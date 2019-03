Maybrit Illner: Schaut Deutschland zu, wie die EU ums Überleben kämpft?

Am Donnerstagabend lädt Maybrit Illner in ihren ZDF-Talk namhafte Gäste aus Politik und Journalismus, um mit ihnen über Deutschlands Rolle im Überlebenskampf der EU zu diskutieren.

Mainz - Am Donnerstag, den 21. März, diskutiert Maybrit Illner ab 22:15 Uhr in ihrer Polit-Talkshow im ZDF die Frage „EU im Überlebenskampf – und Deutschland schaut zu?“ Anlass ist - natürlich - das scheinbar unlösbare Brexit-Drama, das derzeit die Schlagzeilen beherrscht. Doch auch weitere Brandherde brodeln in der EU: In Ungarn wurde die Mitgliedschaft von Orbans Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) auf Eis gelegt. Und auch zwischen Brüssel und den EU-Mitgliedsstaaten Polen, Italien und Rumänen fliegen regelmäßig die Fetzen.

Während Emmanuel Macron neue Ideen für die Zukunft Europas liefert, ignoriere Berlin seine Vorschläge, so die Vorschau auf den ZDF-Talk. Gemeinsam mit ihren Gästen will Illner am Donnerstagabend die Frage klären, ob die deutsche Regierung ihrer Verantwortung im Überlebenskampf der EU überhaupt gerecht wird.

Die Gäste empfängt Maybrit Illner am 21. März im ZDF

Heiko Maas (Bundesaußenminister, SPD)

Greg Hands (Tory-Abgeordneter des britischen Parlaments)

Sabine Thillaye (Abgeordnete der Macron-Bewegung "En Marche")

Dirk Schümer (Europakorrespondent „Welt“)

Ulrich Wickert (Journalist und Autor)

Letzte Woche teilte bei Maybrit Illner Helmut Schmidts Tochter beim Thema Brexit aus. Auch Sandra Maischberger thematisierte am Mittwoch den Brexit. Dort sorgte Martin Schulz mit einem Wutausbruch für Aufsehen.

sp