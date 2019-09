Merkel schlimmer als Trump: Bekannte Aktivistin von „Fridays for Future“ mit Attacke

Sie galt mal als „Klimakanzlerin“, doch das Ansehen von Angela Merkel ist in der „Fridays for Future“-Bewegung gesunken. Das unterstreicht nun auch Luisa Neubauer.

Hamburg - Sie ist in Deutschland nach Greta Thunberg die bekannteste junge Klima-Aktivistin: Luise Neubauer. Nun sorgt sie mit einem Vergleich für Aufsehen, den sie auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg aufgestellt hat. Dort verglich sie Kanzlerin Merkel mit Präsident Trump - und kam zu einem überraschenden Urteil.

Klima-Aktivistin Neubauer mit scharfer Attacke gegen Kanzlerin Merkel

Sie attackierte Merkel scharf. Am schlimmsten seien für Neubauer „Menschen, die so tun, als würden sie was machen“, die die Möglichkeit hätten, etwas zu machen, sich aber dagegen entschieden. Deshalb sei für sie Angela Merkel auch schlimmer als Donald Trump. Die junge Klima-Aktivistin prophezeit, dass es „schicksalhaft für Deutschland“ werde, wenn die aktuelle Bundesregierung nicht jetzt ihre Umweltpolitik ändere. Es sei „utopisch“ zu erwarten, dass sich weltweit etwas bewege, wenn nicht mal Deutschland seine Klimaschutzpolitik ändere.

Angela Merkel habe „unfassbare Möglichkeiten, am 20.September, aber auch darüber hinaus“. Damit spielt Neubauer auf das Datum an, an dem sich die Große Koalition auf ein Klimaschutzgesetz verständigen will. Ebenfalls für den 20. September ruft das Bündnis „Fridays for Future“ zu einem bundesweiten Klimastreik auf.

„Fridays for Future“-Aktivistin kritisierte zuvor schon Merkel - aber auch die Grünen

Es ist nicht das erste Mal, dass Neubauer mit der Kanzlerin scharf ins Gericht geht. In einem Welt-Interview kritisierte sie Merkel bereits im Mai deutlich: „Das ist doch ein Skandal, was hier passiert. Frau Merkel erzählt, wir müssen eine europäische Lösung finden, und dann geht sie nach Europa und blockiert. Das ist alles andere als verantwortungsbewusst.“ Damals ging es um eine von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene europäische Klima-Initiative. Auch mit der Klimapolitik der Grünen ging sie in der Vergangenheit nicht zimperlich um.

Luisa Neubauer ist das Gesicht der deutschen Bewegung - aber nicht ohne „Klima-Sünden“

Die 23-jährige Luisa Neubauer ist das Gesicht der neuen deutschen Klimaschutz-Bewegung und verfügt über ein ausgeprägtes rhetorisches Talent. Die Hamburgerin ist Mitglied der Grünen und hatte schon zahlreiche Auftritte in TV-Talkshows. In die Kritik geriet sie, weil sie in der Vergangenheit viele Flugreisen unternommen habe. Fotos auf ihrem Instagram-Profil belegten Reisen nach Asien, Afrika und Amerika. Kritiker warfen ihr daher eine Doppelmoral und inkonsequentes Handeln vor.

mag