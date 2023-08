Melania „hat endgültig genug“: Klage gegen Donald Trump könnte die Ehe gefährden

Gerüchte um Scheidung

Donald Trump verkündete im November 2022 seine erneute Präsidentschaftskandidatur an der Seite seiner Frau Melania.

Melania Trump macht sich in der Öffentlichkeit rar. Auch eine mögliche Scheidung von Donald Trump steht im Raum. Was ist dran an den Gerüchten?

Atlanta/Washington, D.C. - Donald Trump beherrscht wieder einmal die Schlagzeilen in den USA. Gelingt dem früheren Präsidenten der Sprung zurück ins Weiße Haus? Oder bringt ihn eine der vielen Anklagen doch noch vorher zu Fall? Es geht sogar noch extremer. Theoretisch könnte er die Wahl gewinnen und gleichzeitig im Gefängnis landen. Bei Trump scheint alles möglich.

Eventuell gerät auch sein Privatleben aus den Fugen. Über ein Ende seiner Ehe mit Melania Trump wird schon lange spekuliert. Zuletzt befeuerte das Klatschportal Radar Online das Gerücht mit einem dubiosen Artikel auf Basis unbestätigter und anonymer Zitaten. Etwas substanzieller war die Aussage der früheren Senatorin Claire McCaskill, die einen Bruch in der Beziehung erkannt haben will. Melania habe kein Interesse mehr daran, mit ihrem Ehemann gesehen zu werden, sagte die Demokratin dem TV-Sender MSNBC. Seit dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 habe sie „endgültig genug von ihm“.

Melania Trump zeigt sich kaum noch mit Ehemann Donald

Die Gerüchte sind nicht neu. Schon im Jahr 2018, also noch während Trumps Amtszeit, soll die Ehe von Melania und Donald Trump vor dem Aus gestanden haben. Das machte später ein ehemaliger Beamter aus dem Weißen Haus bekannt. Festzuhalten bleibt aber, dass es konkrete Anhaltspunkte für eine Scheidung nach wie vor nicht gibt.

Trotzdem fällt auf, dass von Melania Trump derzeit kaum etwas zu sehen oder hören ist. Seine Wahlkampfauftritte muss Donald Trump seit Monaten alleine bestreiten. Nur im November 2022, als er seine erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt gab, zeigte sie sich an seiner Seite. Außerdem sicherte sie ihrem Ehemann im Mai 2023 in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News ihre Unterstützung zu: „Wir freuen uns darauf, die Hoffnung für die Zukunft wiederherzustellen und Amerika mit Liebe und Stärke zu führen.“

Donalds juristische Probleme machen Melania Trump wohl zu schaffen

Wie Melania Trump zu den juristischen Problemen ihres Ehemanns steht, ist ebenfalls nicht bekannt. Im Juni meldete das US-Magazin People unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle aus dem familiären Umfeld, sie sei „aufgebracht und unglücklich“ und wünsche sich, dass „diese rechtlichen Probleme verschwinden“.

Die größte Gefahr droht Donald Trump in Georgia. Dort ist er mit einer neuen umfangreichen Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug konfrontiert. Die Staatsanwältin hat er daraufhin gleich einmal als „Rassistin“ beschimpft.

Doch Melania Trump dürfte ein anderer Fall persönlich sehr viel näher gehen. Ende März war ihr Ehemann in der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels angeklagt worden. Der früheren Erotikdarstellerin zufolge lernten sich die beiden im Sommer 2006 bei einem Golfturnier am Lake Tahoe kennen und schliefen dort miteinander - nur wenige Monate, nachdem Melania den gemeinsamen Sohn Barron Trump auf die Welt gebracht hatte. (cs)