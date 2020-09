Unfall von Winfried Kretschmann: Einjähriges Mädchen schwer verletzt

Bei Starkregen ist am Montagabend die Mercedes-Limousine von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf der A81 in die Leitplanke gekracht. Als ein nachfolgender Seat auf das Begleitfahrzeug auffuhr, wurde unter anderem ein einjähriges Mädchen schwer verletzt.

Heilbronn/Stuttgart – Er war auf dem Weg nach Stuttgart und es schüttete wie aus Eimern – auf Höhe Widdern passierte es: Die Mercedes S-Klasse von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72, Grüne) geriet offenbar am Montagabend gegen 19:20 Uhr ins Schleudern, rutschte in die Mittelleitplanke und kam anschließend auf der Standspur zum Stehen. Ein Begleitfahrzeug (Audi A8) hielt hinter der Ministerpräsidenten-Limousine an, um das verunfallte Fahrzeug abzusichern. Doch dann fuhr ein weiteres Auto – ein Seat Leon – in das Begleitfahrzeug.

Nach aktuellem Kenntnisstand geriet auch der Seat Leon aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern, das Fahrzeug drehte sich und krachte mit dem Heck in den auf der Standspur stehenden Audi A8 aus der Ministerpräsidenten-Kolonne.* Wie die Polizei Heilbronn mitteilte, saß auf der Rückbank des Seat in einem Kindersitz ein einjähriges Mädchen, das bei dem Aufprall schwer verletzt wurde. Auch der 33-Jährige Fahrer des Seat wurde schwer verletzt, die 29-Jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks