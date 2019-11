„Asozial!“: Bei Maybrit Illner fliegen die Fetzen - dann reicht es einem Ex-Sportstar

Stimmt, mir ging es auch nur darum aufzuzeigen, was eine Lebensleistung rechtfertigt. Wer in die Sozialkasse nichts einbezahlt hat, kann auch keine Leistung daraus erhalten. Dass das Rentenniveau insgesamt zu niedrig ist, bei den ständig gestiegenen und steigenden Lebenshaltungskosten ist natürlich richtig, keine Frage, nur darum geht es derzeit gar nicht. Das ist eine grundsätzliche Frage der Anpassung der Renten. Ebenso ist es kein Ausspielen von Wirtschaftsflüchtlingen gegenüber den Rentnern, sondern nur eine Darstellung der Ungerechtigkeit. Folglich müssten dann die Rentner in Zukunft in die Länder flüchten, wo sie mit ihren erwirtschafteten Renten menschenwürdiger leben können. Das wäre dann die notwendige Konsequenz und geschieht ja auch bereits. Es gibt ja bereits etliche Rentner, die Deutschland den Rücken gekehrt haben und mit der Rente besser , z.B. in Ungarn leben.