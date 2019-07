Sind Michael Roth und Christina Kampmann die nächsten SPD-Chefs?

Der aus Nordhessen stammende Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (48), und die Landtagsabgeordnete Christina Kampmann (38) aus NRW wollen gemeinsam SPD-Vorsitzende werden.

Mit ihrer sogenannten Teamkandidatur im SPD-internen Bewerbungsverfahren sind Roth und Kampmann laut Roth die ersten offiziellen Bewerber um die Nachfolge der als SPD-Chefin zurückgetretenen Andrea Nahles.

Sowohl Michael Roth als auch Christina Kampmann begründen ihren Vorstoß gegenüber unserer Zeitung mit der schwierigen Lage ihrer Partei und der Notwendigkeit, gerade in dieser Situation Flagge zu zeigen. Michael Roth: „Die SPD hat keine Zeit mehr für Taktik. Ihr derzeitiger Zustand ist einer Partei unwürdig.“ Kampmann: „In dieser Lage muss es Menschen geben, die Verantwortung übernehmen. Deswegen kandidieren wir.“

Die beiden betonen, dass die Sozialdemokratie im Kern für Gerechtigkeit und Solidarität stehe. Gerade damit werde die Partei angesichts dramatischer globaler Veränderungen auch heute noch gebraucht. Selbstbewusst verweisen beide Politiker auf ihre langjährige Erfahrung, „haupt- und ehrenamtlich, im Parlament und im Ministerium, in der Opposition und in Regierungsverantwortung, in Bund und Land, in der Stadt und im ländlichen Raum.“

Zweierteams sollen gemeinsam kandidieren

Aufstiegschancen für junge Menschen, Überwindung sozialer Ungleichheit, Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, Sicherheit im digitalen Wandel – mit diesen Stichworten skizzieren Roth und Kampmann ihre politischen Ziele. Sichere Jobs und soziale Gerechtigkeit müssten mit Klimaschutz und Innovation verbunden werden.

Das parteiinterne Auswahlverfahren läuft bis 1. September. Der Parteivorstand, dem Michael Roth angehört, hatte die 438.000 SPD-Mitglieder neben Einzelkandidaturen auch zu Team-Kandidaturen für eine mögliche Doppelspitze aufgefordert. Anders als bei den Grünen sollen die Zweierteams gemeinsam kandidieren, nicht jeder für sich. Mindestens eine Frau soll jeweils dabei sein.

Auf dem Wahlparteitag der SPD vom 6. bis 8. Dezember soll die Möglichkeit einer solchen Doppelspitze in die SPD-Satzung aufgenommen werden. Um antreten zu können, muss ein Kandidat die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nachweisen. Darum müssen sich Roth und Kampmann jetzt bemühen.

Die Bewerber sollen sich dann auf Regionalkonferenzen vorstellen. Danach sollen die SPD-Mitglieder über die Kandidaten abstimmen. Sollte bis Ende Oktober kein Team oder Einzelbewerber über 50 Prozent der Stimmen bekommen haben, soll es einen Mitgliederentscheid als Stichwahl geben. Den Gewinner will der Vorstand zum Parteitag im Dezember vorschlagen. Letztlich, so schreibt es die SPD-Satzung vor, entscheiden die Delegierten auf dem Parteitag. (mit dpa)

Michael Roth (48) wurde im nordhessischen Heringen geboren. Von 1991 bis 1997 studierte Roth in Frankfurt. Seit 1998, also bereits seit sechs Wahlperioden, ist der Diplom-Politologe für die SPD direkt gewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg. Michael Roth ist verheiratet und lebt in Berlin und Bad Hersfeld. In seiner Freizeit geht er gerne wandern – in Nordhessen, aber auch schon mal in Südtirol.

Christina Kampmann (38), geboren in Gütersloh, ist Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen. Die Diplom-Fachwirtin und Politikwissenschaftlerin arbeitete einige Jahre im Sozialamt der Stadt Bielefeld, ehe sie 2013 als direkt gewählte Kandidatin des Wahlkreises Bielefeld – Gütersloh II in den Bundestag einzog. Von 2015 bis 2017 war die Tochter eines Kfz-Mechanikers und Bio-Bauern Familienministerin in NRW. Kampmann ist ledig und wohnt in Bielefeld.