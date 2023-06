London: Russland hat Vorteil in Luftraum über Südukraine

Gemeinsame strategischee Übung der Streitkräfte von Russland und Belarus im September 2021 auf dem russischen Truppenübungsplatz Mulino unter Beteiligung zahlreicher Hubschrauber. © Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Nicht zuletzt dank ihrer Kampfhubschrauber sind die russischen Streitkräfte derzeit im südukrainischen Luftraum im Vorteil, so die Einschätzung britischer Geheimdienste.

London - Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Luftraum über dem Süden der Ukraine einen Vorteil erlangt. Das geht aus dem neuesten Tagesbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London von Samstag hervor. Insbesondere bei Kampfhubschraubern, die Geschosse mit großer Reichweite gegen Ziele am Boden einsetzen könnten, seien die Russen derzeit im „ständigen Wettbewerb von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen“ überlegen. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen fast 16 Monate.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Seit dem Start der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine hat Russland seine Kampfhubschrauber-Kräfte in der Region verstärkt.“ Auf Bildern sei zu erkennen, dass mehr als 20 zusätzliche Hubschrauber am Flughafen Berdjansk stationiert worden seien, etwa 100 Kilometer hinter der Front. Das Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Kriegsbeginn täglich einen Bericht zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. dpa