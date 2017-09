Linke streiten über Flüchtlingspolitik

Nach der Bundestagswahl

+ © Bernd von Jutrczenka Kipping: "Wer in der Flüchtlingsfrage auf Rechtskurs geht, riskiert die Glaubwürdigkeit der Linken." Foto: Bernd von Jutrczenka © Bernd von Jutrczenka

Berlin (dpa) - Linke-Chefin Katja Kipping hat Kritik des früheren Vorsitzenden Oskar Lafontaine am Flüchtlingskurs der Partei zurückgewiesen. "Es wäre verheerend, wenn die Linke in der Flüchtlingspolitik versuchen würde, die CSU des Ostens zu werden", sagte Kipping in Berlin.