Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt Kämpfe im Donbass „Hölle" – Raketeneinschläge nahe Polen

Von: Tobias Utz, Tim Vincent Dicke, Nail Akkoyun

Der Frachter „Razoni“ hat die Türkei erreicht. Präsident Selenskyj bezeichnet die Kämpfe im Donbass als „Hölle“: der News-Ticker am Dienstag, 2. August.

Hochverrat und Kollaboration: Ukraine ermittelt in mehr als 700 Fällen

Ukraine ermittelt in mehr als 700 Fällen Atomwaffen-Drohung: Kiew kritisiert Moskau

Kiew kritisiert Moskau Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.45 Uhr: In Nähe der ukrainischen Westgrenze zum Nato-Mitglied Polen haben sich am Dienstagabend zwei Explosionen ereignet. Eine russische Rakete sei in eine ukrainische Militäreinrichtung im Kreis Tscherwonohrad eingeschlagen, teilte die Verwaltung des Gebietes Lwiw (Lemberg) mit. Noch gebe es keine Angaben zum angerichteten Schaden, schrieb Gouverneur Maxim Kosizkyj im sozialen Netzwerk Telegram.

Die russische Armee habe am Dienstagabend von Langstreckenbombern über dem Kaspischen Meer acht Raketen auf die Ukraine abgefeuert, teilte das Oberkommando der ukrainischen Luftwaffe mit. Sieben von ihnen seien abgefangen worden. Im Gebiet Lwiw sei eine Flugabwehrstellung getroffen worden. Diese Militärangaben waren nicht unmittelbar zu überprüfen. Explosionen wurden abends auch aus der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine gemeldet.

Mitte März hatte Russland den Truppenübungsplatz Jaworiw etwa 20 Kilometer von der Grenze nach Polen entfernt mit Raketen getroffen. Dabei wurden den Angaben nach mindestens 35 Soldaten getötet.

News zum Ukraine-Krieg: Kämpfe im Donbass laut Selenskyj „die Hölle“

+++ 22.30 Uhr: Die ukrainische Armee braucht nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch mehr Waffen, um die russische Übermacht im Donbass zu besiegen. Der Staatschef dankte in seiner Videoansprache am Dienstagabend besonders den USA, dass sie weitere Militärhilfe leisten wollten. Vor allem mit den Mehrfachraketenwerfern Himars aus den USA könne seine Armee den Angreifern schmerzhafte Verluste zufügen. Verteidigungsminister Olexij Resnikow bestätigte am Dienstag in Kiew das Eintreffen von vier weiteren Himars-Einheiten.

„In der Tat können wir den Vorteil der russischen Armee in Bezug auf Artillerie und Mannschaftsstärke immer noch nicht vollständig brechen“, sagte Selenskyj trotz dessen. Dies sei in den Kämpfen um Pisky, Awdijiwka und andere Orte im Donbass deutlich zu spüren. „Es ist einfach die Hölle.“

Ukrainische Soldaten während einer Massenbeerdigung im Donbass im Juli 2022. © Stanislav Krasilnikov/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Frachtschiff „Razoni“ erreicht Istanbul

+++ 21.15 Uhr: Einheiten der russischen Besatzungsarmee haben im Laufe des Tages versucht, auf die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine im Donbass sowie nördlich von Charkiw vorzudringen. Dabei sollen die russischen Truppen teilweise Erfolg gehabt haben. Dies geht aus dem abendlichen operativen Update des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben jedoch nicht.

Indes ist das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist zur Inspektion in der Türkei eingetroffen. Der Frachter „Razoni“ sei mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine am Schwarzmeer-Eingang der durch Istanbul verlaufenden Meerenge Bosporus angekommen und habe an der zugewiesenen Stelle geankert, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mit.

Vertretende der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen sollen demnach am Mittwochmorgen an Bord gehen und das Schiff inspizieren. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass keine Waffen geladen sind. Anschließend soll der Frachter den Bosporus passieren. Das unter der Flagge des westafrikanischen Staates Sierra Leone fahrende Schiff steuert den Libanon an.

News zum Ukraine-Krieg: US-Außenminister Blinken äußert sich zu „Atomunfall“

+++ 20.00 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich zu den Befürchtungen über einen „Atomunfall“ in der Ukraine. Gegenüber Reporterinnen und Reportern sagte er am Montag, es gebe „glaubwürdige Berichte“, dass Russland eine Anlage „als menschliches Schutzschild benutzt, aber als nukleares Schutzschild in dem Sinne, dass es aus der Umgebung der Anlage auf Ukrainer schießt“. Darüber berichtet CNBC-News.

News zum Ukraine-Krieg: Frachtschiff soll in Istanbul inspiziert werden

+++ 19.00 Uhr: Das erste Frachtschiff mit ukrainischem Getreide seit Beginn des russischen Angriffskriegs soll den Eingang der Meerenge Bosporus in Istanbul noch an diesem Dienstagabend erreichen. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, die „Razoni“ mit 26 000 Tonnen Mais werde voraussichtlich gegen 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) dort ankommen. Auf dem Online-Ortungssystem Marinetraffic war zu sehen, dass der Frachter nicht unweit der Meerenge zum Halten kam. Zuletzt hatte das Verteidigungsministerium von einer Ankunft in der Nacht zu Mittwoch gesprochen.

Der Frachter soll nicht in einen Hafen einlaufen, sondern vor dem Eingang des Bosporus ankern. Vertretende aus der Ukraine, Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen wollen am Mittwochmorgen an Bord gehen und das Schiff inspizieren. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Waffen geladen sind. Anschließend soll der Frachter die Meerenge passieren. Das unter der Flagge des westafrikanischen Staates Sierra Leone fahrende Schiff steuert den Libanon an.

News zum Ukraine-Krieg: Erdogan will mit Putin über Getreideabkommen sprechen

+++ 17.15 Uhr: Wladimir Putin will am Freitag mit Recep Tayyip Erdogan über das Getreideabkommen mit der Ukraine sprechen. Das kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow an. Es werde darum gehen, wie effektiv die Vereinbarung sei, hieß es. Das Abkommen muss nach 120 Tagen erneuert werden.

+++ 16.30 Uhr: Russische Truppen haben am Montag (1. August) einen Evakuierungsbus in der Region Cherson angegriffen. Drei Menschen wurden dabei getötet, fünf verletzt. Das Fahrzeug sei auf dem Weg von dem russisch besetzten Dorf Starosilja zu der von der Ukraine kontrollierten Stadt Krywyj Rih gewesen, erklärte Natalia Humeniuk, Sprecherin der ukrainischen Militärs.

+++ 15.45 Uhr: Der frühere russische Präsident und Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat Georgien und Kasachstan als künstliche Staaten bezeichnet. In einem Telegram-Beitrag deutete er die bevorstehende Annexion der Länder als Ziel Russlands an. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal Nexta. Medwedew sprach demnach darin auch davon, dass „alle Menschen, die in der einst großartigen und mächtigen UdSSR gelebt haben bald wieder in Freundschaft zusammenleben werden“. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurde der Telegram-Beitrag offenbar gelöscht. Medwedew behauptete anschließend, sein Account sei gehackt worden. Das lässt sich nicht überprüfen.

+++ 14.45 Uhr: Russische Truppen führen laut Angaben aus Moskau derzeit Angriffe auf ukrainische Streitkräfte in den Regionen Mykolajiw und Charkiw durch. Dabei habe es auch Tote gegeben, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite für diese Angaben gibt es jedoch nicht.

+++ 14.15 Uhr: Iryna Vereshchuk, stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, hat mitgeteilt, dass die Evakuierung aus der Region Donezk begonnen hat. Der erste Zug mit Evakuierten aus dem Gebiet sei bereits in Kropywnyzkyj (Region Kirowohrad) angekommen, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.45 Uhr: Trotz fehlender größerer Erfolge in den vergangenen Wochen läuft für Russlands Armee im Osten der Ukraine nach eigener Darstellung alles nach Plan. „Nach der Übernahme der Kontrolle auf dem Gebiet der Volksrepublik Luhansk wird die Volksrepublik Donezk planmäßig befreit“, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Russland hatte Anfang Juli die Eroberung der ostukrainischen Region Luhansk verkündet – im benachbarten Donezk seitdem allerdings nur verhältnismäßig geringe Geländegewinne verzeichnet. Schoigu zählte sechs Ortschaften in Donezk auf, die seine Truppen zuletzt erobert haben sollen. Die Aussagen des russischen Verteidigungsministers stehen im Kontrast zu den Daten, die der ukrainische Generalstab täglich vermeldet: Demnach sind bereits mehr als 41.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen. Sowohl die Informationen aus Kiew als auch aus Moskau stammen allerdings von Kriegsparteien und sind somit nicht unabhängig verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland stuft Asow-Regiment als „terroristische Organisation“ ein

+++ 13.00 Uhr: Der Oberste Gerichtshof Russlands hat das ukrainische Asow-Regiment als „terroristische Organisation“ eingestuft. Die paramilitärischen Asow-Einheiten würden als „terroristische Organisation“ eingestuft und deren Aktivitäten in Russland verboten, sagte eine Richterin des Gerichtshofs der russischen Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Für die von Russland gefangen genommenen Mitglieder des Asow-Regiments, das durch die erbitterten Kämpfe um die ukrainische Hafenstadt Mariupol bekannt wurde, könnte die Entscheidung eine sehr harte Bestrafung nach sich ziehen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland für 53 tote Kriegsgefangene verantwortlich?

+++ 12.00 Uhr: Dem „Institut for the Study of War“ (ISW) zufolge sind russische Streitkräfte für die Tötung von 53 ukrainischen Kriegsgefangenen in Olenivka verantwortliche. Laut dem US-Thinktank gibt es keine Beweise dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte am 28. Juli ein Gefangenenlager bei Olenivka mit „HIMARS“-Mehrfachraketenwerfern beschossen haben. Dem ISW zufolge wurde bei dem ukrainischen Angriff nur ein Gebäude beschädigt, ohne dass die Wände einstürzten oder Granatenkrater in der Umgebung zurückblieben, was darauf hindeute, dass die Zerstörung des Gefängnisses entweder das Ergebnis eines „Präzisionsschlags oder eines intern gelegten Brand- oder Sprengstoffs“ gewesen sei.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen schießen auf Wohnhäuser – und stoßen auf Bachmut vor

+++ 10.45 Uhr: Im ostukrainischen Gebiet Donezk halten die Kämpfe um die Stadt Bachmut zwischen russischen und ukrainischen Truppen an. Auch in Richtung des acht Kilometer nördlich gelegenen Soledars habe es russische Vorstöße gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag mit. Russische Angriffe an mehreren Orten südlich von Bachmut seien hingegen größtenteils abgewehrt worden, hieß es. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Zivilisten durch russische Armee getötet

+++ 10.00 Uhr: Wie der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pavlo Kyrylenko, mitgeteilt hat, wurden am 1. August drei Zivilisten in seinem Gebiet durch die russische Armee getötet. Zwei Menschen wurden in Maryinka und einer in Bakhmut getötet, sagte Kyrylenko. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte er. Auch hat Russland die Region Dnipropetrowsk in der Nacht zum Dienstag (2. August) beschossen. Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Valentyn Reznichenko, berichtete, dass die Bezirke Synelnykivsky und Kryvorizky in der Nacht von russischen Streitkräften beschossen wurden, wobei Häuser und Fahrzeuge beschädigt worden seien. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew kritisiert Moskau für Atomwaffen-Drohung

Update vom Dienstag, 2. August, 06.30 Uhr: Kiew hat Moskau für indirekte Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine scharf kritisiert. „Die Welt wird Zeuge, wie nuklearer Terrorismus, gesponsert von einem Atomwaffenstaat, Wirklichkeit wird“, sagte der stellvertretende Außenminister Mykola Totschyzkyj am Montag (Ortszeit) zum Start der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) in New York laut Redetext. Es bedürfe robuster gemeinsamer Maßnahmen, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Über ukrainischen Kernkraftwerken müssten Flugverbotszonen eingerichtet werden. Der Aggressor Russland dürfe nicht ungestraft mit dem Einmarsch in die Ukraine davonkommen, nur weil er Atomwaffen besitzt.

News zum Ukraine-Krieg: Neue US-Raketenwerfer für ukrainische Armee

+++ 15.45 Uhr: Die USA haben der Ukraine kürzlich vier weitere „HIMARS“-Raketensysteme geliefert. Diese können nun von der Armee genutzt werden, wie Verteidigungsminister Olexij Resnikow bekannt gab. „Der Klang der HIMARS ist der Tophit an der Front“, schrieb er auf Twitter. Die US-Mehrfachraketenwerfer haben eine größere Reichweite und sind präziser als die noch aus Sowjetunion stammende Artillerie der ukrainischen Armee.

+++ 14.45 Uhr: Russische Truppen bereiten aktuell offenbar eine Offensive auf die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine vor. Einer Analyse des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ zufolge, wird diese jedoch scheitern.

Update vom Montag, 01.08.2022, 06.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach dem Raketenbeschuss mit Konsequenzen gedroht. „Kein russischer Angriff bleibt von unseren Militärs und Geheimdienstlern unbeantwortet“, betonte Selenskyj mit Blick auf den Beschuss von Mykolajiw. Er erinnerte in seiner Videosprache auch an Olexij Wadaturskyj, den Besitzer eines der größten ukrainischen Getreidehandelsunternehmen, der in der südukrainischen Stadt getötet wurde. Am Vorabend des 159. Kriegstages wurde zwischenzeitlich fast in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.

+++ 11.30 Uhr: Die russische Marine soll in den kommenden Monaten Hyperschall-Marschflugkörper vom Typ „Zircon“ erhalten. Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zum „Tag der Marine“ in St. Petersburg, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. „Die Fregatte Admiral Gorschkow wird die erste sein, die mit diesen beeindruckenden Waffen an Bord in den Kampfeinsatz geht“, sagte er demnach und pries die Raketen als weltweit einzigartig an.

News zum Ukraine-Krieg: Nato-Mission startet am Montag

+++ 10.00 Uhr: In einem Lagebericht zum Ukraine-Krieg hat das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert, dass sich russische Truppen derzeit offenbar auf die Städte Bachmut und Donezk im Donbass konzentrieren. „Die russischen Kommandeure versuchen wahrscheinlich, die jüngsten Erfolge im Gebiet Nowoluhanske zu nutzen, um Bakhmut von Osten her unter Druck zu setzen. Ihre Bemühungen um die Stadt Donezk zielen wahrscheinlich darauf ab, die ukrainischen Streitkräfte aus der Artilleriereichweite der Stadt zu drängen“, heißt es darin. Zudem sei es möglich, dass das russische Militär so viel Boden wie möglich in der Region Donezk gutzumachen versucht, um das anstehende Schein-Referendum mit Truppenpräsenz zu untermauern. Die Angaben der Denkfabrik sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte bei Drohnenangriff getroffen

+++ 07.45 Uhr: Das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte wurde offenbar bei einem Drohnenangriff getroffen. Wie der Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Twitter mitteilte, wurden bei der Attacke fünf Mitarbeiter der Zentrale verletzt. „Am heutigen frühen Morgen haben ukrainische Nationalisten entschieden, uns den Tag der Marine zu verderben“, betonte Raswoschajew. Die Feierlichkeiten zum „Tag der Marine“ finden am heutigen Sonntag vor allem in St. Petersburg statt. Dabei sollen die Leistungen des Militärs gehuldigt werden, ähnlich wie am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland.

+++ 05.30 Uhr: In den frühen Morgenstunden kommt es auch in Mykolajiw im Süden der Ukraine zu Angriffen der russischen Armee. Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, sich in Schutzräume zu begeben.

Erstmeldung vom Sonntag, 31. Juli, 05.00 Uhr: Donezk – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt Donezk umgehend zu verlassen. Dies begründete er mit dem massiven Raketenbeschuss der russischen Armee auf den gesamten Donbass. Am Samstagabend (30. Juli) sagte er in einer Videoansprache, dass es nicht mehr sicher sei. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab, zu gehen.“

Er appellierte eindringlich an die Menschen im Donbass, diese Entscheidung zu treffen. „Glauben Sie mir“, flehte er. „Je mehr Menschen aus dem Donezker Gebiet gehen, desto weniger Leute kann die russische Armee töten.“ Zuvor hatte die Regierung in Kiew bereits ein offizielle Evakuierung angeordnet, da sich die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor dem Winter in Sicherheit bringen müssten. Angesichts durch russische Raketen zerstörter Gasleitungen dürfte Heizen im Donbass nahezu unmöglich werden. Selenskyj betonte, dass alles organisiert für die Flucht der Menschen aus den von der Ukraine noch kontrollierten Gebieten der Region werde. „Brechen Sie auf, wir helfen.“ (tu/tvd/nak mit dpa/AFP)