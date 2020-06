ARD-Kommentator mit Rundumschlag gegen Esken, taz und Co.: „Linksextremistisches Gedankengut salonfähig machen“

Die Geschehnisse in Stuttgart sind das Resultat von Wegsehen und geistiger Brandstiftung. Ein ARD-Kommentar handelt von Anfeindungen gegen die deutsche Polizei - aus dem linken Spektrum.

Die deutsche Polizei sieht sich zunehmend einer Gefährdung von Leib und Leben ausgesetzt.

sieht sich zunehmend einer Gefährdung von Leib und Leben ausgesetzt. Kürzlich sahen sich Polizeibeamte auch bei den Ausschreitungen in Stuttgart* Gewalt konfrontiert.

Woher kommt der zunehmende Hass? Ein ARD-Kommentar beinhaltet Klartext - und dürfte die Gemüter spalten.

In Stuttgart fanden am vergangenen Wochenende Ausschreitungen und Plünderungen statt, die auch Gewaltanwendungen gegen Einsatzkräfte zur Folge hatten. Die Vorkommnisse erinnern an die Protestaktionen in den USA, wie sie nach dem Tod des Afro-Amerikaners George Floyd* stattfinden und zum Teil ähnliche Szenen in amerikanischen Städten nach sich zogen.

Polizeigewalt als Folge von Rassismus - Oder liegt das wahre Problem woanders

Inwieweit die Entwicklungen in beiden Nationen vergleichbar sind, darüber unterhielten wir uns kürzlich mit Kriminologe und Forscher Christian Pfeiffer, der die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Polizeisystem erklärte. Öffentlich Öl ins Feuer goss zuletzt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die auch der deutschen Polizei ein Rassismus-Problem attestierte, was starke Kritik nach sich zog.

Ein Kommentar in den ARD-Tagesthemen (Montag, 22. Juni) setzte sich mit der zunehmenden Respektlosigkeit gegenüber Polizisten in Deutschland auseinander - und der damit einhergehenden Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung. Thomas Berbnersprach darüber, dass sich die Polizei nicht nur der Gefahr von Rechts ausgesetzt sieht, sondern auch die politische Gegenseite eine enorme Gefahr darstelle: „Der rechte Rand wie Linksextremisten kämpfen gegen den Staat und seine Ordnungsmacht“, lautet die These des NDR-Journalisten - und das „aus unterschiedlichen Motiven“, wie er schildert.

In seinem Kommentar scheut der 55-Jährige nicht vor drastischen Einschätzungen zurück, wenn er sagt: „Schon vor Stuttgart haben mir Beamte berichtet, bei jungen Einwanderern verbreitet sich eine gefährliche Haltung: Ihr habt uns gar nichts zu verbieten". Diese Entwicklung „falle jedoch nicht vom Himmel“, wie der Autor findet: Entgleisungen gegenüber Einsatzkräften würden seiner Einschätzung nach nur möglich sein, „wenn die große Mehrheit der Gesellschaft es zulässt“, sozusagen toleriert.

ARD-Kommentar: Berliner taz und Saskia Esken als „geistige Brandstifter“

Besonders in der linksextremistischen Szene seien Angriffe auf Leib und Leben von Polizeibeamten Gang und Gäbe. Diese könnten in der Fülle nicht mit Gewaltanwendungen durch Polizisten an Demonstranten verglichen werden, so die Meinung von Berbner. Wenngleich er revidierend hinzufügt, dass auch diese Vergehen mit ganzer Härte verfolgt werden müssten.

Als „geistige Brandstifter“ bezeichnet sein ARD-Kommentar die Berliner taz, die in einer Kolumne Polizeibeamte auf eine Stufe mit Müll stellt. Für den früheren US-Korrespondenten in Washington nicht der erste Versuch der Hauptstadt-Zeitung, „linksextremistisches Gedankengut salonfähig zu machen“ - freilich unter dem Deckmantel der Satire. Bundesinnenminister Horst Seehofer äußerte sich ebenfalls kritisch über den Artikel - und kündigte eine Anzeige an*, zog sich dann jedoch überraschend zurück.

Auch die Sozialdemokratin Esken wird von Thomas Berbner für ihre „verbale Entgleisung“ (siehe oben) abgestraft: „Was sollen Polizeibeamte, die tagtäglich im Land bedroht, beleidigt und angegriffen werden, daraus für Schlüsse ziehen?“, fragt der ARD-Kommentator und beantwortet diese Frage im Konjunktiv: Dann sei der Tag vielleicht nicht mehr fern, an dem niemand mehr Polizist werden möchte. (PF)

*Merkur.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks