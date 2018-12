Mainz: Terrorverdächtiger Syrer festgenommen und Haftrichterin vorgeführt

Der in Mainz festgenommene Syrer wurde einer Haftrichterin vorgeführt und wurde inhaftiert. Auch in den Niederlanden wurden vier Terrorverdächtige festgenommen.

Mainz/Rotterdam - Der in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer ist am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt worden. Die Richterin am Amtsgericht in Mainz erließ eine Festhalteanordnung, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Der 26-Jährige muss also so lange in Deutschland in Haft bleiben, bis das Oberlandesgericht Koblenz über den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf einen Auslieferungshaftbefehl entscheidet. Dies werde "nicht vor Ende der kommenden Woche" der Fall sein, erklärte die Justiz.

Es bestehe "dringender Verdacht"

Der Mann war am Samstag aufgrund eines Auslieferungsersuchens der niederländischen Justiz gefasst worden. Es bestehe der "dringende Verdacht", dass er an Vorbereitungen eines Terroranschlags in den Niederlanden beteiligt war, teilte das LKA weiter mit. Die Ermittlungen dazu führen die niederländischen Behörden.

Der in Mainz festgenommene Syrer hielt sich zuletzt in der Wohnung eines Cousins auf, wie es weiter hieß. Da es bislang keine Hinweise darauf gebe, dass auch er oder andere Menschen in Deutschland von den Plänen wussten oder daran beteiligt waren, wurde in der Bundesrepublik bislang kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Behörden leisteten lediglich "Rechtshilfe" für die Niederlande.

Innenminister Lewentz bedankt sich bei Einsatzkräften

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) dankte den beteiligten Einsatzkräften. „Die gelungene Festnahmeaktion hat gezeigt, dass die Kooperation mit der niederländischen Polizei länderübergreifend funktioniert hat und die rheinland-pfälzische Polizei für solche Einsätze gut vorbereitet ist.“

Auch in den Niederlanden wurden Terrorverdächtige festgenommen

Die niederländischen Behörden haben vier Männer wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Nach Angaben der niederländischen Polizei fanden die Festnahmen am Samstagvormittag, in der Hafenstadt Rotterdam, statt.

Nach Angaben der niederländischen Polizei handelt es sich bei den Festgenommenen um Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus „nichtwestlichen Ländern“. Die Wohnungen der Verdächtigen seien durchsucht worden. Die Untersuchung werde in den kommenden Tagen fortgesetzt. Bis zu deren Abschluss wolle man keine Einzelheiten bekanntgeben, sagte ein Polizeisprecher.

Schon im Sommer gab es Festnahmen in Rotterdam

Im Juni waren in Rotterdam zwei Männer wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf Sicherheitskräfte in den Niederlanden festgenommen worden. Im September gab es sieben Festnahmen von Männern, die nach Angaben der Behörden einen größeren Anschlag planten. Von diesen kamen drei aus Rotterdam und einem Rotterdamer Vorort.

