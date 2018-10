Machtkampf um Merkel-Nachfolge beginnt: Das sind die drei heißesten Kandidaten

CDU-Mann Friedrich Merz will offenbar Merkel-Nachfolger werden - und zwar als CDU-Parteivorsitzender. Nach den Wahlergebnissen in Hessen und Bayern will die Kanzlerin den Posten räumen.

13.56 Uhr: Merkel über ihre Nachfolge-Kandidaten Spahn, Merz und Kramp-Karrenbauer

Sind Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn die richtigen Nachfolger? Sie wolle sich an der Debatte und auch nicht an Spekulationen beteiligen. Dazu könne sie nichts Valides sagen. Sie werde jede Entscheidung ihrer Partei respektieren. Sie könne sicherlich auch mit Merz und Spahn zusammenarbeiten. Sie könne mit vielen Menschen auskommen, sagte Merkel auf der Pressekonferenz in Berlin.

Merkel will den CDU-Vorsitz im Dezember abgeben, bis 2021 aber weiter Kanzlerin bleiben.

12.54 Uhr: Spahn, Merz und AKK als mögliche Merkel-Nachfolger

Mittlerweile verkünden sogenannte CDU-Kreise auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn als Nachfolger von Angela Merkel für den CDU-Vorsitz im Dezember kandidieren werden.

11.48 Uhr: Merz-Kandidatur für Merkel-Nachfolge auf CDU-Vorsitz stößt in CSU auf Zustimmung

Die sich andeutende Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz stößt zumindest in Teilen der CSU auf Zustimmung. „Er - Friedrich Merz - eröffnet damit für die CDU eine immense Perspektive und setzt damit auch ein Signal gegen eine weitere Erosion hin zur AfD“, sagte der frühere CSU-Generalsekretär und Staatsminister Thomas Goppel am Montag in München. Goppel betonte, dass er die Kandidatur von Merz auch in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Senioren-Union in der CSU unterstütze. Die Unionsschwestern bräuchten einen wie ihn als führungsstarken Mann für die Zukunft.

29.10.2018, 10.32 Uhr: Merz will Merkel-Nachfolger in der CDU werden

Nach dem angekündigten Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz offenbar bereit, für den CDU-Parteivorsitz zu kandidieren. Das erfuhren Bild-Zeitung und dpa aus dem Umfeld von Friedrich Merz. Gegenüber Vertrauten hat Merz geäußert, er sei bereit, sich der Verantwortung zu stellen, wenn die Partei das möchte. Die Unterstützung der Konservativen der Partei hätte der Merkel-Widersacher von einst sicher, falls er nun als Merkel-Nachfolger kandidiert.

Nicht überall stößt das aber auf Zustimmung: „Kandidaten haben wir genug, Friedrich Merz zählt auch dazu. Es geht aber jetzt nicht danach, wer zuerst die Hand hebt“, sagte Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze.

Erstmeldung zu Friedrich Merz als möglicher Merkel-Nachfolger

Brüssel - Seit bald zehn Jahren ist Friedrich Merz aus der Politik verschwunden. Minister war der Sauerländer nie - und auch Fraktionschef der Union nur während der Oppositionsjahre der Ära Schröder. Trotzdem erinnern sich so einige Anhänger der Unionsparteien mit Nostalgie an Merz.

Merz trifft EU-Politiker und -Beamte - es ging auch um Angela Merkel

Für diese Menschen gibt es nun gute Neuigkeiten: Gewisse Indizien sprechen dafür, dass Merz nach seiner 2009 verkündeten „Polit-Pause“ wieder mitmischen will. Und das womöglich auf höchster Ebene. Wie die Welt berichtet, weilte Merz nun in Brüssel, um Gespräche mit EU-Kommissar Günther Oettinger, Brexit-Unterhändler Michel Barnier und 15 unionsnahen deutschen EU-Spitzenbeamten zu führen.

Es habe sich um einen „Testlauf“ gehandelt, sagte ein Teilnehmer der Unterredungen dem Blatt. „Merz wollte erfahren, was man in der EU über die Bundesregierung und Kanzlerin Merkel denkt.“ Konkret sei es etwa um die Beziehungen zu den USA, den Brexit, aber auch die Leistung der Bundesregierung und den - vor allem im Sommer hochgekochten - Streit zwischen CDU und CSU gegangen.

Kehrt Friedrich Merz zurück? Ministerpräsident brachte ihn als Kanzlerkandidat ins Spiel

Rückkehrbestrebungen Merz‘ müssten solche Gespräche noch nicht zwingend bedeuten: Merz ist seit seinem Ausstieg aus der Politik in der Wirtschaft tätig - unter anderem als Berater und als Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland. BlackRock ist nach eigenen Angaben der „größte unabhängige Vermögensverwalter weltweit“. Merz steht auch dem Netzwerk „Atlantik-Brücke“ vor.

Allerdings kommt die Nachricht zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Die CDU befindet sich im Umfragetief. Schon seit längerem gibt es Forderungen nach einer Erneuerung der Partei. Auch über einen Abschied Angela Merkels vom Amt als CDU-Chefin war im September öffentlich spekuliert worden. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer brachte Merz unlängst gar als möglichen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl ins Spiel.

Friedrich Merz als Kontrast zu Merkel? Konservativ und wirtschaftsnah

Merz gilt als Vertreter einer konservativen und wirtschaftsnahen Politik. Der 62-Jährige prägte auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere unter anderem den Begriff „Leitkultur“ mit und sprach sich für ein stark vereinfachtes Steuerkonzept aus. Im Jahr 2008 plädierte Merz auch für eine Einschränkung von Sozialleistungen.

Zuletzt machte Merz allerdings Schlagzeilen, als er den Ludwig-Erhard-Preis ausschlug - Berichten zufolge, weil er nicht mit dem streitbaren Stiftungs-Vorsitzende Roland Tichy auf einer Bühne auftreten wollte.

