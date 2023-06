Kopfgeld auf Leopard 2: Russischer Soldat erhält Millionenprämie für Zerstörung von deutschem Panzer

Von: Momir Takac

In Russland kassiert offenbar der erste Soldat eine Geldprämie, weil es ihm im Ukraine-Krieg gelingt, einen deutschen Panzer zu zerstören.

Moskau/München - In Russland ist der erste Soldat ausgezeichnet worden, der einen westlichen Panzer zerstörte. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichte ein Video, das die Ehrung von Andrej Krawzow zeigt. Er soll im Ukraine-Krieg einen deutschen Leopard-2-Panzer zerstört haben.

Ukraine-Krieg: Soldat aus Russland wird für Leopard-Abschuss geehrt

Zwar unterstützt die Führung in Moskau Kopfgeld auf westliche Panzer, das ein russisches Unternehmen ausgelobt hatte, doch ob es sich um eine Propaganda-Aktion oder Realität handelt, wissen wir wie vieles in der Kriegsberichterstattung nicht. Zumindest stellte sich ein zuletzt gefeierter Abschuss als Propaganda-Lüge heraus.

Andrej Krawzow (v.) ist für den Abschuss eines Leopard-Panzers geehrt worden. © Ria Nowosti/Screenshot

Jetzt jedenfalls erhielt Krawzow in einem Moskauer Krankenhaus hohen Besuch. Aleksandr Karelin, Mitglied des Föderationsrats und ehemaliger Duma-Abgeordneter, gab sich die Ehre und übergab ihm einen Scheck in Form einer Urkunde. „Dem russischen Soldaten Andrej Krawzow, der während der Schlacht einen Leopard-Panzer zerstörte, wurde ein Geldpreis in Höhe von einer Million Rubel zuerkannt“, zitiert Ria Nowosti aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Eine Million Rubel entsprechen in etwa 10.800 Euro.

Krawzow erfuhr erst im Krankenhaus, dass er Leopard-Panzer abschoss

Das Video zeigt, wie sich Karelin mit Krawzow unterhält. Der Soldat, dem ein Arm fehlt, erzählt, dass er mit einem Granatwerfer auf den Panzer zielte. „Ich habe geschossen und es ist Rauch aufgestiegen.“ Erst später in der Klinik habe er erfahren, dass er einen deutschen Leopard-Panzer getroffen hatte. Um die Million sei es ihm nicht gegangen, versichert Krawzow. „Ich bin ein Patriot, ich liebe mein Land.“

Ria Nowosti zufolge ist Krawzow Mitglied der 37. motorisierten Schützenbrigade aus Kjachta. Die Stadt liegt in der Teilrepublik Burjatien an der Grenze zur Mongolei. Wie Gouverneur Alexej Zydenow bei Telegram schrieb, soll Krawzow von Kremlchef Wladimir Putin auch den Tapferkeitsorden erhalten haben. (mt)