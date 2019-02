„Maybrit Illner“ fällt heute aus - das ist der Grund

Maybrit Illner zieht den Kürzeren: Das ZDF hat an diesem Donnerstag andere Programm-Pläne.

Mainz - Trump und Kim brechen ihren Gipfel in Hanoi ergebnislos ab, der Brexit wird möglicherweise verschoben, der US-Präsident gerät durch Aussagen mit Sprengkraft seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen in die Bredouille, Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind auf den Barrikaden - an aktuellen politischen Themen für einen Maybrit-Illner-Talk im ZDF herrscht eigentlich kein Mangel. Trotzdem fällt die Sendung am 28. Februar aus. Was ist passiert?

„Wir sehen uns nächsten Donnerstag nicht“, teilte Maybrit Illner gegen Ende ihrer jüngsten Sendung dem Publikum mit. Gerade hatte sie eine Stunde lang mit Gästen wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber, Katrin Göring-Eckhardt von den Grünen und der Wirtschaftsexpertin Carolin Roth über Themen wie Grundrente und Gerechtigkeit diskutiert.

Maybrit Illner muss den Närrinnen weichen

Ihren Sendeplatz nimmt eine Woche später ein Thema ein, das zumindest für eingefleischte Karnevalisten mindestens ebenso wichtig ist: Das ZDF strahlt am 28. Februar, dem Tag der Weiberfastnacht, ab 20.15 Uhr „Kölle alaaf - Die Mädchensitzung“ aus. „Fasching und Karneval allerorten“, so kommentiert Maybrit Illner den Grund für die Zwangspause. Also gibt es heute Helau statt hitziger Debatte.

In der Woche zuvor war auch der Polit-Talk mit Frank Plasberg dem Karneval zum Opfer gefallen. Dessen Fans hatten verärgert reagiert. Die Absage der Illner-Show provoziert eher amüsierte Reaktionen: „What Karneval ... naja, die faktenfernen lustigen Aussagen ... bleibt dasselbe“, meint Twitter-User @cnmti1 lakonisch.

..

what Karneval.. naja die faktenfernen lustigen Aussagen.. bleibt dasselbe.. #illner — cnmti (@cnmti1) 21. Februar 2019

Frank Plasberg und „Hart aber fair“: Harsche Kritik an Sendungstitel

Mancher Fernsehzuschauer wird möglicherweise auch gar nichts vermissen. Denn die politischen Talkshows, von Maybrit Illner über Anne Will bis zu Frank Plasberg, gelten zunehmend als reines Polit-Palaver, mit Themen und Gästen, die gezielt auf Krawall gebürstet sind. Zuletzt hatte die Redaktion von „Hart aber fair“ massive Kritik auf sich gezogen, weil sie im Titel die von vielen als populistisch empfundene Frage stellte, ob Deutschland „nur für Deutsche oder offen für alle“ sei.

mo