Lanz stellt FDP-Politikerin heikle Frage zu neuem Engagement: Die Antwort ist eindeutig

In seiner Talkshow stellte Markus Lanz der FDP-Politikerin Nicola Beer eine heikle Frage.

FDP-Politikerin Nicola Beer war am Mittwoch bei Markus Lanz zu Gast. Der Moderator stellte ihr eine heikle Frage, auf die Beer aber eine eindeutige Antwort hatte.

München - Nicola Beers (FDP) Kandidatur für die Europawahl im Mai ist am Mittwochabend Thema in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz gewesen. Der Moderator konnte die Entscheidung von FDP-Chef Christian Lindner, Generalsekretärin Beer für dieses Engagement vorzuschlagen, wohl nicht ganz nachvollziehen. Denn für den Parteichef sei doch eine Top-Generalsekretärin wichtiger als eine Frau in Europa, meinte Lanz gleich mehrfach.

ZDF: Lanz bringt mit hartnäckigen Fragen Beer zum Lachen

„Wollte Christian Lindner sie loswerden?“, fragte Lanz die wohl bekannteste deutsche FDP-Frau deshalb ganz unverblümt. Beer unterstellte Lanz daraufhin, dass er die Bedeutung der europäischen Wahl unterschätzen würde. Auf Nachfrage betonte sie, dass sie nicht sauer auf Lindner gewesen sei, als dieser sie nach Brüssel schicken wollte.

Doch der Moderator bohrte weiter nach. „Hätten Sie auch Nein sagen können?“, fragte er. Das bejahte Beer. Auf eine erneute Nachfrage von Lanz folgte plötzliche Stille. „Sie provozieren die Nachfrage: Wären Sie dann Generalsekretärin geblieben?“ Wieder bejahte Beer und konnte sich angesichts der hartnäckigen Nachfragen des Moderators ein kurzes irritiertes Auflachen nicht mehr verkneifen.

Die hartnäckigen Fragen von Lanz brachten Beer zum Lachen

Ende Januar hatte die FDP Beer zur Spitzenkandidatin im Europawahlkampf gewählt. Seitdem musste sich die Politikerin immer wieder für ihre angebliche Nähe zum rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban rechtfertigen. Auch hier tritt sie Kritikern bei Lanz mit einem eindeutigen Statement entgegen: „Ich habe persönliche Beziehungen zu Ungarn, aber nicht zu Viktor Orban“, lautete ihr Kommentar. Damit ist alles gesagt.

