„Kretschmann verrät bei „Markus Lanz“ das Erfolgsgeheimnis der AfD

Bei „Markus Lanz“ spricht Winfried Kretschmann über Asylpolitik und Wärmewende. Die Runde diskutiert außerdem über das Erstarken der Rechtspopulisten.

Hamburg – Zu Beginn seiner Sendung wirft Markus Lanz einen Blick über den großen Teich. Er rückt Donald Trump in den Fokus, der sich momentan wegen diverser Verstöße gegen das US-amerikanische Anti-Spionage-Gesetz verantworten muss. Die Anklage wirft dem früheren Präsidenten vor, streng vertrauliche Dokumente trotz Aufforderung zurückgehalten zu haben.

Auslandskorrespondent Johannes Hano geht wegen der Schwere der Anschuldigung von einer Verurteilung Trumps aus. „Er hat ziemlich viele Gesetze gebrochen“, begründet er seine Einschätzung. Dass die Anhänger des Republikaners versuchten, auf Joe Biden zu verweisen, der ebenfalls Dokumente zu Hause hortete, hält Hano wiederum für ein Ablenkungsmanöver.

Darüber hinaus habe Biden – im Gegensatz zu Trump – mit den Behörden zusammengearbeitet und alle Unterlagen ausgehändigt. Zudem handelte es sich bei seinen Schriftstücken nicht um „Top-Secret“-Dokumente. „Biden hat das getan, was man erwarten müsste. Das hat Donald Trump nicht gemacht. Hätte er alles zurückgegeben, hätte es kein Verfahren gegeben“, ordnete Hano das Verhalten der beiden Politiker ein.

„Markus Lanz“: Verbringt Donald Trump den Rest seines Lebens in Haft?

Trotz aller Beweise beharrt Donald Trump weiterhin darauf, unschuldig zu sein. Für Hano spiegelt diese Haltung die politische Vorgehensweise des Unternehmers wider. Er sei stets im „Attack-Modus“, weshalb er nun abermals gegen die Demokraten und frühere Verbündete schieße.

Lanz kommt daraufhin auf den ehemaligen US-Justizminister und Trump-Vertrauten William Barr zu sprechen, der behauptet, dass Trump „erledigt“ sei, wenn allein die Hälfte der Anschuldigungen zuträfe. Hano bestätigt dies. Nach seiner Rechnung resultierten aus den Anklagepunkten insgesamt knapp 100 Jahre Haft. Er sei überdies der Meinung, dass Trump für die Hälfte davon verurteilt wird, weil dessen Schuld offensichtlich ist.

In einem Einspieler wird gezeigt, wie sich Trump dennoch erneut als Märtyrer aufspielt, der für die Bürger einsteht. Hano bezeichnet diese Reden als „Faschisten-Sprech“, der aber gut bei den Wählern ankomme. Dessen ungeachtet ist er sich sicher, dass „Amerika Donald Trump nicht zum zweiten Mal zum Präsidenten wählen wird“. Dafür sei die Demokratie des Landes in seinen Augen zu stabil.

Journalistin stellt Aiwanger auf Stufe mit Trump

Winfried Kretschmann zeigt sich anschließend empört über Trumps Ausdrucksweise. Der Ministerpräsident Baden-Württembergs glaubt wiederum nicht, dass ein Politiker in Deutschland so über die Konkurrenz spreche, weil wir bereits Erfahrung mit einem faschistischen Staat gemacht hätten.

Moderator Markus Lanz nimmt Kretschmann umgehend diese Illusion, indem er Ausschnitte des Wahlkampfauftritts von Markus Söder und Hubert Aiwanger in Erding einspielen lässt. Letztgenannter sprach etwa davon, dass sich die „schweigende Mehrheit Demokratie zurückholen“ müsse. Kretschmann verharmlost diesen Satz als „Unsinn“ und „Bayern-Folklore“.

Eva Quadbeck geht hingegen härter mit Aiwanger ins Gericht und sieht wegen dieses populistischen Auftritts Parallelen zu Donald Trump. Die Journalistin warnt ferner vor der Gefahr in Bezug auf die Landtagswahlen im Osten, wo die AfD durch solche Aussagen bereits großen Zuspruch verzeichne.

Kretschmann nennt bei „Markus Lanz“ das Erfolgsrezept der AfD

Lanz erinnert Kretschmann danach an seine Rede nach der Trump-Wahl 2016, als er dazu aufrief, den Rechtspopulisten hierzulande Einhalt zu gebieten. Der Gastgeber fragt, ob ihm dies wirklich gelungen sei. Kretschmann muss eingestehen, dass nicht geschafft zu haben und nennt als Beispiel die AfD in Baden-Württemberg, die auf Anhieb 15 Prozent erreichte.

Der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zur Einigung beim Heizungsgesetz, dem Zustand der Ampelkoalition und der EU-Asylreform. © Cornelia Lehmann/ZDF

“Sie kanalisiert die Ängste“, verrät Kretschmann infolgedessen das Erfolgsrezept der AfD. Es komme daher nun darauf an, diese Ängste zu hemmen und Zuversicht zu streuen. Kretschmann wolle Probleme allerdings weiterhin sachlich ansprechen.

So ruft der Grünen-Politiker die Bürger im Hinblick auf den Klimawandel erneut zum Sparen auf und kann sich dabei einen Seitenhieb gegen die „Letzte Generation“ nicht verkneifen. „Klimakleber müssen ja nicht unbedingt nach Bali fliegen.“ Als Lanz ihn nach weiteren Einbußen fragt, schreckt Kretschmann nicht davor zurück zu sagen, dass die Rente mit 63 wohl nicht mehr lange Bestand haben wird.

„Markus Lanz“: Stehen die Grünen vor einer Zerreißprobe?

Ebenso viel Mut wird Kretschmann gewiss auch bei den parteiinternen Diskussionen über das Asylrecht aufbringen müssen. Quadbeck glaubt, dass die Grünen in dieser Debatte entzweit werden, weil die Kommunen mit den ankommenden Flüchtlingen derzeit völlig überfordert seien und die Politiker unterschiedliche Lösungsansätze anstrebten.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 14. Juni

Winfried Kretschmann , Politiker (Die Grünen)

, Politiker (Die Grünen) Eva Quadbeck , Journalistin („RedaktionsNetzwerk Deutschland“)

, Journalistin („RedaktionsNetzwerk Deutschland“) Lamia Messari-Becker , Bauingenieurin

, Bauingenieurin Johannes Hano, Journalist

Kretschmann macht sich in diesem Zusammenhang zunächst für eine europäische Lösung stark, da die Einzelstaaten den Migrationsdruck seiner Meinung nach nicht aushielten. Er hoffe deshalb auf einen vernünftigen Verteilungsmechanismus. Lanz fragt, ob der Ministerpräsident die Neuankömmlinge zur Not auch in den EU-Außenzentren einsperren würde, woraufhin Kretschmann knallhart erwidert: „Die Leute können ja zurück. Es ist ja keine Haft.“

Deutschlands Abkehr von der liberalen Asylpolitik bezeichnet Kretschmann derweil als Schlüssel zur Eindämmung der Flüchtlingsströme. In Bezug auf die EU-Pläne wird er sogar ganz deutlich: “Der Kompromiss ist das Schicksal Europas.“

Lanz führt daraufhin Grünen-Spitzenpolitiker wie Jürgen Trittin oder Ricarda Lang auf, die diesen Kompromiss hingegen nicht gutheißen. Kretschmann verteidigt die europäische Lösung dennoch und warnt ausdrücklich davor, dass Europa durch Abspaltungen wie dem Brexit handlungsunfähig wird.

Expertin kritisiert „Tunnelblick“ bei Ausarbeitung

Neben der Asylpolitik löst die Wärmewende zurzeit die hitzigsten Debatten aus. Kretschmann erklärt, warum seine Partei in diesem Zusammenhang so stark kritisiert wird. „Der Minister Habeck ist in einem Dilemma“, berichtet der grüne Regierungschef. Robert Habeck müsse die Wende zum einen – mit Blick auf den Klimawandel – schnell voranbringen. Zum anderen dürfe der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz die Bürger mit seiner Geschwindigkeit nicht verschrecken.

„Überfordern Sie die Leute?“, fragt Lanz Kretschmann anschließend direkt. Der Schwabe weicht zunächst aus und lobt Habeck für dessen Mut, den es in Krisen benötige. „Man darf aber niemals etwas von den Leuten fordern, was sie nicht können“, gesteht Kretschmann ebenso ein.

Eva Quadbeck kritisiert Habeck im Anschluss dafür, dass er in seinem Ministerium niemanden habe, der anders denke als er. Lamia Messari-Becker stimmt der Journalistin zu. Bei der Ausarbeitung des Gebäudeenergiegesetz (GEG) habe man laut der Bauingenieurin beispielsweise einen „Tunnelblick“ bewiesen. Die Verantwortlichen ließen unter anderem die entsprechende Kommunikation mit den Kommunen vermissen, um auszuloten, was diese schaffen können.

Messari-Becker führt weiter aus, dass eine kommunale Wärmeplanung der erste Schritt hätte sein sollen. Auf diesem Wege wären regionale Lösungen angestoßen und alle Menschen mit ins Boot geholt worden.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

In der Diskussion wurde ersichtlich, dass Worte gleichermaßen einigen und entzweien können. Die Parteien sollten künftig stärker durch Transparenz und Kommunikation punkten. Ansonsten spielen sie den Populisten in die Karten. (Kevin Richau)