Der Hessen-Macher, der so herzhaft lachen kann: Alois Rhiel feiert 70. Geburtstag in Fulda

Was auch immer er in seiner Karriere anpackte, er betrachtete sein Tun stets als „die Chance, etwas zu bewirken“. Ob als Bürgermeister, Oberbürgermeister, Regierungspräsident oder als Minister: Dr. Alois Rhiel war stets Macher und Schaffer. Heute vollendet der Christdemokrat sein 70. Lebensjahr.

Fulda - Seinen Ehrentag verbringt der Jubilar (natürlich) in jener Stadt, die aufgrund seiner christlichen Erziehung und verwandtschaftlicher Beziehung schon von Kindesbeinen an geistliche Heimat wurde: Fulda. Und das, obwohl Alois Rhiel, der so laut und herzhaft lachen kann, eigentlich aus Mittelhessen stammt.

Die Positionen als Bürgermeister in Fulda und später als Fuldaer Oberbürgermeister von Fulda tauschte Alois Rhiel nach jeweils wenigen Jahren Amtszeit gegen höhere Aufgaben als RP in Gießen und als Wirtschaftsminister in Wiesbaden ein. „Es hat Freude gemacht. In jeder Position. Zu jeder Zeit“, resümiert Rhiel zum 70. Geburtstag. *FuldaerZeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes