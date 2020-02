„Rechter Terror außer Kontrolle?“ ZDF zeigt nach Hanau-Anschlag Sonderausgabe von „Maybrit Illner“ 

Der aller Voraussicht nach rechtsradikal motivierte Anschlag in Hanau hat die Bundesrepublik erschüttert. Als Reaktion spricht Maybrit Illner in einer Spezialausgabe über rechten Terror in Deutschland.

Thema der Sendung: „Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle?“

Berlin - Es waren schreckliche Szenen, die sich am späten Mittwochabend im hessischen Hanau abspielten. Ein 43-Jähriger Deutscher erschoss neun Menschen, sowie seine Mutter, neben der der mutmaßliche Täter ebenfalls tot aufgefunden wurde.

Terror in Hanau: Täter zeigte „zutiefst rassistische Gesinnung“

Angaben des Generalbundesanwalts Peter Frank zufolge soll der Todesschütze von Hanau eine „zutiefst rassistische Gesinnung“ gehabt haben. Das habe die Auswertung von Videobotschaften ergeben. Auch ein von wirren Aussagen überzogenes Manifest des Mannes lässt auf eine rechtsradikale Motivation schließen.

Damit hat rechtsextremer Terror in Deutschland erneut für Blutvergießen gesorgt - und das Phänomen ist nicht neu. Erst im Juli wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke mit einem Kopfschuss getötet, im Oktober starben zwei Menschen beim Anschlag auf eine Synagoge in Halle. In beiden Fällen handelten die Täter - wie nun aller Voraussicht nach auch in Hanau - mit rechtsradikalem Gedankengut. Der rechte Terror nimmt zu.

Maybrit Illner: ZDF zeigt Sondersendung als Reaktion auf Attentat in Hanau

Die erschreckenden Entwicklungen sollen am Donnerstagabend auch Thema bei „Maybrit Illner“ sein. In einer Sonderausgabe spricht die Moderatorin über die Geschehnisse im Osten des Rhein-Main-Gebiets. Die Spezialausgabe „Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle?“ wird ab 22.35 Uhr im ZDF ausgestrahlt, und nicht wie gewohnt um 22.15 Uhr.

Heute 22:35 Uhr im @ZDF

"maybrit illner spezial“ mit dem Thema „Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle?“ #Hanau #illner

— maybrit illner (@maybritillner) February 20, 2020

Das ZDF änderte am Donnerstag mehrmals sein Programm. Regulär hätte es keine Ausgabe des Polittalks gegeben, stattdessen war eine Karnevalssendung geplant. Aufgrund der Schießerei in Hanau habe sich der Mainzer Sender schließlich zur Sonderausgabe entschieden. Zuvor gab es Kritik an der Programmgestaltung des ZDF.

Über das Thema sprechen werden am Abend unter anderem Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sowie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Zuvor hatten sich bereits zahlreiche Politiker zu Wort gemeldet - darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Maybrit Illner (ZDF): Diese Gäste diskutieren über „Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle?“

Claudia Roth (Grüne): Bundestags-Vizepräsidentin

(Grüne): Bundestags-Vizepräsidentin Armin Laschet (CDU): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

(CDU): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Janine Wissler (Linke): Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen, war Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages

(Linke): Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen, war Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages Matthias Quent : Rechtsextremismus-Forscher, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena

: Rechtsextremismus-Forscher, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena Kübra Gümüşa: Journalistin, Autorin



