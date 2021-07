Merkels nächster Abschied: Letzte Sommer-PK LIVE im Ticker - Kanzlerin warnt vor „vierter Welle“

Heikle Fragen drohen

+ © Odd Andersen/dpa Kanzlerin Angela Merkel lädt zur Sommer-PK. © Odd Andersen/dpa

In den letzten Monaten ihrer Amtszeit kommt Kanzlerin Angela Merkel nicht zur Ruhe. Hochwasser-Katastrophe und Corona fordern sie. Die Sommer-PK im Live-Ticker.

Kanzlerin Angela Merkel* stellt sich vor dem Sommerurlaub der Presse.

Dabei spricht die Regierungschefin über die Folgen und Aufarbeitung der fatalen Unwetter, die besonders Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwer trafen.

Auch die Corona-Lage und außenpolitische Themen stehen auf der Agenda.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 21. Juli, 11.04 Uhr: Merkel beginnt mit zwei „Vorbemerkungen“: Die Flutkatastrophe werde noch lange Nachwirkungen zeigen - die Bundesregierung sei in Kontakt mit den Ländern, um zu helfen; bei Bedarf mit einer weiteren Aufstockung der Finanzmittel des Bundes.

Zugleich stiegen die Corona-Zahlen „mit einer besorgniserregenden Dynamik“, warnt die Kanzlerin. Die Vorsichtsmaßnahmen wie Lüften und Abstandhalten seien weiter wichtig, mahnt sie. Auch Tests, vor allem vor Begegnungen in Innenräumen, werde wieder an Bedeutung gewinnen. „Der Schlüssel, die Pandemie zu überwinden - da ist das Impfen das einzige Mittel, das hilft“, betont sie. Steigende Impfzahlen seien hilfreich, um die nahende „vierte Welle“ zu überstehen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Eine Überlastung zu verhindern, bleibe „Richtschnur“ des Handelns.

Update vom 21. Juli, 10.57 Uhr: Die letzte Sommer-Pressekonferenz von Angela Merkel (CDU) wird wohl pünktlich beginnen - die Kanzlerin hat schon auf dem Podium der Bundespressekonferenz Platz genommen.

Merkels nächster Abschied: Letzte Sommer-PK im Ticker - Hochwasser und Corona Thema

Berlin – Hinter Angela Merkel liegen ereignisreiche Tage. Auf einer ihrer letzten Reisen als Bundeskanzlerin* besuchte die Christdemokratin Mitte Juli die USA. US-Präsident Joe Biden* und Merkel hatten unter anderem mit dem heiklen Thema Nord Stream 2 schaffen.

Mitten in den USA-Besuch der Kanzlerin platzte die Nachricht, dass sich in mehreren deutschen Bundesländern eine Hochwasser-Katastrophe ereignet hat. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz traf es am schlimmsten. Nach offiziellen Angaben (Stand: 21. Juli 2021) forderte das fatale Unwetter mindestens 170 Todesopfer.

Merkel-PK live: Kanzlerin spricht über Hochwasser-Katastrophe und Corona-Lage

Inzwischen machte sich die Bundeskanzlerin, die bei der Bundestagswahl* im September nicht mehr antreten wird, in den betroffenen Gebieten selbst ein Bild von der Lage vor Ort*. Merkel versprach finanzielle Unterstützung, am Mittwoch (21. Juli) brachte das Bundeskabinett eine Soforthilfe in Millionenhöhe auf den Weg.

Das Hilfspaket soll einen Umfang von bis zu 400 Millionen Euro haben, Bund und Länder wollen je die Hälfte davon beisteuern. Das Geld soll zur Beseitigung der schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur verwendet werden. Auch besondere Notlagen sollen hiervon überbrückt werden.

Am Donnerstag (22. Juli) um 11 Uhr stellt sich Kanzlerin Angela Merkel ein letztes Mal in ihrer 16-jährigen Amtszeit den versammelten Journalistinnen und Journalisten zur jährlichen Sommer-Pressekonferenz. Die CDU*-Politikerin wird über die Hochwasser-Katastrophe im Westen der Bundesrepublik, die aktuelle Corona-Lage aber auch außenpolitische Themen sprechen. Schon 2020 war Corona das bestimmende Thema der traditionellen Pressebefragung. (kh) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.