Moskau unter Beschuss: Bürgermeister meldet Drohnenattacken

Von: Christoph Gschoßmann

Russlands Hauptstadt wurde wohl von mehreren Drohnen angegriffen. Der Bürgermeister gibt Auskunft über den Umfang der Attacke.

Moskau - Russland greift die Ukraine an - doch nun wird anscheinend die russische Hauptstadt Moskau attackiert. Laut Bürgermeister Sergej Sobjanin ist das Zentrum der politischen Macht des Landes von mehreren Drohnen angegriffen worden. „Infolge eines Drohnenangriffs sind heute am frühen Morgen einige Gebäude geringfügig beschädigt worden“, schrieb Sobjanin am Dienstag auf Telegram. Es sei niemand „ernsthaft verletzt“ worden. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

25 Drohnen im Angriff auf Moskau beteiligt? Großteil wohl abgeschossen

Laut der Nachrichtenagentur RIA spricht der Rettungsdienst von zwei Wohngebäuden, die getroffen wurden. Eine Person sei verletzt worden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudes im Süden der Stadt müssten demnach ihre Wohnungen verlassen und würden in Sicherheit gebracht.

Laut des Gouverneurs der Region Moskau, Andrej Worobjow, sei wegen des Angriffs die Luftabwehr aktiv gewesen: „Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen.“ In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt. Unbestätigten Berichten russischer Telegram-Kanäle zufolge sollen insgesamt rund 25 unbemannte Flugkörper zugeflogen sein, von denen der Großteil demnach abgewehrt wurde.

Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. In den vergangenen Wochen häuften sich auch in russischen Regionen Beschuss und Drohnenattacken. Der wohl spektakulärste Vorfall ereignete sich Anfang Mai, als unmittelbar über dem Kreml zwei Flugobjekte abgeschossen wurden.

Russland: Angriffe auf Moskau vom Kreml inszeniert?

Moskau machte für den angeblichen Anschlagsversuch auf Präsident Wladimir Putin die Führung in Kiew verantwortlich. Diese jedoch stritt eine Beteiligung ab. Viele internationale Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass die Kreml-Attacke von Moskau selbst inszeniert gewesen sein könnte, um die brutalen Angriffe auf die Ukraine zu rechtfertigen. (cgsc mit dpa)

Die Informationen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich oftmals nicht unabhängig überprüfen.