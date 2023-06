Lanz wirkt überrascht vom Klimawandel - Kühnert riecht den Braten inzwischen

SPD-Generalsekretär Kühnert stellt sich bei „Markus Lanz“ hinter Bundeskanzler Scholz. Lanz kritisiiert dessen Führungsrolle und Kommunikationsstil.

Hamburg - „Das ist das Gegenteil von politischer Führung, was wir da erlebt haben“, sagt Markus Lanz in seinem Polit-Talk im ZDF und meint damit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Kritik richtet Lanz direkt an seinen Gast zur Linken, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der sichtlich verärgert auf die offene Kritik am Regierungschef reagiert.

Lanz setzt nach: „Diese Methode Scholz, etwas zu sagen, ohne wirklich etwas zu meinen, die kommt doch spätestens an dem Punkt echt an ihr Ende.“ Doch Kevin Kühnert hat inzwischen den Braten gerochen und setzt demonstrative Gelassenheit entgegen: „Wenn es stimmen würde, dass da nicht geführt wird, dann hätten wir jetzt kein Ergebnis am Ende gehabt.“

Kevin Kühnert (SPD) - Generalsekretär

- Generalsekretär Hannah Bethke - Redakteurin bei „Welt“

- Redakteurin bei „Welt“ Prof. Dietrich Borchardt - Leiter Themenbereich „Wasserressourcen und Umwelt“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig

- Leiter Themenbereich „Wasserressourcen und Umwelt“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig Daniel Etter - Fotograf, Pulitzer Preisträger

Wenn Kühnert auch keine Kritik am Kanzler gelten lässt, so richtet der SPD-Generalsekretär den tadelnden Zeigefinger gen FDP und Grüne. Er spricht zwar von „Ampel“, meint aber die beiden nicht nur in den vergangenen Wochen immer wieder strittigeren Koalitionspartner. Deren andauernde Debatte um das Gebäudeenergiegesetz bezeichnet Kühnert als „nicht ruhmreich“. Und setzt noch hinterher: „Ich hätte uns allen auch gerne manches erspart.“ Journalistin Hannah Bethke ist strenger: „Es war nicht nur die Kommunikation schlecht - das ganze Konzept war schlecht“, befindet sie und bemängelt vor allem die „politischen Versäumnisse in der Vermittlung“.

Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum Kompromiss zur Wärmewende, den Herausforderungen für die kommunale Wärmeplanung und dem Umfragehoch der AfD. © Cornelia Lehmann/ZDF

Experte warnt bei Markus Lanz: Deutschland ist so trocken wie seit 2000 Jahren nicht

Und auch Fotojournalist Daniel Etter ist verärgert über Olaf Scholz. Der unter anderem mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnete Fotograf dokumentiert die klimatischen Veränderungen und die weltweiten Folgen für die Menschen. Von dem im Wahlkampf als „Klima-Kanzler“ auftretenden Scholz sei in der Legislatur wenig übrig geblieben, befindet Etter und macht seinem Ärger Luft: „Ich fühle mich, auf Deutsch gesagt, verarscht.“ Jetzt ist es Journalistin Hannah Bethke, die wiederum eine Lanze für die Bundesregierung bricht: „Ich würde schon ein bisschen dem Eindruck widersprechen, dass in Deutschland gar nichts für den Klimaschutz getan wird. Das stimmt einfach nicht.“

Dass durch die Erderwärmung große Probleme auch auf Deutschland zukommen, befürchtet der Leiter des Themenbereiches „Wasserressourcen und Umwelt“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, Prof. Dietrich Borchardt. In Deutschland bestehe im Vergleich mit dem Klima vor Jahrzehnten eine „Dürre“, die bereits 2017 begonnen und inzwischen eine Dimension angenommen habe, die die letzten 2000 Jahre nicht vorgekommen sei. Prof. Borchardt: „Dass wir fünf Trockenjahre in Folge haben, ist eine neue Qualität“. Wenn es keinen Wandel gibt, dann werde dieser Zustand in vier Jahrzehnten der Normalzustand in Deutschland werden, prognostiziert der Experte.

Bereits jetzt fehlen in einigen deutschen Regionen „anderthalb Jahre Niederschlag“, das bedeute, um den Wasserstand wieder ausreichend aufzufüllen, müsse es „anderthalb Jahre kontinuierlich regnen“. Schon jetzt lassen sich die Folgen des Wasserrückganges messen: „Wir haben 500.000 Hektar Wald verloren, wir haben Ernten, die um ein Drittel geringer ausfallen.“ Zusätzlich sinke bereits die Qualität des Trinkwassers. Zugleich entstehe eine Konkurrenz zur Landwirtschaft.

Wasser-Experte: Versorgung von Landwirtschaft könnte Trinkwasserversorgung gefährden

Momentan würden nur zwei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen bewässert werden müssen, erklärt der Hydrologe. Durch die anhaltende Trockenheit könnte sich das in den kommenden Jahren drastisch ändern und eine Konkurrenz um Grundwasserbestände entstehen. Ein Umstand, der Moderator Lanz aufhorchen lässt: „Es geht quasi um Essen oder Trinken?“, hakt er nach. Prof. Borchardt nickt und spricht von einer „Herausforderung für die Zukunft“: „Wenn wir beim Grundwasser sind, sind wir bei der Nutzungskonkurrenz zum Trinkwasser.“ Lanz denkt noch einen Schritt weiter: „Was da jetzt im Raum steht, ist das Rationieren von Wasser.“

Kevin Kühnert will kühlen Kopf bewahren: „Es ist eine ganz schlimme Situation, aber man muss ja erst mal damit umgehen“, befindet er. Und versichert: „Natürlich treffen Landesregierungen auch schon Vorkehrungen dafür.“ Doch Prof. Borchardt ist das zu wenig. Bei 125 Liter liege in Deutschland der Pro-Kopf-Verbrauch aktuell - das sei im europäischen Vergleicht zwar eher niedrig, aber immer noch eine gigantische Menge auf rund 80 Millionen hochgerechnet.

600 Millionen Menschen leiden momentan schon unter akutem Wassermangel

Borchardt fordert ein Umdenken in der Landwirtschaft in Bezug auf die Bewässerungstechnik. Diese werde an den meisten Orten oberirisch und verschwenderisch getätigt, da dabei große Mengen verdunsten und schlichtweg verschwendet würden. Lanz nennt Israels Bewässerungstechnik vorbildhaft, die unter der Erde ausgerichtet ist, das Wasser somit direkt am Wurzelwerk der Pflanzen ankomme und den Grundwasserpegel nicht so stark belaste.

Dass in Zukunft immer mehr Teile der Erde für Menschen nicht mehr bewohnbar sein werden, darüber ist sich Fotojournalist Etter sicher. Bei seiner Reise in den südlichen Irak zeigen sich bei Temperaturen über 40 Grad die dramatischen Auswirkungen auf das Ökosystem und die Lebensbedingungen. Die Tiere und auch die Menschen sterben. Es ist unmöglich, Landwirtschaft zu betreiben, die Menschen werden von Hilfslieferungen abhängig. Neben dem Klimawandel sind auch neu gebaute Dämme in Nachbarländern der Grund, dass die Menschen vom Wasser abgeschnitten würden. Wird es kein Umdenken geben, könnte der Anteil der Menschen, die unter Wassermangel leiden, in den nächsten Jahren bei zwei Milliarden liegen.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Markus Lanz wirkte teils überrascht angesichts der gravierenden Folgen der Erderwärmung. Seine Kritik am Kanzler ausgerechnet am Gebäudeenergiegesetz festzumachen, das vor allem die Arbeit von FDP und Grüne in der Ampel betrifft, machte ebenfalls einen etwas gewollten Eindruck. Wichtig war der Hinweis des Experten auf den stetig sinkenden Grundwasserstand und die Folgen für die Trinkwasserversorgung. Hier sind neue technische Standards dringend notwendig. (Verena Schulemann)