Abschiebung eskaliert: Innenminister zeigt sich nach schweren Ausschreitungen „entsetzt“

Update 14.19 Uhr: In Leipzig ist Dienstagnacht die Situation bei einer geplanten Abschiebung eskaliert. Hunderte Demonstranten wollten die Abschiebung verhindern, einige von ihnen warfen mit Flaschen und Steinen auf die Beamten. Nach Angaben des sächsischen Landesinnenministeriums wurden elf Beamte verletzt und drei Einsatzfahrzeuge beschädigt.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) zeigt sich „entsetzt darüber, mit welcher Wut und Gewalt die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit bedroht und angegriffen wurden“ und fordert harte Strafen für die Tatverdächtigen. „Wer Einsatz- und Rettungskräfte mit Steinen und Flaschen bewirft, gefährdet Menschenleben und greift unseren Rechtsstaat an.“

Der Leipziger Grünen-Politiker Jürgen Kasek schrieb in seinem Blog, dass es sich bei dem Abzuschiebenden um einen Syrer handle, der nach Spanien ausgewiesen werden soll. Dort habe der Geflüchtete vor zwei Jahren zuerst Asyl beantragt.

Nachricht vom 10. Juli: Leipzig - Ein Mann, der derzeit in Leipzig lebt, soll abgeschoben werden. Als die Polizei am Dienstag anrückt, um ihn abzuholen, haben sich zahlreiche Demonstranten versammelt, um dagegen zu demonstrieren und die Abschiebung zu verhindern. Anfangs verläuft das Aufeinandertreffen von Polizei und Demonstranten friedlich - doch dann eskaliert die Konfrontation. Die Demonstranten werfen mit Bierflaschen und Steinen auf die Polizisten. Die Staatsmacht wehrt sich. Scheinbar mit Tränengas.

Wie die sächsische Polizei auf Twitter mitteilt, sei die Abschiebung in der Hildegardstraße im Osten Leipzigs am Dienstag für 20.30 Uhr geplant gewesen. Vorerst habe sich der Polizei aber eine Gruppe von etwa 30 Menschen in den Weg gestellt. Später sei eine Spontandemo angemeldet worden. An dieser sollen sich rund 500 Menschen beteiligt haben.

Selbst vor Ort will auch der Grünen-Politiker Jürgen Kasek gewesen sein. Auf Twitter schrieb er von mehr als 300 Demonstranten und zehn Einsatzwagen der Polizei. In seinem Post zeigt er ein Bild, auf dem mehrere Möbelstücke die Straße blockieren. In weiteren Nachrichten schreibt er von Verletzten und Sachbeschädigung.

Ein halbes Wohnzimmer steht auf der Strasse. Schwierig da mit dem Auto vorbeizukommen. #le0907 pic.twitter.com/tVRkAIhqik — Jürgen Kasek (@JKasek) 9. Juli 2019

Wie die sächsische Polizei via Nachrichtendienst Twitter mitteilt, war die Versammlung gegen 1.30 Uhr aufgelöst worden. Als die Beamten aber die Straßenblockaden entfernen wollten, um einen Funkstreifenwagen freizubekommen, seien sie mit Bierflaschen und Steinen beworfen worden. Grünen-Politiker Kusek schreibt auf Twitter von „Tränengas in der Luft“.

Ca 0150 Situation eskaliert völlig, Flaschen fliegen durch die Luft. Tränengas in der Luft #le0907 — Jürgen Kasek (@JKasek) 10. Juli 2019

Die Versammlung ist seit 1:30 beendet. Ca. 1:50 Uhr wollten wir unsere seit gestern Abend eingeschlossenen Kollegen und Funkstreifenwagen freibekommen, da die Blockade anhielt. Dabei wurden unsere Kräfte attackiert. Wir mussten mit unmittelbaren Zwang reagieren. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 10. Juli 2019

Der Mann, der abgeschoben werden sollte, sei nicht mehr vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit.

Nicht nur in Leipzig lief eine Abschiebung aus dem Ruder

Die Eskalation in Leipzig ist nicht die erste in Zusammenhang mit einer Abschiebung. Im Februar wollten rund 150 abgelehnte Asylbewerber nach Italien reisen, nachdem ihre Asylanträge im bayerischen Donauwörth abgelehnt wurden. Mit der Aktion versuchten sie der Abschiebung in ihre Heimatländer zu entgehen. Das berichtet Merkur.de* - des Weiteren auch über eine Eskalation, bei der ein Bundespolizist am Flughafen München schwer verletzt wurde.

Es gibt aber auch Kritik an der deutschen Abschiebegesetzgebung - und die üben nicht nur Betroffene. Im Mai haben mehr als 20 Organisationen die Abgeordneten des Bundestags dazu aufgerufen, die von Innenminister Seehofer vorgestellte Verschärfung des Gesetzes abzulehnen.

