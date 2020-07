Markus Söder: Bundeskanzlerkandidat, CSU-Parteivorsitzender, GoT-Fan und bekennender Fastnacht-Narr

Markus Söder hat sich an die CSU-Parteispitze gekämpft und ist Ministerpräsident Bayerns. Er hat auch Ambitionen auf das Bundeskanzleramt.

München - Markus Söder* ist nicht nur CSU-Vorsitzender, sondern auch der Ministerpräsident Bayerns. Dieses Amt übt der 53-Jährige seit März 2018 aus. Seit über 25 Jahren ist der gebürtige Nürnberger in der Politik aktiv und hat sich in dieser langen Zeit einen veritablen Namen gemacht. Dies liegt nicht zuletzt an seinem Machtkampf mit Horst Seehofer, dem Bundesminister des Innern.

Söder hat viel zu sagen und wird dementsprechend gerne in Talkshows eingeladen und zu Gesprächen gebeten. So ist er auch Teil der diesjährigen ZDF-Sommerinterviews vom Polit-Magazin „Berlin direkt" und weiß sich über eine mögliche Kanzler-Kandidatur zu äußern. Zudem spricht der Bayer über das Coronavirus-Sars-CoV-2. Zuvor war bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zu Gast gewesen und schoss gegen Internet-Rambos und Netz-Hetze gegen Politiker.