Merz als Kanzler? „Wir sollten das bald entscheiden“ - doch Dobrindt gibt Hinweise auf Entscheidung

Luisa Billmayer

Daten-Volontärin in der Ippen-Digital-Zentralredaktion in München. Sie hat Sinn für Gesellschaft, Politik, Umwelt, Ernährung, Trends und Zeitgeist. Nach ihrem Studium in Passau, ist sie nach München gezogen und freut sich, jetzt mit dem Radl in die Redaktion fahren zu können.

luisa.billmayer@zentralredaktion.news