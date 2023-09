5-Millionen-Dollar-Schaden durch eine Drohne: Russland verliert drei Panzer in der Ukraine

Von: Emanuel Zylla

Hohe Materialkosten musste Russland im Ukraine-Krieg hinnehmen. Eine ukrainische Drohne zerstörte gleich drei Panzerfahrzeuge bei einem Angriff.

Kiew – Mykhailo Fedorov zeigte sich am Donnerstag (31. August) besonders zufrieden auf Telegram. Der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine und Minister für digitale Transformation informierte über einen wahrscheinlich besonders bitteren Materialverlust Russlands im Ukraine-Krieg: „In der Nacht zerstörten die Kämpfer in der Nähe von Bachmut russische Ausrüstung im Wert von mehr als 5 Millionen US-Dollar.“ Ob dabei auch Menschen ums Leben gekommen sind, erzählt Fedorov nicht in seinem Telegram-Post.

In einem Video, vermutlich von der genannten Drohne aufgenommen, ist auf Telegram lediglich zu sehen, wie Bomben über stehenden Panzerfahrzeugen abgeworfen werden und diese explodieren. „Mit einer einzigen Drohne wurde ein T-80-Panzer, eine 2C1-Selbstfahrhaubitze und ein MTU-90-Panzerbrückenbauer in Schrott verwandelt“, informiert Mykhailo Fedorov unter diesem Video.

Ein anderer T-80 Panzer, der im Ukraine-Krieg, hier bei Charkiw, von Streitkräften der Ukraine zerstört wurde. In der Nähe von Bachmut wurde nun ein weiterer, zusammen mit zwei weiteren Panzerfahrzeugen von nur einer Drohne vernichtet. (Symbolfoto) © IMAGO/Lev Radin

Laut Federov hatten die Panzer und Haubitze „Stelllungen der Verteidigungskräfte“ als Ziel. Mit dem Brückenbaufahrzeug wollte Russland hingegen Versorgungswege, etwa über Stauseen hinweg, errichten.

Hohe Materialkosten für Russland im Ukraine-Krieg: Weitere Beispiele im August

Am selben Tag sollen Soldaten der ukrainischen Special-Operations-Forces auch einen russischen Kommando- und Beobachtungsposten an der Bachmut-Front zerstört haben, berichtet die ukrainische Online-Zeitung Ukrajinska Prawda. Am Mittwoch (30. August) hätten die ukrainischen Streitkräfte zudem 58 russische Besatzer getötet sowie Militärausrüstung und zwei Munitionslager der russischen Armee an der Front von Tawrija zerstört. Besonders teuer wurde es für den Kreml im August, als Verteidigungskräfte der Südukraine eine russische mobile Küstenradarstation, im Wert von 200 Millionen US-Dollar unschädlich machten, informiert Ukrajinska Prawda. Derzeit läuft eine Gegenoffensive der ukrainischen Armee. (zy)