Wegen Corona - Maybrit Illner schießt überraschend scharf gegen Merkel-Regierung: „Es ist peinlich genug, ...“

Was sind die richtigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Unter anderem über diese Frage hat Maybrit Illner am Sonntagabend mit ihren Gästen gesprochen.

Am Sonntagabend diskutierte Maybrit Illner mit ihren Gästen erneut über das Coronavirus .

mit ihren Gästen erneut über das . Vize-Kanzler Olaf Scholz und Sahra Wagenknecht waren zu Gast.

Illner selbst äußerte teilweise scharfe Kritik.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.



Auch am Sonntagabend sendete das ZDF wieder ein „Corona Spezial“ der Talkshow „Maybrit Illner“. Die Moderatorin sprach in der gestrigen Sendung unter anderem mit Finanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Sahra Wagenknecht (Die LINKE) über die Auswirkungen der Corona-Pandemie* und der damit verbundenen Auswirkungen auf das Leben und die Wirtschaft in Deutschland. Ein besonders großes Streitthema war dabei auch die Frage nach den Maßnahmen, welche die Bundesregierung in den kommenden Tagen beschließen solle.

Coronavirus: Wagenknecht gegen Datenüberwachung - „das tollste Tracking nutzt nichts, wenn...“

Mit Südkorea, wo die Ausbreitung von Sars-CoV-2* stark verlangsamt wurde, als Vorbild, denkt auch die Bundesregierung* über die Nutzung von Smartphone-Apps nach, mit deren Hilfe die Kontakte von Infizierten im Nachhinein besser nachvollzogen werden könnte. Für solche Maßnahmen müsste jedoch der Datenschutz erheblich eingeschränkt werden. Während Vize-Kanzler Scholz sich für die Einführung eines solchen Models auf freiwilliger Basis ausspricht, sieht Wagenknecht die Prioritäten falsch gesetzt. „Das tollste Tracking nützt ja gar nichts, wenn sich der Virus trotzdem weiter extrem ausbreitet“, sagt die Linken-Politikerin mit Hinblick auf die Engpässe für medizinische Schutzkleidung in Deutschland.

„Deswegen fände ich es jetzt wesentlich wichtiger, dass wir mal zusehen, dass wir in Deutschland eine ausreichende Schutzkleidung bekommen. Wir haben sie ja aktuell noch nicht mal fürs medizinische Personal“, fährt Wagenknecht fort. Auch der Journalist Gabor Steingart sieht ein ähnliches Problem in der Corona-Krise und kritisiert dabei die Bundesregierung. „Wir haben das Mindeste nicht hinbekommen. Die Desinfektionsmittel. Die Atemschutzmasken. Viele Sachen die in Korea eben laufen.“ Auch Steingart ist der Meinung, dass die Regelung dieser elementaren Dinge eine höhere Priorität haben sollte, als das „Infizierten-Tracking“ über das Smartphone.

Maybrit Illner: „Es ist peinlich genug, dass ein Land wie Deutschland an Einwegartikeln scheitert“

Kritik dafür kommt jedoch von Karl Haeusgen, dem Vizepräsidenten des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Haeusgen ist der Meinung, dass es der falsche Weg sei, sich lediglich auf eine Maßnahme zu konzentrieren, mit der man die Ausbreitung von Sars-CoV-2 bekämpfen will. „Es geht darum, dass wir parallel, intelligent und differenziert eine ganze Reihe von Maßnahmen gleichzeitig auf den Weg bringen“, führt Haeusgen aus und erhält auch gleich Zustimmung vonOlaf Scholz.

Der Finanzminister spricht sich auch dafür aus, mehren Maßnahmen gleichzeitig zu ergreifen und parallel nebeneinander auszuführen. Einig sind sich alle Beteiligten aber wohl in einem Punkt: Das Deutschland in einer solchen Krise nicht über ausreichend medizinisches Schutzmaterial verfügt, ist nur schwer hinzunehmen. Illner selbst bringt dies mit ihrem Schlusssatz zu diesem Thema gut auf den Punkt und kritisiert damit auch das Verhalten der Regierung: „Es ist peinlich genug, dass ein Land wie Deutschland an Einwegartikeln scheitert“.

