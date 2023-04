Anzeige ist raus: Söder legt sich mit Ex-FPÖ-Politiker an

Von: Victoria Krumbeck

Beim Politischen Aschermittwoch der AfD sprach der österreichische Politiker Gerald Grosz über Markus Söder. Dieser stellte nun Anzeige wegen Beleidigung.

München/Deggendorf - Der Politische Aschermittwoch ist dafür bekannt, dass Politiker und Politikerinnen auch mal zu einer härteren Rhetorik greifen. Verbale Attacken auf die politischen Gegner sind daher keine Seltenheit. Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wurde aber offenbar eine Grenze überschritten. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt auf Antrag von Söder gegen den österreichischen Politiker Gerald Grosz wegen Beleidigung. Er hatte sich gegenüber Söder rechtspopulistisch geäußert.

Markus Söder stellt Anzeige: Grosz beim Politischen Aschermittwoch der AfD

Grosz war beim politischen Aschermittwoch der AfD als Gast aufgetreten. Er hatte Söder nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 22. Februar unter anderem als „Corona-Autokrat“, „Landesverräter“ und „Södolf“ bezeichnet. Außerdem habe er Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unter anderem „virologischer Horrorclown“ genannt. Die Bayerische Staatskanzlei habe am 9. März im Auftrag Söders Anzeige erstattet, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Tags darauf sei ein Verfahren eingeleitet worden.

Gerald Grosz, Publizist und Politiker aus Österreich, spricht beim Politischen Aschermittwoch der AfD. © Armin Weigel

Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Selbst in der politischen Auseinandersetzung gibt es Grenzen: Die Bayerische Staatskanzlei lehnt jede Form von Nazi-Parolen und rechtsextremistischer Verleumdung entschieden ab.“ Grosz bezeichnete die Anzeige in einer Mitteilung vom Donnerstag als „unfassbaren Anschlag auf den freien politischen Diskurs im Wege der Justiz“.

Rückenwind der AfD: „Majestätsbeleidigung“ - Meinungsfreiheit waren

Der österreichische Rechtspopulist erhielt Rückendeckung von der AfD. Bayerns Landesvorsitzender Stephan Protschka sagte: „Majestätsbeleidigung ist in den Augen von Markus Söder scheinbar das Schlimmste aller Verbrechen und wiegt offenbar deutlich schwerer als die massiven Grundrechtseinschränkungen, die er selbst im Namen von Corona erlassen hat.“

Als Ministerpräsident habe er auch bissige Kritik auszuhalten. „Die Meinungsfreiheit muss unbedingt gewahrt bleiben, Spott und Kritik gehören ausdrücklich dazu“, betonte Protschka. Grosz sei auch in Zukunft in Bayern willkommen. Grosz hat in Österreich mehrere Funktionen bei den rechtspopulistischen Parteien FPÖ und BZÖ ausgeübt. 2022 erhielt er bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl 5,6 Prozent der Stimmen. (vk/dpa)