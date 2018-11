Merz bei Anne Will: Als SPD-Frau ihn scharf angeht, bringt er Zuschauer auf seine Seite

Friedrich Merz landet bei Anne Will in einem Kreuzverhör zwischen Baerbock, Will und Manuela Schwesig. Das Trio macht es ihm nicht leicht. Und der Kandidat bekommt Risse.

Berlin - Nach dem Abend bei Anne Will sollte Friedrich Merz der Parteiinterne Wahlkampf um den CDU-Vorsitz wie der reinste Sonntagsspaziergang vorkommen. Anne Will diskutiert am Sonntagabend mit ihren Gästen über den langsamen Niedergang der Volksparteien und ein gespaltenes Deutschland. Die Konfliktlinien sieht das Team Will zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, Ost und West.

Zu Gast sind Friedrich Merz, Millionär und heißer Kandidat für den CDU-Vorsitz. Manuela Schwesig kommt für die SPD. Sie ist zudem Ostdeutsche, ehemalige Familienministerin und inzwischen Landes-Chefin in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD bei der letzten Landtagswahl 2016 20,8 Prozent geholt hat. Nebenbei war sie früher Steuerfahnderin.

Auch die Grünen sind mit Parteichefin Annalena Baerbock vertreten. Schließlich nimmt noch der Berliner Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff an der Runde Teil.

Merz landet bei Anne Will in Drei-Frauen-Kreuzverhör

Klar, die Fragestellung selbst ist jetzt nicht unspannend. Am meisten dürfte viele Beobachter schon vorab interessieren, wie sich Friedrich Merz schlägt. Seit er sich als Kandidat für den CDU-Vorsitz gemeldet hat, steht er voll im Rampenlicht. Besteht er nach seiner langen Politik-Abstinenz auch auf der großen TV-Bühne? Wie sehr holt ihn seine Aufsichtsratstätigkeit bei Blackrock und seine Aussage, er würde trotz seiner Millionen nicht zur Oberschicht gehören? Auch die AfD sieht ja in Merz bereits jetzt schon keine Gefahr aufgrund seines Bonzen-Rufs.

Alles Fragen, die auch Anne Will offenbar selber mehr interessieren als ihr eigenes Thema, das sie schon nach einer Viertelstunde komplett zu vergessen scheint. Ab da schauen alle nur noch auf Merz. Und das durchaus kritisch. Merz befindet sich plötzlich in einem Kreuzverhör zwischen den drei Frauen Baerbock, Will und Schwesig.

Merz bei Anne Will: Er weicht oft aus, wirkt hölzern

Und eingangs macht Friedrich Merz dabei gar keine so gute Figur. Er weicht allen Fragen aus, wirkt ein bisschen unbeholfen. Der Neustart auf der großen TV-Bühne läuft holprig an.

Merz will auch Merkel am Anfang nicht direkt angreifen. Anne Will versucht es gleich zu Beginn: Ob Merkel früher hätte nach Chemnitz gehen sollen, will sie wissen. Merz weicht aus: „Gut, dass sie jetzt da war.“

„Sind sie mal in Ostdeutschland?“, will Will dann wissen. Ja, ist er. „Wir haben den Integrationsprozess unterschätzt“, konstatiert er beim Osten.

Ja richtig, Merz benutzt das Wort „Integration“ für das Verhältnis zwischen Ost und West. Böses Faul, findet Schwesig. Sie zeigt die Zähne: Das solle er mal ganz schnell wieder aus seinem Wortschatz streichen.

Schwesig greift Merz bei Anne Will scharf an - mit Erfolg

Merz nehme genau die Position im „hohen Sessel“ ein, die die Ossis an Westdeutschland so nerve. „Integration bedeutet, jemand kommt von außen ins Land und muss sich anpassen.“ Das sei kein passendes Bild für das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland.

Merz will glätten, wirkt dabei aber etwas fahrig. Punkt für Schwesig.

Und schon bei der nächsten Frage weicht Merz wieder aus. Warum er glaube, dass er als reicher Besserwessi besser ankomme im Land als Angela Merkel. Was er anders machen wolle.

Merz: „Die Union hat eine Verantwortung, dass Wertkonservative wieder in der CDU ihre politische Heimat finden.“ Will wittert nur Floskeln und fragt wiederholt konkret nach.

Merz sagt dann irgendwann: „Bis heute ist die Frage nicht geklärt, auf welcher Rechtsgrundlage 2015 die Grenzen geöffnet wurden.“ Auch das Dublin-Abkommen packt er wieder aus.

„Die Grenzen waren doch offen“, wirft Baerbock sofort ein. Merz solle jetzt mal klar sagen, wie er zu dem Mythos des Rechtsbruchs stehe.

Merz dreht sich auch hier wieder. Er stimmt zu, dass er dafür gewesen sei, die Grenzen damals nicht zu schließen. Viele Fragezeichen bei den Zuschauern. Ja was denn nun?

Will versucht immer wieder ihn festzunageln. Er soll doch mal klar sagen, wie er sich die neue CDU vorstellt. „Wie grenzen Sie sich zu Angela Merkel ab?“ Klappt aber auch nicht. „Ich grenze mich nicht zu Angela Merkel ab“, weicht Merz wieder aus. Über die Spaltung des Landes redet schon seit einer halben Stunde keiner mehr.

Will fragt nochmal nach: Was machen Sie neu? Die CDU müsse wieder Partei der inneren Sicherheit und des Rechtsstaats sein, sagt er. Er wolle die echten Patrioten wieder zurückholen. Und gleichzeitig Europapartei. Das dürfe man nicht den Grünen überlassen. Genauso bei der Umweltpolitik. „Bei der CO2-Reduktion sehen wir im Moment nicht gut aus.“

Und dann geht‘s schon ums Geld: Blackrock und Merz‘ Oberschicht-Aussage. Zu den Cum Ex-Geschäften bei Blackrock sagt Merz: „Ich bin da absolut clean. Ich bin immer korrekt geblieben.“

Schwesig greift Merz an - doch der weiß sich zu wehren

Sein Satz zu seinem Einkommen wirkt auch bei der Sendung nach. Schwesig geht auf Attacke: „Mit all dem und Ihrem Einkommen können Sie nicht sagen, Sie sind gehobene Mittelschicht.“ Mehr noch: „Sie haben gut Kasse gemacht.“

Merz wehrt sich gegen den Ton und bekommt Applaus. Er wird überhaupt zum Ende der Sendung klarer, prägnanter, angriffslustiger. Als würde er sich wieder langsam erinnern wie es geht. Er holt seine Mittelschicht wieder raus, denkt laut über Steuersenkungen für die „Leistungsträger der Gesellschaft“ nach.

Auch Schwesigs teils ein bisschen fiese Attacken pariert Merz zum Ende besser. Geht bei der Frage nach der Finanzmarktregulierung auch zum Gegenangriff über. „Sie stellen doch den Finanzminister.“

Alles in allem gibt Merz ein gemischtes, sicher nicht unsympathisches aber gleichzeitig auch etwas angreifbares Bild in der einen Stunde Anne Will ab.

Leicht hatte er es allerdings wirklich nicht bei dem Drei-Frauen-Kreuzverhör.

kmm