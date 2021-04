Merkels Bundes-Notbremse in der Bundesrats-Abstimmung JETZT live - „Unverschämt“-Kritik vorab

News-Ticker zur Entscheidung

+ © Michael Kappeler/dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel wartet auf den Beginn der Sitzung des Bundestags zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit anschließender Abstimmung. © Michael Kappeler/dpa

Der Bundestag hat die bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Der Bundesrat beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema. Der News-Ticker.

Der Bundestag* hat am Mittwoch (21. April) die Bundes-Corona-Notbremse* beschlossen. (siehe Erstmeldung)

Am Donnerstag debattiert der Bundesrat* über die bundesweite Corona*-Notbremse.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 22. April, 11.55 Uhr: Die Debatte im Bundesrat nimmt Fahrt auf. Reiner Haseloff, seines Zeichens CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat die bundeseinheitliche Corona-Notbremse und die Regeln des angespitzten Infektionsschutzgesetzes in der Sitzung aufs Schärfste kritisiert.

„Es kam zu einem Flickenteppich in Deutschland“, sagt Haseloff über den Verlauf der bisherigen Coronavirus-Pandemie* in der Bundesrepublik: „Dem sollte eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse entgegenwirken.“ Doch seiner Meinung nach sei das vom Bundestag beschlossene „Maßnahmenpaket in sich nicht verständlich und wird den Flickenteppich in Deutschland sogar noch vergrößern“. Ein weiterer Vorwurf Haseloffs‘ an Merkels Gesetz: „Es hat viereinhalb Wochen gebraucht.“

Der Prozess zu einem Bundesgesetz sei „zeitraubend“. Der 67-Jährige spricht weiter von „einem schwer heilbaren Schaden für den Föderalismus“. Das Gesetz sei dagegen ein Argument für jene, „die einen Zentralstaat bevorzugen“. Zur Einordnung: Durch das Bundesgesetz müssen die Bundesländer erhebliche Kompetenzen, die ihnen teils seit Jahrzehnten zustehen, an den Bund abtreten.

Die „pandemische Lage in den Zentralstaaten Europas“ sei keineswegs besser, erzählt Haseloff in sehr ernster Tonlage weiter. Eine „intensivere Beteiligung der Länder“ sollte seiner Meinung nach auch in Deutschland nun „regelrecht vermieden werden“. Es sind harte Vorwürfe des CDU-Mannes gegen die eigene Bundesregierung. Haseloff, der vor einer kniffligen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (6. Juni) steht, wirft der Bundesregierung weiter vor, das Modell eines Einspruchsgesetzes und bewusst kein Zustimmungsgesetz gewählt zu haben.

Haseloff nehme „vielerorts Unmut“ und einen „enormen Vertrauensverlust“. Er ist kaum zu bremsen. „Die Grundrechtseinschränkungen, die der Gesetzentwurf vorsieht, sind trotz der Abmilderungen immens“, meint er mit Blick auf das Grundgesetz. Es stelle sich die Frage nach der „Verhältnismäßigkeit“. Dem Bürger bliebe nur noch „der erschwerte Rechtsweg“ zum Bundesverfassungsgericht, lautet ein weiterer Kritikpunkt. Sachsen-Anhalt werde trotzdem keinen Einspruch einlegen, „weil das das Gesetz nur verzögern, aber leider nicht verbessern“ würde, sagt Haseloff und schließt harsch: „Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland“.

Merkels Corona-Notbremse im Bundesrat: Hessens Volker Bouffier hat „erhebliche Bedenken“

Update vom 22. April, 11.30 Uhr: Der Bundesrat hat mit seinen Beratungen über die bundeseinheitliche Notbremse begonnen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte direkt zu Beginn, er habe „erhebliche Bedenken“. Ihm zufolge sei es dem Bund nicht gelungen, die Erfahrungen der Länder nach einem Jahr Pandemiebekämpfung aufzugreifen. Bouffier kritisierte insbesondere die im Gesetz geplante Ausgangssperre. In Hessen gebe es dies bereits auf Landesebene als „Ultima Ratio“. Wenn alle anderen Maßnahmen nicht ausreichten, komme eine solche Sperre in Frage. Nun werde sie aber bundesweit einheitlich vorgeschrieben. Eine Abwägung könne nicht mehr stattfinden.

Es wurde erwartet, dass die Neufassung des Infektionschutzgesetzes trotz der Bedenken die Länderkammer passieren wird. Denn es handelt sich um ein Einspruchsgesetz, zu dem die Länderkammer nicht aktiv zustimmen muss. Sie müsste mit Mehrheit den Vermittlungsausschuss anrufen, um das Gesetz aufzuhalten. Das war aber nicht zu erwarten.

Update vom 22. April, 10.10 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagt einen „Ping-Pong-Effekt“ bei den Corona-Infektionszahlen voraus. „Der Konstruktionsfehler von diesem Bundesgesetz ist: Sie schließen bei 165, warten dann fünf Tage, dass sie unter 165 sind - zum Beispiel 160 - und dann öffnen sie wieder. Dann kann ich jetzt schon vorhersagen: Eine Woche später sind sie wieder über 165 und schließen“, so Schwesig im ZDF-„Morgenmagazin“ am Donnerstag.

„Frau Merkel hat angekündigt, dass es eine Notbremse sein soll, um das Infektionsgeschehen zu stoppen, und diese Notbremse bleibt weit hinter den Regeln zurück, die wir verabredet haben“, kritisiert Schwesig. „Dieses Gesetz wird uns nicht in den Infektionszahlen runterbringen, sondern es wird auf einem hohen Niveau einpendeln.“

Update vom 22. April, 10.05 Uhr: Gerne hätte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ausgangssperre bereits ab 21 Uhr für sein Bundesland gehabt. Doch jetzt teilte der Grünen-Politiker mit, Baden-Württemberg werde die Bundes-Corona-Notbremse wie geplant in Landesrecht umsetzten. Das bedeutet: Ausgangssperre ab 22 Uhr. Kretschmann gab am Donnerstag an, das Gesetz werde eins zu eins umgesetzt. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten.

Merkels Bundes-Notbremse vor nächster Hürde: Bundesrat stimmt ab - „Unverschämt“-Kritik vorab

Update vom 22. April, 9.25 Uhr: Kritik an der bundesweiten Notbremse kommt von Seiten deutscher Landkreise - die neue Regelung wird als Diskreditierung der Arbeit von Gesundheitsämtern gesehen. Als geradezu „unverschämt“ bezeichnete Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“, dass „namhafte Redner“ im Bundestag laut ihm so tun würden, als ginge es um den Schutz des Lebens. Denn: „Wir machen seit 13 Monaten nichts anderes, als Menschenleben zu retten und zu schützen, das ist unser ureigenstes Interesse.“

„Uns stört unter anderem, dass der Bundesgesetzgeber sich jetzt an die Stelle der Länder und der Landkreise setzen will“, sagte Sager. Nun würden Regeln ausgebracht, die „Einheitlichkeit suggerieren“, obwohl keine klare Linie erkennbar sei. Die Bundesnotbremse sei darüber hinaus „viel zu pauschal“ und wirke „holzschnittartig“. Der Inzidenzwert lasse Faktoren wie die Belegung von Krankenhausbetten oder die Reproduktionszahl unberücksichtigt. Über das vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz berät am Donnerstag der Bundesrat (siehe Erstmeldung).

Bundesweit einheitliche Corona-Notbremse: Kanzleramtschef Helge Braun stellt sich hinter Maßnahmen

Update vom 22. April, 7.30 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat sich, vor der heutigen Entscheidung im Bundesrat, über die bundeseinheitliche Corona-Notbremse geäußert. „Das aktuelle Infektionsgeschehen ist in den meisten Regionen viel zu hoch und droht unser Gesundheitssystem zu überfordern“, erklärte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Maßnahmen der Bundesnotbremse sind dort deshalb dringend erforderlich. Sie haben in vielen Ländern bereits gezeigt, dass sie geeignet sind, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Und sie sind angesichts der ernsten Lage auch verhältnismäßig“, so Braun weiter.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing betonte im ZDF-„heute journal“ am Mittwochabend hingegen erneut die ablehnende Haltung seiner Partei. „Der Staat muss in einem freiheitlichen Rechtsstaat sehr gut begründen, warum er derart massiv in Grundrechte eingreift. Diese Begründung ist der Bundesrepublik nicht gelungen“, kritisierte Wissing. Damit sei die Maßnahme eindeutig unverhältnismäßig und verstoße gegen das Grundgesetz.

Ab 11 Uhr will der Bundesrat heute debattieren. Er könnte Einspruch gegen die bundesweite Corona-Notbremse einlegen und damit Nachverhandlungen notwendig machen. Mehrere Bundesländer kündigten allerdings bereits zuvor an, keinen Einspruch einlegen zu wollen. Zuletzt muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen. Das könnte ebenfalls noch am heutigen Donnerstag geschehen.

Corona-Notbremse in Deutschland vor der nächsten Hürde: Bundesrat debattiert

Erstmeldung vom 21. April: Berlin - Es soll schnell gehen. Das wurde jedenfalls von vielen Seiten gefordert, als klar war, dass der Bund eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes plant. Doch Gesetzesverfahren bestehen in Deutschland aus mehreren Schritten. So auch bei der Umsetzung der Bundes-Corona-Notbremse. Wichtige Eckpunkte dabei: Erst kam ein Beschluss des Kabinetts, dann verhandelten Koalitionsfraktionen und am Mittwoch beschloss der Bundestag mit der Regierungsmehrheit das Gesetz.

Nun steht die nächste Hürde an: der Bundesrat. Am Donnerstag 11 Uhr befasst sich das Verfassungsorgan mit der Anpassung des Infektionsschutzgesetzes. Welche Regeln am Ende gelten sollen, können Sie hier bei Merkur.de* nachlesen. Das Besondere an der Sondersitzung des Bundesrates: Die Länder diskutieren sozusagen über ihrer eigene Entmachtung. Denn bisher waren die teils bis in die Nacht reichenden Sitzungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel* bekannt, um eine einheitliche Corona-Linie zu finden. Die dann am Ende aber oftmals doch nicht so einheitlich ausfiel,. Jedes Bundesland pochte auf seine eigene Entscheidungshoheit. Das soll sich in dem Ausmaße dringend ändern, so Merkels Plan, den sie vor einigen Wochen bei „Anne Will“ präsentierte.

Bundesweit einheitliche Corona-Notbremse: Im Bundesrat diskutieren die Länder am Donnerstag darüber

Tritt das Gesetz in Kraft, hätten die Länder jedoch eingeschränkten Spielraum. Denn sobald eine Region die Inzidenz von 100 überschreitet, soll die Bundes-Notbremse greifen. Lediglich noch strenger können die Länder dann die Regeln auslegen, wie es etwa Bayern bei den Schulen zu tun gedenkt. Somit gab es schon im Vorfeld einige Einwürfe zum Bundesplan von Seiten der Länder.

Eine weitere Besonderheit, die im Bundesrat dazukommt: Deutschland wird derzeit auf Landesebene von sehr vielen unterschiedlichen Koalitionen regiert. Während die Nein-Stimmen der Linken im Bundestag nicht ausschlaggebend waren, vertritt der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow im Bundesrat* das Land Thüringen. Und die Koalitionen bestehen oftmals nicht nur aus zwei Parteien, sodass es innerhalb einer Landesregierung ganz unterschiedliche Einschätzungen zum Thema geben kann. Kann sich eine Regierung nicht einigen, steht häufig im Koalitionsvertrag, dass sie sich bei der Abstimmung enthält. Es wird also besonders interessant, welches Bundesratsmitglied wie entscheidet.

+ Armin Laschet bei einer Sitzung des Bundesrates (Archiv) © Stefan Zeitz/Imago

Bundes-Corona-Notbremse: Bremen und Niedersachsen wollen das Gesetz nicht blockieren

Wichtig bei der Einordnung der Diskussionen: Aktiv zustimmen muss die Länderkammer dem Gesetz nicht, sondern sie müsste einen Einspruch beschließen, um das Gesetz aufzuhalten. Bremen und Niedersachsen werden die geplante Bundes-Notbremse jedenfalls schon mal nicht blockieren. „Wir werden nicht den Vermittlungsausschuss anrufen“, sagte Bremens Senatssprecher Christian Dohle am Mittwochabend laut dpa. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch im Landtag angekündigt, die Bundes-Notbremse nicht zu blockieren.

Hat das Gesetz den Bundesrat passiert, wird es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zugeleitet, der es ausfertigen muss. Damit wäre der Weg frei für das Inkrafttreten der Neuregelung spätestens in der kommenden Woche. (cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.