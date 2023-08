Machtkampf um den Nahverkehr: Was hinter Wissings Deutschlandticket-Zögern stecken könnte

Von: Maximilian Gang

Bundesverkehrsminister Volker Wissing zögert bei der Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2024. Das Thema ÖPNV sorgt schon länger für Reibereien.

Berlin – „Riesenerfolg“, „Bombastisch“, „Gamechanger“: Bundesverkehrsminister Volker Wissing scheint – gelinde gesagt – zufrieden zu sein mit der bisherigen Bilanz des Deutschlandtickets. Und die Zahlen geben ihm recht: In den ersten drei Monaten nach dem Start des Tickets am 1. Mai sind elf Millionen Abos verkauft worden. Doch das Erfolgsmodell steht auf der Kippe: Der Bund zögert bei der Finanzierung – aufgrund einer „angespannten Haushaltslage“, wie es aus dem Verkehrsministerium hieß. Doch auch eine andere Ursache steht im Raum.

Deutschlandticket sorgt für Streit: Wissing zögert bei Finanzierung des Nahverkehrs-Abos

Laut der Süddeutschen Zeitung ist hinter den Kulissen ein Streit über die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets entbrannt. Demnach erreichte Volker Wissing Ende Juli ein Brandbrief von den Ländern: Sollte es keine Einigung in offenen Finanzfragen für die Zeit nach 2023 geben, „sehen die Länder die Fortführung des Deutschlandtickets oder zumindest dessen flächendeckende Anwendung ernsthaft gefährdet“, wird Oliver Krischer von den Grünen, seines Zeichens NRW-Verkehrsminister und derzeitiger Vorsitzender der Länderverkehrsminister-Konferenz, in dem Bericht zitiert.

Ist ab 2024 Schluss mit dem Deutschlandticket? Bundesverkehrsminister Volker Wissing zögert bei Finanzierungsfragen. © Sebastian Gollnow/dpa

Anfang des Jahres hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Deutschlandticket – insgesamt drei Milliarden Euro – bis 2025 je zur Hälfte zu tragen. Aber: Mögliche Mehrkosten sind nur für das Premierenjahr 2023 abgedeckt. Beide Parteien übernehmen auch da die Hälfte der Kosten. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung sind die Länder bereit, die Mehrkosten auch nach 2023 zur Hälfte zu schultern. Wissing zögert bislang – weil man den Einsatz der verfügbaren Mittel priorisieren müsse, hieß es von einem Sprecher seines Verkehrsministeriums.

Deutschlandticket: Machtkampf um Finanzierung des Nahverkehrs als Ursache für den Streit?

Nach Informationen der SZ könnte aber auch ein grundsätzlicher Machtkampf um die Finanzierung des Nahverkehrs ursächlich für den Zoff sein. Die Länder fordern bereits seit einiger Zeit Mittel aus dem Bundeshaushalt, um die Modernisierung im ÖPNV voranzutreiben, wie das Handelsblatt berichtete. Doch laut einem Bericht des Bundesrechnungshofs horten die Länder Milliardensummen, die sie im Auftrag des Bundes längst hätten in den Nahverkehr investieren müssen. Vor der Freigabe von weiteren Mitteln, sollen die Länder dem Bund erklären, wie viel sie selbst investieren.

Man zahle für den ÖPNV schon jetzt „richtig viel Geld“ an die Länder, sagte Wissing der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des FDP-Politikers fließen mehr als zehn Milliarden Euro an sogenannten Regionalisierungsmitteln aus dem Bundes- in die Landeshaushalte. Dabei geht es um Geld vom Bund, mit denen Länder Leistungen bei Verkehrsunternehmen beziehen. Seit 2023 würden die zur Verfügung gestellten Mittel zudem pro Jahr um drei Prozent angehoben.

Entscheidung beim Deutschlandticket eilt: Krischer setzt Wissing Frist bis Oktober

Verkehrsverbünde sehen nun die Gefahr, selbst auf den Kosten des Deutschlandtickets sitzen zu bleiben. „Die Zukunft des Deutschlandtickets ist ungewiss, weil die Verkehrsunternehmen und -verbünde nicht wissen, ob seine Finanzierung im nächsten Jahr weitergeht“, sagte Werner Overkamp, Vizepräsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Eine Entscheidung eilt: Die Verkehrsverbünde müssen in diesen Wochen ihre Tarife anpassen, damit Bus und Bahn nach dem Jahreswechsel nahtlos weiterfahren können, zitiert die SZ Landesverkehrsminister Krischer. Dies sei ohne Finanzierungszusagen kaum möglich.

Der NRW-Verkehrsminister setzt seinem Amtskollegen aus dem Bund deshalb ein Ultimatum: Bis spätestens Oktober müsse „Klarheit über den Preis und die Finanzierung des Deutschlandtickets herrschen“. Auch dem Baden-Württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann scheint langsam die Geduld auszugehen: „Der Bund und vor allem Bundesverkehrsminister Volker Wissing müssen sich jetzt endlich zu dem ihm selbst initiierten Projekt bekennen und auch in den kommenden Jahren die Hälfte der Kosten des Deutschlandtickets übernehmen“. (mg)