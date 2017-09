Mann greift AfD-Stand an - Helfer verletzt

An einem Wahlinformationsstand der AfD in Dresden ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann attackiert einen Wahlhelfer und verletzt diesen. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Dresden - Ein Mann hat in Dresden einen Wahlinformationsstand der AfD angegriffen und einen 72-jährigen Helfer der rechtspopulistischen Partei verletzt. Der 39-Jährige habe den Mann am Samstag verbal bedroht, gewürgt und mehrfach auf ihn eingetreten als dieser schon am Boden lag, teilte die Polizei in Dresden am Sonntag mit. Der 72-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen Körperverletzung ermittelt.

