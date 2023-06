In Berlin wird Religion richtiges Unterrichtsfach - aber es gibt einen Haken

Wie sollen die Religionslehrer in Berlin den Stundenplan füllen? (Symbolbild) © Steinach/IMAGO

Nach Jahrzehnten freiwilliger Angebote soll Religion in Berlin zum ordentlichen Unterrichtsfach werden. Woher die Lehrkräfte kommen sollen, ist jedoch offen.

Ebenso wie die Frage, welche Schülerinnen und Schülern eigentlich das Angebot wählen werden.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildung.Table am 7. Juni 2023.

Es war eine der Überraschungen der neuen Koalition von CDU und SPD: Religion soll in Berlin ordentliches Unterrichtsfach werden, in einem Wahlpflichtbereich ab der 7. Klasse, in dem als Alternative zu Religion auch Lebenskunde angeboten werden soll. So steht es im Koalitionsvertrag. Bisher bieten Berliner Schulen das Fach freiwillig, ohne Noten und oft in den Randstunden an.

Die Einführung wird indes noch auf sich warten lassen. Mit einem „Schnellschuss“ sei nicht zu rechnen, teilt die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage mit. Damit ist das kommende Schuljahr ausgeschlossen, das Jahr 2024/25 unwahrscheinlich. Ein Beginn 2025 – Schuljahresbeginn 6. September – fände nur wenige Wochen vor den nächsten Wahlen statt. Die Gespräche laufen, das bestätigen auch die Religionsgemeinschaften.

Berlin ist neben Bremen das einzige Bundesland, in dem die Bremer Klausel, Artikel 141 des Grundgesetzes (GG), gilt. Danach kommt Artikel 7, Absatz 3 GG (Religion ist ordentliches Unterrichtsfach) nicht zur Geltung, weil bei Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 eine andere Regelung bestand. In Bremen wie in Berlin ist Religionsunterricht Angelegenheit der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Der Staat prüft die Rahmenpläne, zahlt – ab einer bestimmten Klassengröße – die Räume sowie 90 Prozent der Lehrkräftegehälter, muss ansonsten aber draußen bleiben.

Seit Jahren sinkende Schülerzahlen

Wie groß das Interesse an christlichem Religionsunterricht in einer Stadt ist, in der kaum mehr als jeder Fünfte der evangelischen Kirche (13,4 Prozent) oder katholischen Kirche (7,8 Prozent) angehört, bleibt abzuwarten. In den zurückliegenden Jahren sank das Interesse an evangelischem und katholischem Reli-Unterricht stetig, obwohl die Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen insgesamt stieg (von 346.000 auf 389.000). Einen deutlichen Anstieg konnte dagegen das freiwillige Fach humanistische Lebenskunde verzeichnen.

Lehrkräftemangel – auch in Religion

Doch wer soll, steigt die Zahl der Reli-Schüler wider Erwarten, den Unterricht eigentlich erteilen; in Zeiten, in denen Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch (CDU) 1.500 fehlende Lehrkräfte für das kommende Schuljahr meldet – und auch noch eine Lösung für über 12.000 unbeschulte geflüchtete Kinder und Jugendliche gesucht wird? Auch die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und das Erzbistum Berlin melden seit Jahren zu wenige Lehrkräfte für den freiwilligen Religionsunterricht; bereits seit 2017 lernen Katholiken und Protestanten daher in vielen Schulen im „konfessionell-kooperativen Unterricht“ gemeinsam.

Ausgebildet werden die Reli-Lehrkräfte von den Kirchen und an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin. An der HU nahmen das Institut für Islamische Theologie und das Institut für Katholische Theologie jedoch erst 2019/20 den Betrieb auf – nach jahrelangen Debatten. Und: Von insgesamt 403 potenziellen, angehenden Religionslehrkräften sind laut Universität aktuell 381 noch ohne Bachelorabschluss. Neben dem zweijährigen Master fehlt ihnen das Referendariat.

Die Kirchen bilden nicht viel aus

Wie wenig bisher mit einem größeren Bedarf gerechnet wurde, zeigt sich auch darin, dass der Grundschullehramt-Studiengang der Islamischen Theologie 2020 mit zehn Plätzen startete; auf elf wurde wegen einer großen Zahl an Bewerbern aufgestockt. Sollte das Land „zusätzlichen Bedarf sehen, würde dies sicherlich im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen thematisiert“, heißt es nun aus der HU-Pressestelle.

Weitere Lehrkräfte bilden EKBO und die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin (KHSB) aus. Die EKBO verweist für Berlin „summa summarum“ – inklusive Referendaren – jedoch auch nur auf 76 Religionslehrkräfte in Aus- und Weiterbildung. Ein Drittel davon durchläuft außerdem nur im Rahmen eines Religionspädagogischen Vikariats eine Schulstation, will also nicht unbedingt an einer Schule unterrichten. Die KHSB nennt jährlich 15 Plätze in einem viersemestrigen Weiterbildungsstudium für den Religionsunterricht. Die Islamische Föderation ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Streit um Islamunterricht

Den Start des Religionsunterrichts in Verantwortung der Islamischen Föderation versuchte die Bildungsverwaltung einst in einem regelrechten Klagemarathon zu verhindern. Damals wie heute bestanden enge personelle Verbindungen zur (nicht nur) in Berlin vom Verfassungsschutz beobachteten islamistischen Milli Görus. Der Rechtsstreit ging verloren, seit 2001 bietet die Islamische Föderation Unterricht an. Auch als ordentliches Unterrichtsfach ist Islamische Religion in allen Bundesländern wegen der Frage der Ansprechpartner eine spezielle Herausforderung.

Der Einsatz der erstmals seit fast 30 Jahren wieder bildungspolitisch verantwortlichen Berliner CDU für Religion ist nicht neu: 2009 wollte die Initiative „Pro Reli“ diesen per Volksentscheid durchsetzen; Vorsitzender war der katholische CDU-Politiker Christoph Lehmann. Der Plan scheiterte krachend: Weniger als jeder Dritte ging zur Abstimmung – mehr als jeder Zweite (51,3 Prozent) stimmte mit Nein. Bleibt abzuwarten, wie erfolgreich der Reli-Plan der Berliner CDU jetzt in Regierungsverantwortung ist. (Von Jeannette Goddar)