Livestream und Videos: Gottesdienste trotzen mit neuen Wegen der Corona-Krise

Livestreams und Videos im Internet: In Zeiten der Corona-Krise denken die Kirchen um und bringen Andachten, Messen und Gebete ins Internet.

Corona-Krise: Auswirkung auf Gotteshäuser

Kirchengemeinden streamen Gottesdienste

Bistümer und Landeskirchen öffnen digital die Türen

Kirche in Zeiten von Corona

Leere Kirchenbänke, unbenutzte Gesangbücher: Die Corona-Krise schließt die Türen der Kirchen. Vermeintlich. Denn die Mitarbeiter und Mitglieder der Landeskirchen und Bistümer trotzen dem Virus. Sie werden kreativ, greifen auf das Internet zurück und bringen Andachten, Messen und Gebete zu den Menschen.

Seit beinahe zwei Wochen fallen die gemeinsamen Gottesdienste aus. Das ist ein riesiger Einschnitt für die Menschen, sind sich Vertreter einiger Landeskirchen und Bistümer in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen einig.

Die Korona-Krise birgt die Gefahr zu vereinsamen. Besonders betroffen seien Menschen, die vorher schon einsam waren, und die alte Generation, die ihre Kinder und Enkel nun nicht mehr sehen könnten, sagt Monsignore Michael Bredeck vom Erzbistum Paderborn.

Hygieneregeln verändern das Miteinander

In solch einer Situation sei es üblich, die Kirchen zu öffnen, sagt Pfarrer Karl-Günter Balzer von der Landeskirche Kurhessen-Waldeck gegenüber unserer Zeitung. Nun verbieten allerdings Hygieneregeln Menschenansammlungen und schreiben einen Abstand von mindestens 1,5 Metern vor. Doch die Pfarrgemeinden nehmen die Herausforderung, den Menschen auf Distanz zu begegnen, an. In der digitalen und der analogen Welt.

Beide Wege seien notwendig, bestätigen Bernd Böttner, Prälat der Evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck, Volker Bauerfeld vom Bistum Hildesheim und Pfarrer Thomas Renze vom Bistum Fulda. Dafür werden über den bestehenden sonntäglichen Fernseh-Gottesdienst hinaus neue Formate für das Internet entwickelt: Wie etwa Videoaufnahmen und Livestreams der Gottesdienste, die auf den Webseiten der Landeskirchen, der Bistümer, der Gemeinden und der Pfarrer und Pastoren abgerufen werden können.

Was nach Corona bleibt

Doch nicht nur in der digitalen Welt gibt es Angebote. „Wir bemühen uns, auch Menschen zu erreichen, die nicht so internetaffin sind,“ sagt Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann von der Landeskirche Hannover. Es bleiben – als bewährte Mittel – der Telefonanruf und das Schreiben von Briefen.

Andachten und Bibelverse werden in Briefkästen hinterlassen, in Supermärkten aufgehängt und auf Anrufbeantworter gesprochen. Wichtig sei die Botschaft. Und die lautet: Da sind Menschen, die sich um mich kümmern. Das Engagement – analog und digital – lohnt sich, bestätigt Simon-Hinkelmann: „Die Menschen sind dankbar für den Kontakt.“

Und was passiert nach der Corona-Krise? Die Menschen werden sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren, dankbarer und nicht mehr alles als gegeben hinnehmen, hoffen Vertreter der Kirchen und Bistümer. „Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist da und wird hoffentlich auch überdauern,“ sagt Balzer.

Livestreams der Bistümer und Landeskirchen

Täglich werden Gottesdienste der verschiedenen Bistümer, Landeskirchen und aus deren Gemeinden live gestreamt. Hier ein Überblick: