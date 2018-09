Ludwig Hartmann: Das Wichtigste über den Söder-Herausforderer der Grünen

Ludwig Hartmann ist der Herausforderer beim TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern. Hier finden Sie das Wichtigste über den grünen Spitzenkandidaten.

München - In Bayern kommt es am Mittwoch, 26. September 2018 zu einer Premiere in einem Landtagswahlkampf. Erstmals tritt in einem Fernsehduell ein CSU-Ministerpräsidenten gegen einen Herausforderer von den Bündnis 90/Die Grünen an. Amtsinhaber Markus Söder stellt sich im Bayerischen Fernsehen der Auseinandersetzung mit Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef. Wir stellen Ihnen den Kandidaten der Grünen näher vor.

Hartmann setzt sich als grüner Spitzenkandidat durch

Es war keineswegs von vorn herein klar, dass Ludwig Hartmann für Bündnis 90/Die Grünen in das TV-Duell gehen wird. Auch Katharina Schulze, die mit ihm zusammen das grüne Spitzenduo für die Landtagswahl bildet, hätte im BR gegen den Ministerpräsidenten antreten können. Für den am 20. Juli 1978 in Landsberg am Lech geborenen Hartmann ist das eine doppelte Chance. Der 40-Jährige kann versuchen, den wegen der Umfrageschwäche der CSU angeschlagenen Söder weiter ins Wanken zu bringen. Außerdem kann Hartmann zur besten Sendezeit seinen ausbaufähigen Bekanntheitsgrad erhöhen.

Ludwig Hartmann kommt aus grünem Elternhaus

Hartmann ist im wahrsten Wortsinn ein Kind der ersten Generation der Grünen: Seine Eltern waren schon in den Anfängen in der Ökopartei, seine Tante war in Bayern Grünen-Landtagsfraktionschefin. Mit seinem Vater und einem Bruder sitzt Hartmann bis heute im Stadtrat seiner Heimatstadt Landsberg am Lech.

Dort unterlag er 2012 nur hauchdünn als Oberbürgermeisterkandidat dem CSU-Kandidaten. Ein Jahr später wurde der studierte Kommunikationsdesigner nach der Landtagswahl Fraktionschef der Grünen. Von der "Süddeutschen Zeitung" wurde er anschließend auf eine Art charakterisiert, die ihm sicher wenig geschmeichelt hat: Er habe etwas "Söderhaftes" an sich, schrieb die Zeitung über sein Talent für Selbstvermarktung.

Eine größere Bekanntheit erlangte Ludwig Hartmann auch als Mitbegründer des Netzwerks „NOlympia“, das sich gegen die Münchner Olympiabewerbung engagierte.

Ludwig Hartmann hielt schwarz-grün in Bayern für möglich

Noch eine andere Parallele zu Söder zeigt der Oberbayer. Er besitzt einen ausgeprägten Machtwillen. Hartmann zog dafür ein früher unter Bayerns Grünen undenkbares Bündnis mit der CSU ins Kalkül und zeigte eigenes Interesse an einem Ministeramt. Doch als die CSU im Frühjahr im Flüchtlingsstreit verbal immer radikaler wurde, beendete er den Flirt.

Politischer Lebenslauf von Ludwig Hartmann

1994: Sprecher der Grünen Jugend in Landsberg am Lech

Jugendbeirat der Stadt Landsberg am Lech

Mitglied des Landesvorstandes der Grünen Jugend Bayern

Landesvorsitzender der Grünen Jugend Bayern

Mitglied des Parteirates der bayerischen Grünen

Stadtrat in Landsberg am Lech

Erste Kandidatur für den Landtag im Stimmkreis München-Bogenhausen

Fraktionsvorsitzender der grünen Stadtratsfraktion

Kandidat der Landsberger Grünen für die Oberbürgermeisterwahl

Mitglied des Bayerischen Landtages

Mitglied des Rundfunkrates

Mitbegründer des Netzwerks „NOlympia" 2012

OB-Kandidat der Landsberger Grünen, unterlegen mit 48,6 Prozent in der Stichwahl

Wahl zum Fraktionsvorsitzenden der grünen Landtagsfraktion

Hartmann gegen Söder im TV-Duell

