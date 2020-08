Vor ARD-Sommerinterview: Söder zur Frage der Merkel-Nachfolge - „Es gibt gute Gründe“

Wird sich CSU-Chef Söder im „Sommerinterview“ (ARD) etwas zur Frage „München oder Berlin“ entlocken lassen? Zuvor hat er einen eindringlichen Tipp für die Union.

Markus Söder empfiehlt der Union die Nominierung des Kanzlerkandidaten gemächlich anzugehen.

empfiehlt der Union die gemächlich anzugehen. In der Corona-Pandemie * sind die Zustimmungswerte für den CSU-Chef als möglichem Kanzlerkandidaten gestiegen.

sind die für den als möglichem Kanzlerkandidaten gestiegen. Wird er im ARD-Sommerinterview (2. August) auf seinem „Meine Aufgage ist in Bayern“-Mantra beharren?

Berlin - In der K-Frage scheint Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Ruhe wegzuhaben. Bei der Nominierung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der CDU hat sich CSU-Chef nun für mehr Zeit ausgesprochen. „Wir werden uns nach dem CDU-Parteitag einen Zeitpunkt für die Festlegung des Kanzlerkandidaten überlegen“, sagte Söder der Bild am Sonntag. Das müsse nicht unbedingt der Januar sein, „das kann auch erst im März 2021 stattfinden“, sagte er weiter. An diesem Sonntag (2. August) ist Söder zu Gast im „Sommerinterview“ in der ARD (Ausstrahlung ab 18.05 Uhr im TV und bereits ab 15.30 Uhr im Livestream in der Mediathek).

Ein zu langer Wahlkampf neben einer aktiven Kanzlerin sei wenig sinnvoll, sagte er weiter. Natürlich freue es ihn, dass man ihm laut Umfragen auch andere Aufgaben zutraue. „Aber meine Aufgabe ist in Bayern“, sagte Söder. Aktuelle Umfragen sehen Söder als Favorit der Bundesbürger bei der Frage, wer bei der Bundestagswahl 2021 für die Union antreten soll.

+ Beharrt in der K-Frage auf seiner „Aufgabe in Bayern“: CSU-Chef Markus Söder © Photo by Peter Kneffel / POOL / AFP

Söder zu Merkel-Nachfolge: „Zu langer Wahlkampf wenig sinnvoll“

„Ein zu langer Wahlkampf neben einer aktiven Kanzlerin ist wenig sinnvoll“, erläuterte Söder seinen Standpunkt. Anfang Juni hatte er noch erklärt, die Frage werde voraussichtlich im Januar nach der Wahl des neuen CDU-Chefs entschieden. Die CDU kommt Anfang Dezember zu einem Parteitag in Stuttgart zusammen, um einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Die CSU trifft sich eine Woche später in Nürnberg.

Um den CDU-Vorsitz - und so indirekt auch um die Kanzlerkandidatur - bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet*, der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Merkel-Nachfolge: „Es gibt gute Gründe, warum die CSU nie den Kanzler gestellt hat“

Natürlich freue es ihn, dass man ihm laut Umfragen auch andere Aufgaben zutraue, bekräftigte Söder gegenüber der Bild am Sonntag. „Aber gleichzeitig wollen mich die Bayern als Ministerpräsidenten behalten.“ Das sei für ihn sehr wichtig. „Die CDU hat das Vorschlagsrecht für den Kanzlerkandidaten und war immer die Kanzlerpartei. Es gibt gute Gründe, warum die CSU nie den Kanzler gestellt hat.“

Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt. Mir machen die steigenden Fallzahlen in Deutschland große Sorgen. Es ist absolute Wachsamkeit gefragt und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit. 1/2 — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 2, 2020

Söder ist in der Corona-Krise* indes strikt gegen weitere Lockerungen der Vorsichtsgebote wie etwa Maskenpflicht oder Abstandhalten - seine Begründung: „Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt“, es also eine zweite Welle der Pandemie geben könnte. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Photo by Peter Kneffel / POOL / AFP