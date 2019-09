Merkel sitzt, Chinas Ministerpräsident steht plötzlich auf: War diese Szene ein Affront gegen Merkel? 

Angela Merkel war zu einer mehrtägigen Staatsreise in China gereist. Dabei warnte sie vor einer „Katastrophe“ in Hongkong und auf einer Pressekonferenz gab es einen Eklat.

Update vom 8. September, 8.45 Uhr: Eine Szene sorgte für Verwunderung während der China-Reise der Kanzlerin: Bei der Begrüßung mit miliärischen Ehren und den beiden Nationalhymnen saß Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut auf einem Stuhl, aber der chinesische Ministerpräsident stand plötzlich auf. Dabei standen zwei Stühle auf dem Vorplatz der Großen Halle des Volkes bereit - ein Stuhl für Merkel, einer für Li Keqiang. Diese Bitte hatte zuvor die deutsche Delegation geäußert. Während der deutschen Nationalhymne saß der chinesische Regierungschef auch noch, doch bei seiner eigenen Hymne erhob er sich.

Journalisten werteten dieses Verhalten als möglichen Affront gegen die deutsche Kanzlerin, doch Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz wiegelte ab: „Natürlich war der protokollarische Ablauf für die militärischen Ehren mit der chinesischen Seite abgestimmt, und zwar im Vorfeld.“ Es sei Merkel also vorab klar gewesen, dass der Ministerpräsident bei seiner eigenen Hymne nicht sitzen bleiben werde, stellte auch das Bundespresseamt später mit.

Allerdings: Andere Staatsgäste waren zuletzt aus Solidarität neben Merkel sitzen geblieben, nachdem die Kanzlerin nach wiederholten Zitteranfällen bei Staatsempfängen nun vorsorglich Platz nimmt.

Merkel in China: Kanzlerin warnt vor „Katastrophe“ in Hongkong

Update vom 7. September, 14.40 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat zum Abschluss ihres China-Besuches erneut ihre Hoffnung geäußert, dass die Konflikte in Hongkong friedlich gelöst werden. Merkel sagte am Samstag in Wuhan, alles andere wäre „eine Katastrophe“. Man habe ihr in Peking bei der Hongkong-Frage „zugehört“. Es sei wichtig, immer wieder im Gespräch zu bleiben.

Merkel fügte hinzu, Hongkong stehe zwar derzeit im Vordergrund, es gebe in China aber auch noch andere Menschenrechtsfragen. In Peking traf sie nach Angaben aus Regierungskreisen am Freitagabend auch Menschenrechtsanwälte.

Kritisch äußerte sich die Kanzlerin über die Einführung eines sogenannten Sozialpunkte-Systems. In Europa werde dies für schlecht gehalten, sagte sie vor den Studenten. Dort gebe es eine Datensouveränität des Bürgers. Ministerpräsident Li Keqiang versuchte am Freitag bei einem Treffen mit Merkel das Streitthema Sozialpunktesystem herunterzuspielen. Es gehe dabei vor allem um die Aufdeckung von kriminellen Verstößen und Straftaten.

Eklat bei Merkels Besuch in China - Eine Geste von Li Keqiang spricht Bände

Update 19.14 Uhr: Wird die Mahnung der Kanzlerin an den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang, dass die"Rechte und Freiheiten" der Bürger Hongkongs gewährleistet werden müssten, auf offene Ohren treffen? Unmittelbar nach der Kanzlerin sollte Li auf die Frage eines Journalisten zu einem möglichen Militäreinsatz in Hongkong antworten. Doch wie ein Reporter für „t-online“ berichtet, hob der Ministerpräsident nur kurz die Augenbrauen, machte eine „kleine, harte Abwehrbewegung des rechten Armes“ und schwieg. Dann stellte eine chinesische Journalistin sofort eine - offenbar bestellte - Frage zur Wirtschaft - eine Antwort auf die Frage nach Hongkong blieb Li Keqiang demonstrativ schuldig.

Eklat bei Merkels China-Besuch - Regierung spricht von „Irritationen“

Update 16.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich während ihres Besuchs in China bezüglich der Demonstrationen in Hongkong. Wie die Agentur Reuters viaBild-Zeitung berichtet, sagt Merkel, sie habe in den Gesprächen mit Ministerpräsident Li Keqiang daraufhingewiesen, dass das Hongkonger Abkommen weiterhin gelte und diese Freiheiten und bürgerliche Rechte umfasse, die auch in Anspruch genommen werden können müssen. „In der jetzigen Situation muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden“, ergänzt Merkel. Außerdem erklärt sie, dass Lösungen nur durch Dialog erzielt werden könnten. Merkel selbst hoffe, dass es zu einem Dialog zwischen den Demonstranten und der Regierungschefin Hongkongs kommt.

Li Keqiang antwortet auf die Frage, ob Militäreinsätze vermieden werden können, dass Peking Hongkong im Rahmen der Gesetze unterstützen werde, um das Chaos beenden zu können. Man könne China vertrauen, da es die Weisheit dafür habe.

Update 15.34 Uhr: Während Angela Merkels Aufenthalt in China sollen Journalisten aus der Pressekonferenz ausgeschlossen worden sein. Die chinesische Regierung verweigerte den in Peking ansässigen Korrespondenten, an der Konferenz teilzunehmen, obwohl diese zuvor akkreditiert waren. Aus „Kapazitätsgründen“ konnten nur die aus Deutschland mitgereisten Journalisten das Gespräch verfolgen. Nach Protesten genehmigten die Veranstalter es schließlich vier Korrespondenten, doch noch an der Konferenz teilzunehmen (wir berichteten bereits / s.u.).

Die Bundesregierung stuft die Unstimmigkeiten als „Irritationen“ ein. „Die konnten aber alle ausgeräumt werden, sodass keine Journalisten ausgeschlossen wurden“, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Auf Nachfrage, ob wirklich alle in Peking akkreditierten Journalisten teilnehmen konnten, die dies wollten, wiederholte Fietz, dass dies zumindest ihr Informationsstand sei. Doch wollte sie sich nochmal erkundigen, ob dies tatsächlich Stand der Dinge sei.

Angela Merkel rät Hongkonger Demonstranten, von Gewalt abzusehen

Update 12.55 Uhr: Angela Merkel ist mittlerweile auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden. Im Mittelpunkt des Treffens dürften der Handelskrieg der USA mit China, die Unruhen in Hongkong und die bilateralen Beziehungen stehen. Am Abend war auch ein Essen mit Xi Jinping geplant.

Bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Li Keqiang hatte die Kanzlerin alle Beteiligten bei den Unruhen in Hongkong aufgefordert, von Gewalt abzusehen. Eine Lösung müsse im Dialog gefunden werden. Merkel begrüßte, dass die Hongkonger Regierung das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China diese Woche komplett zurückgezogen hat. Sie hoffe nun, dass die Demonstranten „am Dialog teilnehmen können“, sagte sie.

Merkel sitzt bei Empfang in China - Gastgeber sorgen mit anderer Entscheidung für Aufsehen

Erstmeldung vom 6. September, 6.00 Uhr: Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelskrieges zwischen den USA und China geäußert. Zum Auftakt ihres dreitägigen China-Besuches am Freitag in Peking sagte Merkel in einem Gespräch mit Regierungschef Li Keqiang in der Großen Halle des Volkes, es merkten alle, dass sich der Handelskonflikt auch auf andere Staaten auswirke.

Die USA und China planen erst im kommenden Monat die Fortsetzung ihrer Handelsgespräche. Die Unterhändler beider Seiten sollen Anfang Oktober in Washington zusammenkommen, wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, verteidigte indes den Konfrontationskurs der Regierung von US-Präsident Donald Trump gegenüber China.

Merkel in China mit militärischen Ehren empfangen - im Sitzen

Die Kanzlerin plädierte auf ihrer zwölften China-Reise auch für einen baldigen Abschluss eines Investitionsschutzabkommens zwischen China und der Europäischen Union. Merkel hob hervor, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen auf einem festen Fundament stünden. Es gebe aber auch Konflikte. Bei deren Aufarbeitung seien beide Seiten schon ein gutes Stück vorangekommen, sagte die CDU-Politikerin zu Beginn des Gesprächs.

Zuvor war Merkel mit militärischen Ehren empfangen worden. Bei der Zeremonie wurden Stühle bereitgestellt, sodass Merkel mit Premier Li Keqiang weitgehend sitzen konnte. Aufgrund mehrerer Zitteranfälle bei ähnlichen Gelegenheiten, wo sie länger stillstehen musste, hatte sie militärische Empfänge zuletzt wiederholt im Sitzen absolviert. Li Keqiang stand allerdings bei der chinesischen Nationalhymne auf, was einigermaßen kurios wirkte.

Handelskrieg überschattet Besuch von Angela Merkel in China

Auf Merkel warteten schwierige Gespräche - auch beim geplanten Essen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitagabend. Denn ihr dreitägiger China-Besuch wird nicht nur von dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg überschattet, sondern auch von den Unruhen in Hongkong. Opposition und Menschenrechtsgruppen forderten die Kanzlerin im Vorfeld auf, bei ihrer Reise klar Stellung zu den Vorgängen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu beziehen.

Hongkonger Protestführer appellierten an die Kanzlerin, sich in Peking für die Demonstranten einzusetzen und mäßigend auf die kommunistische Führung einzuwirken. Der Aktivist Wong Yik Mo sagte am Freitag im Deutschlandfunk, weil Merkel früher in der DDR gelebt habe, könne sie sich ein Leben in einer Stadt mit Polizeigewalt und ohne Freiheit "sehr gut vorstellen".

Hongkonger Aktivist: Angela Merkel soll sich für Demokratiebewegung einsetzen

Merkel solle Chinas Präsident Xi Jinping überzeugen, "Hongkong nicht kaputtzumachen, weil es schädlich wäre für Hongkong, für China, für Deutschland und für die ganze Welt", forderte Wong. Er forderte Merkel auf, bei ihrer China-Reise auch Hongkong zu besuchen, um mit den Demonstranten dort zu reden. "Am dritten Tag könnte sie nach Hongkong kommen, um mit uns zu reden, uns zu treffen und zu sehen, was ist in Hongkong los."

Mehr als 20 Bosse der deutschen Wirtschaft begleiten die Kanzlerin nach Peking. Von Allianz über Deutsche Bank bis zu VW, die Großen sind dabei.

Aktivist Wong hatte die prominenten deutschen Wirtschaftsvertreter vor Abflug aufgefordert, sich einzumischen: „Deutsche CEOs dürfen nicht schweigen, wenn es um die Freiheitsrechte geht. Nur in Freiheit können Unternehmen wachsen und sicher investieren. Ich hoffe, dass sowohl der VW-Chef als auch der Siemens-Chef sowie die weiteren Vertreter in ihren Gesprächen den chinesischen Vertretern klarmachen, dass sie zu Demokratie und Freiheit stehen.“

Angela Merkel in China - Deutsche Bank beunruhigt über Hongkong-Proteste

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte die Deutsche Bank: „Die Situation in Hongkong beunruhigt uns sehr. Wir appellieren an alle Beteiligten in China und Hongkong, eine Eskalation zu verhindern und friedlich zu Lösungen zu kommen.“

Seit Monaten kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei enden. Viele der sieben Millionen Menschen in der Metropole befürchten den steigenden Einfluss der chinesischen Regierung und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte.

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will nach eigenen Worten das „Chaos“ in Hongkong beenden. „Das wird im Rahmen der Gesetze geschehen“, versicherte der Premier dann immerhin bei einer Pressebegegnung mit Kanzlerin Merkel. China habe „die Weisheit“, das zu tun. Die Zentralregierung habe schon mehrfach bekräftigt, dass mit der chinesischen Sonderverwaltungsregion „auf der gesetzlichen Basis“ umgegangen werde.

Merkel in China: Protestführer von Hongkong mit Bitte an Kanzlerin

Die Bundesregierung appellierte vor Merkels Besuch erneut an alle Parteien, den Konflikt im Dialog und gewaltfrei zu lösen - auf Basis der Gesetze und Freiheiten, die für Hongkong und für das Verhältnis zwischen China und dem Sonderverwaltungsgebiet gelten.

Kritik an Chinas Regierung kam von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD). „In Bezug auf bürgerliche und politische Rechte hat sich die Lage in China in den letzten Jahren deutlich verschlechtert“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Meinungsfreiheit werde weiter eingeschränkt. Auch der Umgang mit Minderheiten wie Tibetern sowie Uiguren und anderen Muslimen mache ihr große Sorgen.

Kofler wies auch auf das sogenannte Sozialpunktesystem hin, das gerade in China eingeführt wird. Dabei wird das durch umfassende Überwachung erfasste Verhalten aller Bürger bewertet: Für erwünschtes Verhalten gibt es Pluspunkte, für unerwünschtes Verhalten Punktabzug - zum Beispiel für das Überfahren einer roten Ampel, aber auch für regierungskritisches Handeln.

Ärger während Besuch von Angela Merkel in China - Detail sorgte für Aufsehen

Der Besuch begann mit einer Verstimmung über die Zulassung der in Peking ansässigen deutschen Journalisten. Die chinesische Seite verweigerte zunächst allen Korrespondenten eine Teilnahme an der Pressebegegnung von Merkel und Li Keqiang in der Großen Halle des Volkes. Aus „Kapazitätsgründen“ könnten nur die mitgereisten deutschen Journalisten teilnehmen, hieß es von chinesischer Seite.

Nach Protesten erlaubte die chinesische Seite schließlich doch vier örtlichen Korrespondenten die Teilnahme. Es wurde aber nur eine Frage erlaubt. In der Delegation wurde spekuliert, ob vielleicht allzu kritische Fragen vermieden werden sollten - etwa zu Hongkong oder zum Schicksal der muslimischen Minderheit der Uiguren, die zu Hunderttausenden in Umerziehungslager gesteckt worden sind.

Auf ihrer Reise wird Merkel auch an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der Deutsch-Chinesischen Wirtschaft sowie an der Abschlusssitzung des Deutsch-Chinesischen Dialogforums teilnehmen. Die Kanzlerin wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet und will in Peking sowie auf ihrer zweiten Station Wuhan am Samstag auch Firmen besuchen. In Wuhan will sie an der dortigen Huazhong-Universität mit Studierenden sprechen. Merkel war zuletzt im Mai vergangenen Jahres in China gewesen.

