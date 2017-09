Merkel: Nordkorea-Krise muss zur Abrüstung anspornen

Trotz aller Zumutungen fordert die Kanzlerin mit Nachdruck eine diplomatische Lösung der Krise: Angela Merkel sieht im Konflikt um nordkoreanische Atomwaffen einen Ansporn zur Abrüstung.

Berlin - „Durch die Tests in Nordkorea haben wir jetzt wieder eine sehr schwierige Situation. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Situation trotzdem diplomatisch gelöst werden muss“, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Podcast. „Und, dass sie uns noch mehr anspornen muss, Abrüstungsbemühungen in Gang zu setzen.“ Dabei müsse die Nato zusammenstehen, auch Russland habe eine entscheidende Rolle: „Wir haben gesehen, dass es nach Jahren doch gelungen ist, mit dem Iran ein Abkommen abzuschließen - durch gemeinsame Diplomatie. Ähnliche Aktivitäten müssen wir jetzt auch im Blick auf Nordkorea entwickeln“, sagte Merkel.

Nordkorea, das den USA eine feindselige Politik unterstellt, hatte am Dienstag erneut eine Mittelstreckenrakete getestet. Die Rakete flog dabei über den Norden Japans.

dpa