf das richtige Timing an - und das ist definitiv nicht mehr in diesem Jahr."

Merz kandidiert wohl offiziell für CDU-Vorsitz

18.19 Uhr: Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will nun offiziell für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das hat die dpa am Montag aus Parteikreisen erfahren. Zuvor hatte die Bundespressekonferenz unter dem Titel „Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz“ für Dienstag um 11.00 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen.

CDU-Vorsitz: Klare Ansagen von Spahn und Laschet am Donnerstag?

16.10 Uhr: Die Frage, wer sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, bleibt weiter spannend. Auch bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag machte AKK keine konkreten Aussagen dazu, ob die Favoriten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn offiziell kandidieren werden. Doch am Donnerstag könnte in dieser Sache eine Art Vorentscheidung fallen. Denn dann kommen die CDU-Spitzenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen zu ihrer Vorstandssitzung zusammen, schreibt focus.de. Beobachter erwarten, dass sowohl Spahn als auch Laschet bei diesem Treffen zu erkennen geben, ob sie kandidieren wollen. Einer Umfrage zufolge liegt jedoch ein ganz anderer Kandidat im Rennen um den CDU-Vorsitz vorne.

CDU-Krise: CSU zeigt sich verärgert über AKKs Aussagen zu CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur

15.40 Uhr: Mit ihren Aussagen zur bevorstehenden Wahl ihres Nachfolgers und einer damit verbundenen „Signalwirkung“ für die Kanzlerkandidatur hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Schwesterpartei CSU verärgert. Dieses Vorgehen sei „so nicht abgesprochen gewesen“ und man sei „sehr verwundert“ darüber, hieß es am Montag aus der CSU-Spitze in München. Die Christsozialen würden fest davon ausgehen, dass die Suche nach dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten wie auch in der Vergangenheit Sache der dann amtierenden Parteichefs von CDU und CSU sei.

14.50 Uhr: Im Anschluss an die Pressekonferenz der CDU äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu den Vorwürfen von Annegret Kramp-Karrenbauer. „Ich habe offenbar eine größere Rolle gespielt auf dieser Konferenz“, sagte er. Außerdem habe er sich gefragt, ob er nicht hätte lauter sein müssen, als sich abgezeichnet habe, dass die Union überlege, mit der AfD zusammenzuarbeiten, berichtet focus.de. Er forderte außerdem, dass eine klare Abgrenzung von der AfD nicht nur durch Kramp-Karrenbauer propagiert, sondern auch in den Landesverbänden gelebt werden müsse.

CDU-Krise: Strategien der CDU-Kandidaten „entsetzen“ Grünen-Chefin Annalena Baerbrock

14.47 Uhr: Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat in der Pressekonferenz am Montag nach der Wahl in Hamburg die Führungskrise der CDU angesprochen. Die Unterschiede in den Strategien der Kandidaten „entsetzen mich“, sagte Baerbock. Warum sie die Debatte um den CDU-Vorsitz überhaupt im Interesse der Grünen sei? Weil das Vertrauen „in Politik und politische Parteien ohnehin nicht das beste war in den vergangenen Jahren.“ Die Politik müsse stabilisieren und Richtung geben. Doch die Kandidaten der CDU ließen keine eindeutige Ausrichtung der CDU erkennen. Das sei besonders „dramatisch“, so Baerbock weiter, weil nach dem Anschlag in Hanau „Menschen mitten unter uns“ Angst haben und auf eine politische Antwort warten.

CDU-Krise: AKK schießt gegen SPD-Generalsekretär Klingbeil - „Bewusste Diffamierung“

14.36 Uhr: Neben der Agenda für den geplanten Sonderparteitag am 25. April thematisierte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Präsidiumssitzung Aussagen des SPD-Generalsekretärs Lars Klingbeil, wonach ein unklares Verhältnis zwischen CDU und AfD bestünde. „Bei uns gibt es eine ganz klare Haltung: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD“, stellte AKK klar. Dann holte sie zum verbalen Schlag gegen Klingbeil aus. „SPD-Generalsekretär fährt seit einem Jahr eine Schmutz-Kampagne gegen die CDU“, kritisierte sie.

+ CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Pressekonferenz nach der Präsidiumssitzung. © AFP / ODD ANDERSEN

„Er stellt sich seit Monaten hin und gibt an, es gebe ein Problem bei der CDU mit der Abgrenzung zur AfD.“ Wenn er diese Auffassung habe, müsse er seine Partei auffordern, aus der Großen Koalition auszutreten, sagte AKK weiter. Das habe er jedoch bisher nicht getan. Klingbeils Aussagen, die CDU würde sich nicht klar genug von der AfD abgrenzen, könne die CDU-Chefin daher nur als „bewusste Diffamierung und Schmutzkampagne werten“.

14.20 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag an, dass die potentiellen Kandidaten für ihre Nachfolge, Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn „zügig im Laufe dieser Woche“ dazu äußern wollen, ob sie für den CDU-Vorsitz kandidieren werden. Denn bisher hat nur Norbert Röttgen offiziell seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekanntgegeben. „Die erklärten und potentiellen Bewerber, mit denen ich gesprochen habe, haben in dem persönlichen Gespräch mit mir ganz klar erklärt, dass sie jedwedes Ergebnis des Parteitages respektieren werden“, betonte AKK weiter. Sie werden sich zudem unabhängig vom Ergebnis des Sonderparteitags auch künftig in die weitere Arbeit der CDU sichtbar einbringen.

CDU-Krise: Neuer CDU-Chef soll auch Kanzlerkandidat werden

14.07 Uhr: Bei der Pressekonferenz im Anschluss an die CDU-Präsidiumssitzung am Montagvormittag informierte die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über die neuesten Entwicklungen bei der Suche nach ihrem Nachfolger. Sie erklärte, wie zuvor schon bekannt wurde, dass auf einem eintägigen Sonderparteitag am 25. April in Berlin ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden soll. „Damit ist für uns auch das klare Signal für den Kanzlerkandidat verbunden“, betonte sie weiter. Zudem sollen eventuell freiwerdende Ämter im CDU-Bundesvorstand und im Präsidium bei dem Parteitag am 25. April nachbesetzt werden. Die Wahl des gesamten Präsidiums und Vorstands soll aber erst beim regulären CDU-Parteitag im Dezember erfolgen.

Update um 13.47 Uhr: Die Pressekonferenz von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Hamburger Spitzenkandidat Marcus Weinberg, verzögert sich offenbar. Ursprünglich war sie im Anschluss an die CDU-Präsidiumssitzung für 13.30 Uhr angesetzt, bislang sind die beiden Politiker aber noch nicht vor die Presse getreten. Unterdessen hieß es aus Teilnehmerkreisen in Berlin, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Partei erneut dafür geworben habe, bei der Neuwahl zur Parteispitze auch eine Mannschaftsaufstellung zu finden.

CDU-Krise: Laschet hält die Lage für „ernst“ und betont Bedeutung persönlicher Gespräche

Laschet betonte weiter, die Lage der CDU sei ernst und es sei richtig, sich in dieser Situation Zeit für persönliche Gespräche zu nehmen und alles daran zu setzen, zu einer Mannschaftsaufstellung zu kommen. Der NRW-Ministerpräsident erinnerte außerdem daran, dass dies auch in der Aufstellung der nordrhein-westfälischen CDU gemeinsam mit Karl-Josef Laumann vom Arbeitnehmerflügel nach der verheerenden Wahlniederlage 2012 entscheidend gewesen sei für den Wahlsieg 2017. Für seine Äußerungen habe Laschet bei der Präsidiumssitzung viel Zustimmung erhalten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Erstmeldung vom 24. Februar 2020:

Berlin - Nach dem Polit-Beben bei der Thüringer Ministerpräsidentenwahl befindet sich auch die Bundes-CDU nach wie vor in der Krise. Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verkündete Anfang Februar ihren Rücktritt. Wer ihr Nachfolger wird, ist bislang noch völlig offen.

CDU-Krise: Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn gelten als Favoriten für den CDU-Chefsessel

Als Favoriten für ihre Nachfolge gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet*, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn* sowie der ehemalige Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz*. Außenpolitiker Norbert Röttgen* ist jedoch der einzige, der bislang offiziell seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Obwohl sich die Auswahl an tatsächlich feststehenden Kandidaten daher bislang extrem in Grenzen hält, hat die CDU am Montagvormittag darüber informiert, dass ein Sonderparteitag für 25. April geplant ist. Dann soll entschieden werden, wer der neue Parteivorsitzende wird.

In der CDU-Spitze schwindet unterdessen jedoch die Hoffnung auf eine einvernehmliche „Teamlösung“ für die Neuwahl des Parteivorsitzenden in Berlin. Eine solche Lösung mit vorherigen Absprachen zwischen den möglichen Kandidaten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werde sehr schwer, hieß es am Montag in der Partei am Rande der Vorstandssitzung in Berlin. Es habe in der vorhergehenden Sitzung des Parteipräsidiums eindringliche Appelle für eine solche Lösung gegeben. Der einzige offizielle Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, soll bei diesen Appellen aber keine Rolle gespielt haben.

Über die Ergebnisse der heutigen Präsidiumssitzung wollen die scheidende Vorsitzende AKK sowie Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg in einer Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag informieren.

#Moin. Im Anschluss an die heutigen Gremiensitzungen findet um 13.30 Uhr die Pressekonferenz mit @akk und @MarcusWeinberg statt. Live hier bei Twitter oder via https://t.co/Ko9ZHJ5Z4P. #servicetweet pic.twitter.com/iWIdgFtSx5 — CDU Deutschlands (@CDU) February 24, 2020

CDU-Krise: Könnte eine Kampfkandidatur die Partei womöglich spalten?

In weiten Teilen der CDU-Spitze gibt es die Sorge, dass die Spaltung in der Partei bei einer erneuten Kampfkandidatur nicht mehr überwunden werden könnte. Im Jahr 2018 konnte sich Kramp-Karrenbauer bei einem Parteitag nur äußerst knapp gegen Merz durchsetzen. In der Folge hatte sie auch damit zu kämpfen, dass Teile von dessen Anhängerschaft nicht zufrieden mit der Entscheidung waren.

Doch nicht nur der CDU-Vorsitz auf Bundesebene muss bald neu besetzt werden, auch Thüringens Landesvorsitzender Mike Mohring kündigte seinen Rücktritt an. Die Begründung gibt jedoch Rätsel auf.

Nach den desaströsen Ergebnissen für die CDU in Thüringen und Hamburg: Kramp-Karrenbauer attackiert den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil - soll die SPD doch „diese Regierung verlassen“.

