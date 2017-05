Michael Groschek soll neuer SPD-Chef in NRW werden

Der amtierende NRW-Verkehrsminister und frühere Generalsekretär Michael Groschek (r) begrüßt am Freitag in Düsseldorf den SPD-Bundesparteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

Düsseldorf - Er tritt in Hannelore Krafts Fußstapfen: Nach ihrer Wahlschlappe soll offenbar Michael Groschek die SPD in Nordrhein-Westfalen führen.

Nach dem Rücktritt der scheidenden nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vom Vorsitz der Landes-SPD will die Parteiführung den bisherigen Landesverkehrsminister Michael Groschek zum neuen Parteichef machen. Der Landesvorstand sprach sich am Freitag in Düsseldorf für den 60-jährigen Politiker aus und will ihn bei einem Parteitag zur Wahl vorschlagen, wie Fraktionschef Norbert Römer mitteilte. Die Entscheidung fiel demnach einstimmig.

Kraft hatte nach der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl am Sonntag noch am Wahlabend den Landesvorsitz und ihr Amt als stellvertretende Bundesvorsitzende niedergelegt. Neben Groschek war als möglicher Nachfolger im Landesvorsitz auch der bisherige Landesjustizminister Thomas Kutschaty im Gespräch. Die Sozialdemokraten hatten bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl mit nur 31,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt im bevölkerungsreichsten Bundesland eingefahren.

Groschek gilt in der Landes-SPD als bestens vernetzt. Der frühere Zeitsoldat bei der Marine studierte Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften und trat 1974 in die Partei ein. Von 2002 bis 2012 war der verheiratete Vater von zwei Kindern Generalsekretär der Landes-SPD. Von 2009 bis 2012 gehörte der Oberhausener dem Bundestag an, dann wurde er nordrhein-westfälischer Verkehrsminister.

afp