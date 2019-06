Miley Cyrus promotet neues Album mit diesem schlüpfrigen Gadget

Miley Cyrus hat sich für die Promotion ihres neuen Albums „She is coming“ eine besonders schlüpfrige Marketing-Strategie überlegt. Safety First!

New York - Fans von Miley Cyrus können seit vergangener Woche das neue Album „She is coming“ des US-Superstars hören. Für die Promotion hat sie sich, entsprechend des Albumtitels, etwas Besonders überlegt: Miley Cyrus verkauft jetzt auch Kondome.

Zur Veröffentlichung ihrer neuen Platte „She is Coming“ („Sie kommt“) am vergangenen Freitag können Interessierte auf der Internetseite der 26-Jährigen auch ein Präservativ des früheren Disney-Stars für 20 Dollar erstehen. Doch Fans bezahlen nicht nur für die schwarze Verpackung, auf der der gewollt doppeldeutige Name des Kurzalbums steht, sondern bekommen pro Kauf auch einen Gratis-Download von „She is Coming“ dazu.

Cyrus hatte ihre Platte in den vergangen Tagen bei Instagram bereits mit viel nackter Haut und den üblichen Posen - unter mit anderem einer Banane im Mund - beworben. Die Kritiken für die sechs neuen Songs von „She is Coming“ fielen sehr durchwachsen aus.

dpa/rjs