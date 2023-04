„Teufelszeug“: Lauterbach warnt bei „Markus Lanz“ vor Cannabis - obwohl er es legalisiert

Teilen

Die Bundesregierung will den Cannabis-Konsum noch in diesem Jahr legalisieren. Karl Lauterbach warnt bei „Markus Lanz“ dennoch vor den gesundheitlichen Risiken.

Hamburg – In einer Sendung, die sich den beiden großen C-Themen (Cannabis-Legalisierung und Corona-Politik) widmet, will Markus Lanz zu Beginn wissen, wann Karl Lauterbach das letzte Mal gekifft hat. Der Gesundheitsminister erwidert, dass der letzte Joint schon zu lange her sei, als dass er sich daran erinnern könnte. Die Regierung stütze sich bei der Legalisierung von Cannabis aber nicht auf seine Erfahrungen, sondern auf Studien und Expertenmeinungen.

Der Gastgeber sieht die demnächst freigegebene Menge dennoch kritisch. Nach seinen Recherchen ließen sich davon fünf Joints pro Tag drehen. Lauterbach bewertet diese Anzahl ebenfalls negativ. Ihm gehe es jedoch vorwiegend um die Qualität des Stoffs, der in der Vergangenheit zu Vergiftungen und einer erhöhten Abhängigkeit führte.

Lauterbach zu Gast: Markus Lanz lässt nicht locker

Markus Lanz lässt nicht locker und weist noch einmal daraufhin, dass die erlaubten 50 Gramm Cannabis einer Dealer-Menge entsprächen. Und genau deshalb bräuchte es laut Lauterbach künftig auch keine Dealer mehr.

Herbert Grönemeyer mischt sich in die Diskussion ein und erinnert an die neuronalen Schäden, die THC nach Aussage von Fachärzten bei Menschen zwischen 18 und 25 Jahren anrichtet. Lanz erkundigt sich bei Lauterbach, ob es dann nicht angebrachter wäre, Cannabis erst ab 25 Jahren freizugeben. Der SPD-Politiker würde diesen Schritt wählen, wenn bis zu dieser Altersgrenze dann niemand mehr kiffte. „Das ist eine Welt, die es nicht gibt“, zerstört Lauterbach dieses Luftschloss aber umgehend.

Talk mit Markus Lanz: Karl Lauterbach hält Cannabis für „Teufelszeug“

Lauterbach wolle sich indes weiterhin für die Aufklärung in Bezug auf Cannabis-Schäden bei Jugendlichen einsetzen. Lanz nimmt den Faden auf und zitiert den Mediziner, der Cannabis in der Vergangenheit als „Teufelszeug“ bezeichnete, wenn es von Jugendlichen konsumiert wird und es immer noch als Gefahr ansieht, wenn es Erwachsene ab 18 Jahren zu sich nehmen.

Lauterbach steht auch bei Markus Lanz zu diesem Statement, weil er die Schäden an den Gehirnen der Konsumenten nicht verharmlosen will. Lanz fragt, ob sich der 60-Jährige dann mit der Legalisierung überhaupt wohlfühle oder ob er von den Koalitionspartnern zu dieser Entscheidung gedrängt wurde. Lauterbach entgegnet, dass er zwischen zwei Übeln wählen musste.

Cannabis-Klubs fallen bei „Markus Lanz“ durch

Yasmine M‘Barek prangert bei Markus Lanz im Anschluss an, dass die Legalisierung so überstürzt erfolgt. Für sie wirke das dazugehörige Gesetz deshalb wie „nichts Halbes und nichts Ganzes“. Der Gesundheitsminister widerspricht der Autorin. Sein Team habe schließlich über ein Jahr an diesem Entwurf gearbeitet. Er führt diesbezüglich die geplante Einrichtung der Cannabis-Klubs an, die die Mitglieder auf legalem Wege mit Marihuana versorgen.

Lanz fragt folgerichtig, wer diese Einrichtungen kontrollieren soll. Lauterbach teilt diese Aufgabe den Behörden der Länder zu. In seinen Augen ließen sich die Klubs zudem leichter überprüfen, als die zahllosen Dealer auf der Straße.

Karl Lauterbach hält bei Markus Lanz dagegen

M‘barek hält die Bundesregierung für „naiv“, wenn sie glaubt, dass Konsumenten nur noch in die Klubs rennen, wenn sie demnächst sieben Gramm Cannabis legal mit sich herumtragen dürften. Da sei der Weg zum Dealer meist der Kürzere. Karl Lauterbach hält bei Markus Lanz dagegen. Die Klubs besäßen seiner Meinung nach mehr Attraktivität, weil der Kauf dort legal und die Ware geprüft ist.

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zur geplanten Cannabis-Legalisierung. Zudem bilanziert er, wie Deutschland die Coronapandemie bewältigt hat. © Cornelia Lehmann/ZDF

Sollten die Klubs tatsächlich so gut bei den erwachsenen Konsumenten ankommen, würde sich Lanz aber Sorgen um die Jugendlichen machen, die dadurch stärker in das Visier der Dealer gerieten. Lauterbach prophezeit daraufhin, dass es nach der Legalisierung viel weniger Dealer geben werde.

Herbert Grönemeyer kritisiert bei Markus die Corona-Politik

Herbert Grönemeyer begrüßt es derweil, dass die anstehende Cannabis-Legalisierung anregende Debatten auslöst. Eine solch breit gefächerte Diskussionskultur hätte sich der Musiker beispielsweise auch in der Corona-Pandemie gewünscht, in der Kulturschaffende wie er vergessen wurden. „An uns wurde gar nicht gedacht“, beschwert er sich.

Herbert Grönemeyer spricht bei „Markus Lanz“ über die Folgen der Coronakrise für Kreative und Kulturbetriebe, die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und seine persönlichen und künstlerischen Pläne. © Cornelia Lehmann/ZDF

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 27. April

Karl Lauterbach (SPD) - Bundesgesundheitsminister

- Bundesgesundheitsminister Herbert Grönemeyer - Musiker

- Musiker Yasmine M‘Barek - „Zeit-Online“-Redakteurin

Allzu hart wollte Grönemeyer bei Markus Lanz dennoch nicht mit der Politik ins Gericht gehen, weil die Pandemie eine herausfordernde Periode war. Er habe darüber hinaus viele positive Eindrücke in dieser Zeit gesammelt. Die Menschen seien in seinen Augen stärker zusammengerückt.

Lanz findet diesen Punkt interessant, weil der allgemeine Tenor – das Land sei tiefer gespaltener als je zuvor – in eine andere Richtung abzielt. Der ZDF-Moderator fragt sogar, ob die Regierung durch fehlende Kommunikation nicht zu dieser Spaltung beigetragen hat. Grönemeyer glaubt, dass Angela Merkel durchaus zu wenig kommuniziert hat. Die aktuelle Regierung habe aus diesem Fehler jedoch gelernt und spreche die Bürger direkter an.

Lauterbach zeigt bei Markus Lanz Verständnis für „Friday for Future“ und „Letzte Generation“

Weniger angesprochen fühle sich laut Yasmine M‘Barek aber die jüngere Generation. Eine Aussage, die Lauterbach nicht nachvollziehen kann. Die Jugendlichen würden schließlich mit „Friday for Future“ auf sich aufmerksam machen. Der Politiker führte ferner die Aktionen der „Letzten Generation“ auf, denen er ebenfalls Verständnis entgegenbringt.

Die Aktivisten spiegeln laut M‘Barek aber nur knapp ein Drittel der Jugendlichen wider. Zumal die meisten von ihnen aus der Oberschicht oder Mittelschicht stammen.

Lanz fragt abschließend, ob die Heranwachsenden zurecht wütend auf die ältere Generation, die sie abwertend als „Boomer“ betitelt, sind. Sie beschuldige ihre Eltern und Großeltern schließlich, dass die Gegenwart ihretwegen so beängstigend erscheint.

Grönemeyer begrüßt die Haltung der Jugendlichen, weil sie nach „20 Jahren Stillstand“ wieder Veränderungen anstößt. Die Politik müsse sich diese Forderungen aber mehr zu Herzen nehmen und insbesondere ärmere Menschen mehr unterstützen.

Der Sänger schlägt zum Beispiel einen staatlich geförderten Fond vor, in den wohlhabende Bürger einen Teil ihres Vermögens einzahlen. Die Erlöse würden wiederum an die Personen fließen, die unter Armut litten. Lauterbach hält diesen Vorschlag für nicht umsetzbar. Wenn arme Menschen nur durch die Spenden der reichen Bevölkerung überleben könnten, wäre dies ein „Armutszeugnis“ für unser Land.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die Legalisierung von Cannabis darf nur auf der Basis eines ausgefeilten Konzepts abgesegnet werden. Nach der Entkriminalisierung sollte die Bundesregierung zudem offen für Änderungsvorschläge sein, um kurzfristig nötige Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls drohen negative Langzeitfolgen, wie uns die Pandemie gelehrt hat. (Kevin Richau)